Tuska 2026 julkaisi lisää ohjelmaa, mm. reggaecorea, industrial metallia, arizonalaista stadion death metallia ja tanskalaista hard rockia
- Uudet bändikiinnitykset: Pain, D-A-D, HOKKA, Gatecreeper, aurorawave, The Funeral Portrait, Swallow The Sun, Sara, Survivors Zero, Kallomäki, Kajos, Rukous ja Necrotic Ooze
- Tuska Suvilahdessa 26.–28.6.2026
Helsingin Suvilahdessa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna mylläävä Tuska-festivaali on julkaissut tukun uusia artisteja laventamaan ensi kesän jo ennestään monipuolista kattausta.
Megadethin isännöimään Tuska-perjantaihin on vahvistunut ruotsalainen, multi-instrumentalisti ja tuottaja Peter Tägtgrenin luotsaama industrial metal -veteraani Pain, tanskalainen hard rock -legenda D-A-D, arizonalainen stadion-death metal -pumppu Gatecreeper sekä niinikään amerikkalainen reggaecore -rytmiryhmä aurorawave.
Bad Omensin vetämälle lauantaille on lisätty tuore kotimainen voimarock-trio HOKKA, amerikkalainen, teatraalinen emo-rock-yhtye The Funeral Portrait, kotimaan tunnelmalliset hidastelijat Swallow The Sun, melodisen death metallin airut Survivors Zero sekä sähköjouhikon avuin kansanmusiikkia tulkitseva Kallomäki.
Bring Me The Horizonin kruunaaman päätöspäivän uudet nimet ovat juuri 30-vuotista taiteilijauraansa juhlistanut kotimaisen vaihtoehtorockin ja -metallin uranuurtaja Sara, suomalais-karjalaisesta mytologiasta ja jykevästä luonnonvoimasta innoittunut Nordic Folk -yhtye Kajos, hardcore punk -revohka Rukous ja matalavireistä death metallia 90-luvun alun hengessä möyrivä Necrotic Ooze.
Tässä vaiheessa vahvistuneet Tuska 2026 -artistit esiintymispäivittäin:
Perjantai 26.6.2026
Megadeth
Pain, D-A-D, Blood Incantation, Lost Society, Gatecreeper
Bloodred Hourglass, Ensiferum, aurorawave, Slope, Kneel Before The Death, 802
Lauantai 27.6.2026
Bad Omens
Trivium, P.O.D.
Kublai Khan TX, Paleface Swiss, Rivers of Nihil, HOKKA
Swallow The Sun, The Funeral Portrait, Majestica, Dogma, Melrose Avenue
The Callous Daoboys, Survivors Zero, Kallomäki
Sunnuntai 28.6.2026
Bring Me The Horizon,
Stam1na, The Plot In You, Queensrÿche
Malevolence, Soilwork, The Browning
Sara, Return To Dust, Neckbreakker, Allt, Atlas
Kajos, Rukous, Necrotic Ooze
Loput Tuska 2026 -artistit ja aikataulut julkaistaan myöhemmin.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Liput:
Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.
Yhden päivän liput alk. 149,00€
Kahden päivän liput alk. 219,00€
Kolmen päivän liput alk. 239,00€
Yhden päivän VIP-liput alk. 239,00€
Kolmen päivän VIP-liput alk. 379,00€
Kaikkien lippukategorioiden hinnat tulevat nousemaan 1.1.2026, joten nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä lunastaa kupongit nykyiseen hintaan. Muistathan myös huomioida kulttuuriseteleiden voimassaolon, vuodenvaihteessa usein vanhenevat!
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
Yhteistyössä: Fortum, Helsinki, Karhu, Radio City, Redi
TUSKA 26.–28.6.2026
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
