Keski-Suomen hyvinvointialue ja Sovatek-säätiö hakevat hankerahoitusta vähentämään nuorten huumekuolemia Keski-Suomessa – jalkautuva tuki ja vertaisohjaajat keskiössä
Keski-Suomen hyvinvointialue ja Sovatek-säätiö hakevat valtionavustusta nuorten huumekuolemien ehkäisyyn Keski-Suomessa vuosille 2026–2027. Uusi polku – Nuorten päihdehaittojen ehkäisy ja osallisuus Keski-Suomessa -hanke painottaa jalkautuvaa tukea ja vertaisohjaajia. Rahoituksen turvin kehitetään monialaisia tukimalleja ja vahvistetaan yhteistyötä.
Keski-Suomen hyvinvointialue ja Sovatek-säätiö hakevat valtionavustusta vuosille 2026–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi avustuskokonaisuutta. Kyseessä on toinen valtionavustus, joka on avattu haettavaksi nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi.
Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Sovatek-säätiön hakema rahoitus on yhteensä 383 682 euroa. Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Avustuksen tarkoituksena on kattaa kustannuksia, jotka kertyvät huumekuolemien ehkäisyn menetelmien, huumeiden käytön varhaisen tunnistamisen sekä tuen ja hoidon koordinaatiosta ja sisällön kehittämisestä.
Uusi polku – Nuorten päihdehaittojen ehkäisy ja osallisuus Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena on vähentää alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemia ja vakavia päihdehaittoja. Vuosittain päivystyksessä asioi keskimäärin 200 alle 25-vuotiasta nuorta myrkytystilanteen vuoksi. Sovatekin toteuttaman kyselyn mukaan terveydenhuollon apua tarvitsi puolet niistä nuorista, joilla oli yliannostuskokemus. Neljäsosalla tapauksista kaverin avulla oli suuri merkitys yliannostustilanteesta selviytymisessä.
Hanke reagoi nopeasti kasvaneisiin yliannostus- ja sekakäyttötilanteisiin sekä nuorten palveluihin kiinnittymisen haasteisiin erityisesti niissä tilanteissa, kun nuori on joutunut yliannostuksen vuoksi päivystykseen. Turvallisuus lisääntyy, kun nuori tavoitetaan nopeasti yliannostuksen tai läheltä piti -tilanteen jälkeen.
Jatkoapu varmistetaan heti yliannostuksen jälkeen
– Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön päivystyksestä ja ensihoidosta kotiutuvien, yliannostuksen tai läheltä piti -tilanteen kokeneiden nuorten tueksi monialainen työparitoimintamalli. Työparina toimivat sote-ammattilainen ja vertaistoimija. Nuori pyritään tavoittamaan heti päivystyksessä tai hänen luvallaan mahdollisimman pian kotiutumisen jälkeen. Yhteydenotto palveluihin ei jää nuoren oman aktiivisuuden varaan, vaan työpari jalkautuu nuoren luo tarjoten tiivistä, kiinnipitävää apua tuen ja hoidon saamiseksi, sanoo palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Hankkeessa koulutetaan myös vertaisohjaajia, jotka tuovat nuorten palveluihin kokemustietoa, samaistuttavuutta ja turvallisen keskustelukanavan. Hankkeen työntekijät jalkautuvat nuorten pariin Keski-Suomen alueella, ja antavat nuorille tietoa esimerkiksi vaarallisista aineyhdistelmistä ja yliannostustilanteen tunnistamisesta ja tilanteessa toimimisesta. Terveys- ja turvallisuusneuvonnan vahvistaminen on tärkeää, koska tutkimusten mukaan puolet nuorten huumekuolemista ovat tapaturmasta johtuvia.
Tavoitteena pysyvä toimintamalli Keski-Suomeen yhteisövaikuttavuuden hengessä
– Tämä työ ei pelkästään vähennä riskiä kuolemantapauksista – se vahvistaa nuorten turvallisuutta, osallisuutta ja luottamusta palveluihin. Yhteistyö on tässä avainasemassa. Yhdessä tekemällä voidaan saada aikaan enemmän kuin yksin toimiessa. Sovatek-säätiöllä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on myös aiempaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä mm. Palvelukeskus Hanskan ja Olohuone-hankkeen kesken, kertoo toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi Sovatek-säätiöstä.
Hankkeen kehittämistyön lisäarvo on yhteisövaikuttavuuden viitekehyksessä, jossa eri toimijat (hankkeessa hyvinvointialue, järjestö ja kumppaneina kunnat, seurakunnat) tekevät yhteistyötä suurten yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi. Yhteisövaikuttavuuden viitekehys tunnistaa ajassa ja paikassa olevia ilmiöitä ja etsii niihin paikallisesti, yhteisesti toteutettuja ratkaisuja ja näin mahdollistaa laajemman ja syvemmän vaikutuksen kuin yksittäiset toimet. Nuorten huumekuolemat ovat laaja yhteiskunnallinen ongelma, joiden ehkäisyyn tarvitaan vaikuttavia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka saavutetaan vain eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanna.k.hamalainen(at)hyvaks.fi, p. 040 480 6010
Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek säätiö, jussi.suojasalmi(at)sovatek.fi, p. 050 545 6863
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
