Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanke päättyi

10.12.2025 12:56:12 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoima tutkimushanke jakautui kahteen osa-alueeseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kehitti hankkeessa uuden vaikuttavuuden arviointimallin tietojohtamisen tueksi, ja SULAVA-hankkeessa tarkasteltiin sosiaalihuollon peruspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Hanke on nyt päättynyt ja sen tulokset on koottu yhteen.

Tutkimushankkeen tulokset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on kehittänyt uuden tavan arvioida palveluiden vaikuttavuutta systeemitasolla. Työ tuottaa merkittäviä hyötyjä sekä hyvinvointialueiden johtamiselle että asukkaiden palvelupolkujen sujuvoittamiselle. 

Kanta-Hämeen hanke valmistui: uusi vaikuttavuuden arviointimalli käyttöön

SULAVA-hankkeen tutkimus tuotti kokonaiskuvan sosiaalihuollon peruspalveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta eri asiakasryhmissä sekä toi esiin keskeisiä kehittämistarpeita.

SULAVA-tutkimus päättyi – mitä opimme sosiaalihuollon palveluista?

Lisäksi hankkeessa toteutettu uramallikokeilu osoitti, että sosiaalityöntekijät voivat yhdistää asiakastyön ja tutkimuksen tuottaen käytännönläheistä tietoa palveluiden kehittämiseen.

Sulava-hanke: Voiko sosiaalityöntekijä tehdä tutkimustyötä? – Kokeilu ja käytäntötutkimukset valmistuivat

Pirkanmaan hyvinvointialue hallinnoi Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanketta. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, vaikuttavuuden tietojohtamisesta ja sosiaalihuollon tutkimuksesta. Tutkimushanke toteutetaan ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025, ja siihen osallistuvat Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme, yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten Pikassos Oy ja SONet BOTNIA kanssa. 

Euroopan%20unionin%20lippu.%20Euroopan%20unionin%20rahoittama%20NextGenerationEU.

