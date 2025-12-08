Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo: “Hallituksen susientappolain valmistelu on luokattoman huonoa, EU:n täytyy puuttua asiaan”
Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo tekivät kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle eduskunnassa valmisteltavasta suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta. Susivihaan nojaava lakimuutos on hyvin todennäköisesti ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.
EU:n luontodirektiivin muutoksen myötä suden suojelustatusta heikennettiin. Vihreät mepit muistuttavat, että luontodirektiivin muutos ei kuitenkaan poista jäsenvaltioilta velvollisuutta varmistaa suotuisa suojelutaso, tehdä vaikutusarvioita, toimittaa tieteellistä näyttöä, eikä se poista tuomioistuinvalvontaa eikä valitusoikeutta.
“Koko lainvalmistelu on ollut farssi: vaikutusarvioinnit puuttuvat, tieteellinen tieto on ohitettu ja laki runnotaan läpi hirmuisella kiireellä. Susikanta ei ole sellaisella tasolla Suomessa, että sitä voisi alkaa kannanhoidollisesti metsästämään ilman todellista vaaraa lajin katoamisesta kokonaan. Tässä on puhtaasti kyse ideologisesta halusta ampua susia. Ja nyt näyttää, että susien ohella tähtäimeen ovat joutuneet myös ilves, karhu ja jopa saukko. On vaikea ymmärtää tätä nykyhallituksen syvää luontovihamielisyyttä, johon mukaan ovat näemmä lähteneet myös osa oppositiopuolueista,” Maria Ohisalo sanoo.
“Susivihaa lietsotaan luokattoman huonoilla perusteilla nojaten pelotteluun, eikä tietoon. Tällainen valmistelu ei kestä päivänvaloa, eikä oikeudellista tarkastelua. Vaadimme komissiolta selvää kantaa siihen, aloittaako se rikkomusmenettelyn, mikäli todennäköisesti luontodirektiivin vastainen metsästyslain muutos menee läpi ja suden kannanhoidollinen metsästys aloitetaan poliittisin perustein. Me Vihreät emme hyväksy lajisuojelun periaatteiden rikkomista: tavoitteena on oltava ekologisesti kestävä ja suotuisa suojelutaso”, Ville Niinistö sanoo.
Meppien huolta lainvalmistelun tilasta lisäävät tiedot eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelystä. Valiokunnan enemmistö ehdottaa ilman asiaankuuluvia asiantuntijakuulemisia myös karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästystä, vaikka nämä ovat EU:n luontodirektiivin tiukimmin suojeltujen lajien listalla. Niinistö ja Ohisalo näkevät, että niiden osalta ristiriita EU:n lainsäädännön kanssa on ilmeinen, ei vain todennäköinen. Päätös rikkoisi EU-oikeutta, ja johtaisi EU-komission rikkomusmenettelyyn eikä sitä tulisi oikeusvaltiossa laittomana päätöksenä toimeenpanna EU-oikeuden ensisijaisuudesta johtuen.
Yhteyshenkilöt
Ville NiinistöEuroopan parlamentin jäsenville.niinisto@ep.europa.euvilleniinisto.fi
Maria OhisaloEuroopan parlamentin jäsenmaria.ohisalo@europarl.europa.euwww.mariaohisalo.fi
Milja HenttonenViestintäavustaja / MEP OhisaloPuh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
Minna ManninenViestintäavustaja / MEP NiinistöPuh:+358 400 512 818minna.manninen@europarl.europa.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät Euroopan parlamentissa
Ville Niinistö: "Pääministeri Orpo pettää taas luonnon lobbaamalla ennallistamista vastaan"8.12.2025 13:04:42 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) tuomitsee Orpon hallituksen viimeisimmän pyrkimyksen heikentää EU:n ennallistamisasetuksen sitovia velvoitteita. Mediatietojen mukaan Suomen hallitus kerää pääministeri Orpon nimissä tukea kirjeelle EU-komissioon, jossa vaaditaan ennallistamisasetuksen “yksinkertaistamista” ja osin sen seurantavaatimusten poistamista.
Europarlamentti ja jäsenmaat sopuun Venäjän fossiilien tiukasta tuontikiellosta3.12.2025 03:27:15 EET | Tiedote
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä parlamentti ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tanska saivat neuvoteltua sovun Venäjän fossiilienergian tuontikiellon tiukentamisesta. Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) on ollut parlamentin pääneuvottelija yhdessä EPP-ryhmän latvialaisen europarlamentaarikko Inese Vaideren kanssa.
Vihreiden MEP Ohisalo: Sosiaalisen median ikärajat lapsille ja nuorille ovat tervetullut aloite europarlamentilta27.11.2025 09:50:54 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi eilen täysistunnossaan päätöslauselman, jossa se vaatii komissiolta useita toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi digialustoilla. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo pitää europarlamentin uutta kantaa tervetulleena aloitteena ja kannattaa vahvaa uutta sääntelyä lasten ja nuorten suojaksi esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla.
Vihreiden MEP Ohisalo: Brysselin sääntelynpurkuvimma uhkaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia26.11.2025 13:44:45 EET | Tiedote
Europarlamentin täysistunnossa on tänään päätetty metsäkatoasetuksen viivästyttämisestä ja heikentämisestä. Lisäksi europarlamentti on eilen käsitellyt komission esitystä EU:n digilainsäädännön purkamiseksi. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo pitää sääntelynpurkuvimmaa kohtalokkaana ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta.
Vihreiden Ohisalo: EU-tuomioistuimen päätös vähimmäispalkkadirektiivistä on historiallinen11.11.2025 17:37:50 EET | Tiedote
EU-tuomioistuin on tänään vahvistanut EU:n vähimmäispalkkadirektiivin oikeudellisen pätevyyden. Vaikka joitakin artikloja kumottiin, direktiivin ydin pysyy ennallaan. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo pitää päätöstä historiallisena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme