Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanke päättyi
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoima tutkimushanke jakautui kahteen osa-alueeseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kehitti hankkeessa uuden vaikuttavuuden arviointimallin tietojohtamisen tueksi, ja SULAVA-hankkeessa tarkasteltiin sosiaalihuollon peruspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Hanke on nyt päättynyt ja sen tulokset on koottu yhteen.
Tutkimushankkeen tulokset
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on kehittänyt uuden tavan arvioida palveluiden vaikuttavuutta systeemitasolla. Työ tuottaa merkittäviä hyötyjä sekä hyvinvointialueiden johtamiselle että asukkaiden palvelupolkujen sujuvoittamiselle.
Kanta-Hämeen hanke valmistui: uusi vaikuttavuuden arviointimalli käyttöön
SULAVA-hankkeen tutkimus tuotti kokonaiskuvan sosiaalihuollon peruspalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta eri asiakasryhmissä sekä toi esiin keskeisiä kehittämistarpeita.
SULAVA-tutkimus päättyi – mitä opimme sosiaalihuollon palveluista?
Lisäksi hankkeessa toteutettu uramallikokeilu osoitti, että sosiaalityöntekijät voivat yhdistää asiakastyön ja tutkimuksen tuottaen käytännönläheistä tietoa palveluiden kehittämiseen.
Sulava-hanke: Voiko sosiaalityöntekijä tehdä tutkimustyötä? – Kokeilu ja käytäntötutkimukset valmistuivat
Pirkanmaan hyvinvointialue hallinnoi Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanketta. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, vaikuttavuuden tietojohtamisesta ja sosiaalihuollon tutkimuksesta. Tutkimushanke toteutetaan ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025, ja siihen osallistuvat Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme, yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten Pikassos Oy ja SONet BOTNIA kanssa.
