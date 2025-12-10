Perla teko -palkinto väkivaltaa koskevalle tutkimukselle, koulutukselle ja vaikuttamistyölle

Perla teko 2025 -palkinto myönnettiin professori Marita Hussolle ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän tutkimusteeman – väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen – pitkäjänteisestä, rohkeasta ja uudistumiskykyisestä tutkimustyöstä. Palkintoperusteissa todetaan, että professori Marita Husson tutkimus on tarkastellut väkivaltaa moniulotteisesti sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta ja tuonut esille mekanismeja, jonka kautta väkivalta voidaan tunnistaa ja siihen voidaan puuttua.

– Väkivalta on yhtäältä arkistunutta ja normalisoitunutta ja toisaalta väisteltyä, vaiettua ja sivuutettua. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat moninaistaneet myös väkivallan ja kaltoinkohtelun muotoja. Niiden tunnistaminen ja väkivaltaan puuttuminen on tärkeää rauhan ja toivon työtä sekä inhimillisen arjen, kestävän hyvinvoinnin, yhteiskunnallisten käytäntöjen että globaalien suhteiden näkökulmasta, toteaa professori Maria Husso.

Professori Marita Husso on toiminut suunnannäyttäjänä väkivaltaa koskevassa tutkimuksessa ja tutkimusaiheen yhteiskunnallisen merkityksen esiin tuomisessa. Hän on kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin arvostettu tutkija, jonka työ on saanut laajaa näkyvyyttä sekä tutkimusyhteisössä että yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuksen vaikuttavuus ulottuu myös opetukseen ja koulutukseen.

– Erinomaista on, että tutkimuksen tuloksia on integroitu osaksi opetusta ja myös täydennyskoulutusta tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden ja ammattilaisten valmiuksia tunnistaa väkivaltaa ja puuttua siihen, huomauttaa Perlan tutkimusjohtaja Mia Tammelin.

Kunniamaininnat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistajalle ja yhteisölliselle työlle

Lisäksi myönnettiin kaksi Perla teko -kunniamainintaa. Kunniamaininta myönnettiin Under Pressure -hankkeen tutkijatohtori Jenni Kalliolle hänen näkemyksellisestä, rohkeasta ja tinkimättömästä työstään tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi. Nuorisotutkija Jenni Kallion tekemä vaikuttamistyö pyrkii siihen, että yhteiskunta on entistä oikeudenmukaisempi erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville nuorille.

Perla teko -kunniamaininnan sai Ilmiöpöytä-ryhmä, jonka muodostavat väitöskirjatutkijat Eeva Järventausta, Eeva Majalahti, Riikka Era ja Terhi Koivumäki. Ilmiöpöytäkeskustelut toteutettiin näiden tutkijoiden yhteisestä halusta tarkastella ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä ilmiöitä monitieteisesti. Ilmiöpöytäkeskustelut ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille Perlan verkostossa ja tarjonneet mahdollisuuden kohdata, jakaa näkemyksiä ja kehittää uusia näkökulmia yli tieteenalarajojen.

– Kunniamaininnan saaneet ovat työllään konkretisoineet ’Perlan henkeä’, eli yhteiskunnallista vaikuttamista, monitieteistä yhteistyötä ja avoimuutta uusille näkökulmille, toteaa tutkimusjohtaja Tammelin.

Perla teko -palkinto myönnettiin toista kertaa vuonna 2025. Vuosittain myönnettävän palkinnon avulla tuodaan esille tutkimuskeskus Perlan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä monialaista toimintaa. Palkintoesityksiä voivat tehdä kaikki tutkimuskeskuksen verkoston jäsenet. Palkinto myönnetään Perla tutkimuskeskuksen verkoston jäsenelle tai ryhmälle, jonka pitkäjänteisessä toiminnassa tai yksittäisessä teossa on toteutunut vuosittain vaihteleva teema.