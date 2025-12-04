Suomen Palloliitto

Liigalisenssi kaikille Veikkausliigaseuroille kaudelle 2026

10.12.2025 15:05:13 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomen Palloliiton UEFA- ja liigalisenssikomitea on käsitellyt Veikkausliigan liigalisenssejä kauden 2026 osalta.

Komitea on myöntänyt liigalisenssin jokaiselle 12 Veikkausliigaseuralle kaudelle 2026. Osaan myönnetyistä lisensseistä sisältyy talouteen liittyviä ehtoja.

Lisenssipäätökset sisältävät seuroille hyväksytyt stadionit kaudella 2026. Kriteerit täyttävää toista varastadionia voi tarvittaessa ehdottaa myös kauden aikana. Oulun OTC Stadion tarkastetaan ennen käyttöönottoa, ja usean seuran varastadioniksi ilmoittaman Valkeakosken Tehtaan kentän kelpoisuus varmistetaan myöhemmin korjaustöiden valmistuttua.

Ottelukohtaiset päätökset luonnonnurmen riittävästä kunnosta Veikkausliigaotteluun ja ottelun mahdollisesta pelaamisesta varastadionilla tekevät seura ja kilpailunjärjestäjä Veikkausliiga.

Veikkausliigassa pelaavat seurat kaudella 2026:
AC Oulu
FC Inter
FC Lahti
FF Jaro
HJK
IF Gnistan
IFK Mariehamn
Ilves
KuPS
SJK
TPS
VPS

Lisätiedot:
SPL:N UEFA- JA LIIGALISENSSIKOMITEA
Juha Laitinen, puheenjohtaja
050 563 9020

