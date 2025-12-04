Kestävää kasvua yksinkertaisemmalla ja järkevämmällä ympäristölainsäädännöllä
Euroopan komissio esitteli tänään toimenpidepaketin ympäristölainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Muutokset kohdistuvat teollisuuden päästöihin, kiertotalouteen, ympäristöarviointeihin ja paikkatietoihin. Muutoksilla kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa, mutta ne eivät vaikuta EU:n kunnianhimoisiin tavoitteisiin edistää ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista.
Paketilla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan erityisesti strategisten alojen hankkeiden lupamenettelyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi strategiset digitaaliset hankkeet, kriittisiä raaka-aineita koskevat hankkeet ja kohtuuhintaisen asumisen hankkeet. Tämä edesauttaa EU:n siirtymistä puhtaaseen ja digitaaliseen talouteen. Aloite on osa laajempia EU:n kilpailukykykompassin mukaisia toimia. Sen tavoitteena on vähentää byrokratiaa, tukea EU:n kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä sekä edistää vihreää kasvua.
Yksinkertaistamispaketti koostuu kuudesta lainsäädäntöehdotuksesta. Tämänpäiväisiin ehdotuksiin sisältyy kohdennettuja muutoksia lainsäädäntöön, joissa on otettu huomioon sidosryhmien kannanottopyynnön yhteydessä jättämät kommentit. Euroopan komissio hyödyntää kannanottopyynnön perusteella saatuja ehdotuksia myös tulevissa yksinkertaistamistyössä
Ehdotuksen pääkohdat
-
Kevennetään lupamenettelyihin kuuluvia ympäristöarviointeja
Hankkeiden toteuttajat hyötyvät yksinkertaistetuista menettelyistä, kuten keskitetyistä yhteyspisteistä, digitalisaatiosta ja nopeammista käsittelyajoista. Näin voidaan vauhdittaa EU:n talouden kannalta välttämättömien keskeisten hankkeiden etenemistä.
-
Yksinkertaistetaan teollisuuteen ja viljelijöihin sovellettavia teollisuuden päästövaatimuksia
Yrityksille annetaan teollisuuden päästödirektiivin puitteissa lisää joustovaraa ympäristöjärjestelmien (EMS) toteuttamiseen. Lisäksi viljelijät ja vesiviljelyalan toimijat vapautetaan tietyistä raportointivelvoitteista.
-
Parannetaan tuotteissa olevia vaarallisia aineita koskevia digiratkaisuja
Tuotteissa olevia vaarallisia aineita koskevan SCIP-tietokannan kustannukset olivat suhteettoman korkeat. Tietokannan toiminnot korvataan tehokkaammilla digitaalisilla ratkaisuilla, kuten digitaalisella tuotepassilla ja ”yksi aine, yksi arviointi” -menettelyllä.
-
Kevennetään laajennettua tuottajavastuuta
Tällä hetkellä akkuja ja paristoja, pakkauksia, sähkölaitteita, kertakäyttöisiä muovituotteita ja jätettä koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että EU:hun sijoittautuneiden yritysten on nimettävä valtuutettu edustaja täyttämään laajennettuun tuottajavastuuseensa liittyvät velvoitteet. Tätä velvoite keskeytetään eurooppalaisten tuottajien osalta.
-
Helpotetaan paikkatietojen saatavuutta
Tämä alentaa viranomaisille aiheutuvia kustannuksia ja saattaa korkean lisäarvon paikkatietoaineistot helpommin kaikkien julkisten ja yksityisten käyttäjien saataville.
Tulevat yksinkertaistamistoimet
Komissio aikoo jatkossakin pyrkiä yksinkertaistamiseen aina kun mahdollista, stressitestata EU:n sääntelyä ja tehostaa sen täytäntöönpanoa. Yksinkertaistamismenettely jatkuu tulevina vuosina ja siinä keskitytään stressitestaukseen, ohjeistukseen ja voimassa olevan lainsäädännön parantamiseen.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2997
Euroopan komission Suomen-edustusto
