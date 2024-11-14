Kaukolämmön hintataso säilyy vakaana vuonna 2026
Lempeä Lämpö ei korota kaukolämmön hintoja vuonna 2026. Päätöksen tavoitteena on tarjota asiakkaille ennustettavuutta lämmityskuluihin ja tukea talouden suunnittelua epävarmassa toimintaympäristössä.
Lempeä Lämpö on päättänyt, että kaukolämmön energiamaksuja tai perusmaksuja ei koroteta vuoden 2026 aikana. Päätös koskee kaikkia Lempeä Lämmön kaukolämpöasiakkaita.
Viime vuosien voimakas kustannusvaihtelu energiasektorilla on lisännyt asiakkaiden tarvetta luotettaviin ja läpinäkyviin kumppaneihin. Lempeä Lämmön tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät mahdollisimman hyvin ennakoimaan lämmityskustannuksiaan ja luottamaan siihen, että hinnoittelu on pitkäjänteistä ja kohtuullista.
Investoinnit puhtaaseen ja paikalliseen lämpöön jatkuvat
Lempeä Lämpö on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia, ja kehittää lämmön tuotantoa ja jakelua Järvi-Suomen alueella. Lempeä Lämpö panostaa erityisesti ratkaisuihin, joissa lämpö tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta ja ympäristö huomioiden.
Viime vuosina Lempeä Lämpö on lisännyt uusiutuvan ja päästöttömän tuotannon osuutta muun muassa hyödyntämällä sähkökattiloita ja aurinkolämpöä osana kaukolämmön tuotantoa. Tämä on parantanut tuotannon kustannustehokkuutta ja vähentänyt riippuvuutta yksipuolisista polttoaineratkaisuista.
Investointeja nykyaikaiseen, vähäpäästöiseen tuotantoon ja verkoston kehittämiseen jatketaan myös tulevina vuosina, jotta toimitusvarmuus säilyy korkealla tasolla ja kaukolämpö pysyy kilpailukykyisenä vaihtoehtona eri kokoisille kiinteistöille.
– Lämmitys on merkittävä osa asumisen ja tilojen ylläpidon kustannuksista. Siksi haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, ettei Lempeä Lämpö lisää painetta heidän budjettiinsa hinnankorotuksilla vuonna 2026. Vakaa hintataso on meille tietoinen valinta tässä taloustilanteessa, Lempeä Lämmön myyntipäällikkö Ossi Pöyry sanoo.
– Samalla jatkamme määrätietoisesti investointeja puhtaampaan ja entistä energiatehokkaampaan tuotantoon. Tavoitteemme on, että Lempeä Lämpö on jatkossakin paikallinen, vastuullinen ja helposti lähestyttävä kumppani – lämpöä lempeydellä, mutta tekemisessä vahva selkänoja ja pitkän aikavälin suunnitelma, Pöyry jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ossi PöyrymyyntipäällikköLempeä Lämpö OyPuh:010 2104241myynti@lempealampo.fi
Lisätietoja julkaisijasta
Lempeä Lämpö Oy toimittaa lämpöä kymmenen järvisuomalaisen kunnan alueella noin 1500 asiakkaalle. Tehtävämme on luoda alueen asukkaille ja yrityksille hyvät olosuhteet asumiseen ja työntekemiseen luotettavasti ja kestävästi. Kehittämämme älykkäät energiaratkaisut tähtäävät kestävään ja kustannustehokkaaseen lämmitykseen. Lempeä Lämpö kuuluu tytäryhtiönä järvisuomalaiseen Suur-Savon Sähkö -konserniin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lempeä
Tanhuvaaran Urheiluopiston lämpöliiketoiminta Lempeä Lämmölle14.11.2024 15:20:50 EET | Tiedote
Lempeä Lämpö on ostanut Tanhuvaaran Urheiluopiston lämpöliiketoiminnan. Kaupassa Tanhuvaaran alueen lämpöverkko ja lämmöntuotanto- ja jakelulaitteistot siirtyivät Lempeä Lämmölle.
Lämmöstä sähköä - Juvan kaukolämpökeskuksella investoidaan uuteen teknologiaan11.6.2024 08:42:00 EEST | Tiedote
Lempeä Lämpö investoi uuteen ORC-teknologiaan (ORC= Organic Rankine Cycle), jonka avulla pystytään tuottamaan lämmöstä sähköä. Lämpökeskukset ovat riippuvaisia sähköverkon toiminnasta, koska toimiakseen laitokset tarvitsevat sähköä. ORC-laitteiston avulla pyritään tuottamaan Juvan lämpökeskuksen omakäyttösähkö. Investoinnilla parannetaan lämpölaitoksen energiatehokkuutta. ORC-laitteiston toimittaa ruotsalainen yhtiö Againity. Juvan lämpölaitoksen ORC-laitteisto tulee olemaan toinen Suomessa sijaitseva laitteisto. Ruotsissa laitteistoja on käytössä jo yli 50:ssä lämpö- ja teollisuuslaitoksessa.
Kangasniemen kaukolämpölaitosta modernisoidaan - teho kasvaa ja päästöt vähenevät30.5.2024 07:14:00 EEST | Tiedote
Kangasniemen kaukolämpölaitoksella on käynnistetty kattava KPA-kattilan (KPA=kiinteän polttoaineen kattila) peruskunnostus huhtikuun 2024 aikana. Lisäksi samalla asennetaan savukaasupesuri ja sähkökattila. Kangasniemen projekti tähtää päästöjen vähentämiseen ja käyttökustannusten pienentämiseen sekä öljyn käytöstä luopumiseen.
Tekoäly tehostaa kaukolämpöä – jopa kymmenien tuhansien eurojen säästöt18.8.2023 07:09:00 EEST | Tiedote
Lempeä Lämpö Oy on saavuttanut Savonlinnassa ja Juvalla hyviä tuloksia tekoälyn käytöstä kaukolämmön tuotannon tehostamisessa. Juvan lämpölaitoksella ja Savonlinnan Pääskylahden voimalaitoksella otettiin vuoden 2021 lopussa käyttöön järjestelmät, jotka auttavat optimoimaan kaukolämpöveden lämpötilaa tekoälyn tekemien ennusteiden perusteella. Optimoinnilla saavutettiin kymmenien tuhansien eurojen rahalliset hyödyt edellisvuoden aikana.
Lempeä Lämpö investoi puhtaaseen teknologiaan Rantasalmella8.8.2022 10:01:12 EEST | Tiedote
Rantasalmella käynnissä oleva 820 000 € investointi johdattaa seutua kohti hiilineutraaliutta. Rantasalmen lämpölaitokselle rakennetaan savukaasupesuri ja apulauhdutin, jotka parantavat laitoksen energiatehokkuutta ja vähentävät öljyn käyttöä merkittävästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme