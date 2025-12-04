Komission verkkopaketin tavoitteena on kirittää energiaverkkoinvestointeja
Euroopan komission julkaisema energiaverkkopaketti lisää EU:n valtaa jäsenvaltioiden rajat ylittävien siirtoyhteyksien osalta. Komissio reagoi näin nopean energiamurroksen tuottamiin haasteisiin. Paikallisten jakeluverkkojen osalta kehittämisen haaste jää kansalliselle tasolle. Suomessa verkkojen kehittämistä hidastaa puute resursseista.
Komission tekemä esitys koostuu tiedonannosta ja useammasta lainsäädäntöesityksestä. Muutoksia esitetään energiainfrastruktuuria sääntelevään TEN-E asetukseen, uusiutuvan energian direktiiviin, sähkö- ja kaasumarkkinadirektiiveihin sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Esitettävät muutokset koskevat mainittujen direktiivien energiaverkkoja koskevaa sääntelyä.
Ratkottava ongelma on ollut tiedossa jo pitkään, energiamurroksen nopeus on kuitenkin yllättänyt. Sähköverkkojen kehitystä halutaan nyt vauhdittaa, kun kansallisella tasolla tapahtuu komission näkökulmasta liian vähän ja liian hitaasti. Käytännössä komissio ottaa verkkopaketin kautta itselleen enemmän valtaa liittyen varsinkin maiden rajat ylittävien energiansiirtoyhteyksien kehityksen vauhdittamiseen. Paikalliset siirto- ja jakeluverkot jäävät komission vähäisemmälle huomiolle.
- Rajat ylittävien energiansiirtoyhteyksien vahvistaminen varmaan vaatiikin EU-tason ohjausta varsinkin Keski-Euroopassa, Suomessa kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet rajasiirtoyhteyksiä aktiivisesti jo pitkään, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköverkoista vastaava asiantuntija Ina Lehto. - Maiden sisäisten sähköverkkojen kehittämisen vauhdittamisessa vastuu jää kotimaan päätöksentekijöille, ja päätöksiä todella tarvittaisiin, että sekä jakeluverkkoyhtiöille että kantaverkkoyhtiölle varmistetaan riittävät resurssit tarvittaviin investointeihin. Nyt niitä ei ole, ja se hidastaa kasvua, Lehto jatkaa.
Uudet teollisuudenalat, palvelut, liikenne ja kotien lämmittäminen perustuvat yhä enemmän sähköön. Usein on lisäksi niin, että energian tuotanto on eri paikassa, kuin sen kulutus ja väliin tulee rakentaa paljon uutta sähköverkkoa sekä vahvistaa olemassa olevia yhteyksiä. Työtä tarvitaan sekä kantaverkossa että jakeluverkkotasolla.
Nyt esitetyillä muutoksilla sääntelyyn ei ole välittömiä vaikutuksia suomalaisiin sähköasiakkaisiin, mutta mikäli jäsenmaat eivät kykene ratkomaan verkkoihin liittyviä haasteita itse, näyttää selvältä että EU tulee kertomaan, miten ne tulee ratkoa. Pidemmällä aikavälillä tämä vaikuttaa kaikkiin jäsenmaihin.
- Suomessa ihmiset ja yritykset tarvitsevat parempia sähköverkkoja. Niiden kehittäminen edellyttää riittäviä kannusteita investoida sähköverkkoihin. Nyt investointiympäristö ei ole tarpeeksi kannustava eikä mahdollistava. Tässä tarvitaan aktiivisuutta erityisesti oman maamme päätöksentekijöiltä, Lehto toteaa.
Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiaverkotPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Linkit
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
