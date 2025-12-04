Liigalisenssi kaikille Veikkausliigaseuroille kaudelle 2026
Suomen Palloliiton UEFA- ja liigalisenssikomitea on käsitellyt Veikkausliigan liigalisenssejä kauden 2026 osalta.
Komitea on myöntänyt liigalisenssin jokaiselle 12 Veikkausliigaseuralle kaudelle 2026. Osaan myönnetyistä lisensseistä sisältyy talouteen liittyviä ehtoja.
Lisenssipäätökset sisältävät seuroille hyväksytyt stadionit kaudella 2026. Kriteerit täyttävää toista varastadionia voi tarvittaessa ehdottaa myös kauden aikana. Oulun OTC Stadion tarkastetaan ennen käyttöönottoa, ja usean seuran varastadioniksi ilmoittaman Valkeakosken Tehtaan kentän kelpoisuus varmistetaan myöhemmin korjaustöiden valmistuttua.
Ottelukohtaiset päätökset luonnonnurmen riittävästä kunnosta Veikkausliigaotteluun ja ottelun mahdollisesta pelaamisesta varastadionilla tekevät seura ja kilpailunjärjestäjä Veikkausliiga.
Veikkausliigassa pelaavat seurat kaudella 2026:
AC Oulu
FC Inter
FC Lahti
FF Jaro
HJK
IF Gnistan
IFK Mariehamn
Ilves
KuPS
SJK
TPS
VPS
Lisätiedot:
SPL:N UEFA- JA LIIGALISENSSIKOMITEA
Juha Laitinen, puheenjohtaja
050 563 9020
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Captain’s Ball 2025 – Katso kaikki palkitut4.12.2025 22:29:34 EET | Tiedote
Suomen Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsivat kauden 2025 parhaita Captain's Ball -gaalassa torstaina 4. joulukuuta.
Mika Lehkosuolle jatkosopimus alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana3.12.2025 14:02:41 EET | Tiedote
Suomen U21-maajoukkueen päävalmentaja Mika Lehkosuo on solminut Palloliiton kanssa jatkosopimuksen. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2028 loppuun asti ja sisältää option vuoden 2029 EM-lopputurnauksesta.
Media-akkreditointi Captain’s Ball -gaalaan 4.12.202526.11.2025 16:30:00 EET | Tiedote
Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsevat kauden 2025 parhaita Captain's Ball -gaalassa torstaina 4. joulukuuta. Ruutu näyttää gaalan suorana lähetyksenä.
Helmareiden mediaohjelma 25.11.–1.12.202524.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helmarit matkustaa Espanjaan, jossa se kohtaa Itävallan ja Belgian A-maaotteluissa.
Pikkuhuuhkajat jatkaa EM-karsintojaan Tampereella21.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoleenväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme