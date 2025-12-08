Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo: “Hallituksen susientappolain valmistelu on luokattoman huonoa, EU:n täytyy puuttua asiaan”

EU:n luontodirektiivin muutoksen myötä suden suojelustatusta heikennettiin. Vihreät mepit muistuttavat, että luontodirektiivin muutos ei kuitenkaan poista jäsenvaltioilta velvollisuutta varmistaa suotuisa suojelutaso, tehdä vaikutusarvioita, toimittaa tieteellistä näyttöä, eikä se poista tuomioistuinvalvontaa eikä valitusoikeutta.

“Koko lainvalmistelu on ollut farssi: vaikutusarvioinnit puuttuvat, tieteellinen tieto on ohitettu ja laki runnotaan läpi hirmuisella kiireellä. Susikanta ei ole sellaisella tasolla Suomessa, että sitä voisi alkaa kannanhoidollisesti metsästämään ilman todellista vaaraa lajin katoamisesta kokonaan. Tässä on puhtaasti kyse ideologisesta halusta ampua susia. Ja nyt näyttää, että susien ohella tähtäimeen ovat joutuneet myös ilves, karhu ja jopa saukko. On vaikea ymmärtää tätä nykyhallituksen syvää luontovihamielisyyttä, johon mukaan ovat näemmä lähteneet myös osa oppositiopuolueista,” Maria Ohisalo sanoo.

“Susivihaa lietsotaan luokattoman huonoilla perusteilla nojaten pelotteluun, eikä tietoon. Tällainen valmistelu ei kestä päivänvaloa, eikä oikeudellista tarkastelua. Vaadimme komissiolta selvää kantaa siihen, aloittaako se rikkomusmenettelyn, mikäli todennäköisesti luontodirektiivin vastainen metsästyslain muutos menee läpi ja suden kannanhoidollinen metsästys aloitetaan poliittisin perustein. Me Vihreät emme hyväksy lajisuojelun periaatteiden rikkomista: tavoitteena on oltava ekologisesti kestävä ja suotuisa suojelutaso”, Ville Niinistö sanoo.

Meppien huolta lainvalmistelun tilasta lisäävät tiedot eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelystä. Valiokunnan enemmistö ehdottaa ilman asiaankuuluvia asiantuntijakuulemisia myös karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästystä, vaikka nämä ovat EU:n luontodirektiivin tiukimmin suojeltujen lajien listalla. Niinistö ja Ohisalo näkevät, että niiden osalta ristiriita EU:n lainsäädännön kanssa on ilmeinen, ei vain todennäköinen. Päätös rikkoisi EU-oikeutta, ja johtaisi EU-komission rikkomusmenettelyyn eikä sitä tulisi oikeusvaltiossa laittomana päätöksenä toimeenpanna EU-oikeuden ensisijaisuudesta johtuen.