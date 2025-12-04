Komission verkkopaketin tavoitteena on kirittää energiaverkkoinvestointeja

Komission tekemä esitys koostuu tiedonannosta ja useammasta lainsäädäntöesityksestä. Muutoksia esitetään energiainfrastruktuuria sääntelevään TEN-E asetukseen, uusiutuvan energian direktiiviin, sähkö- ja kaasumarkkinadirektiiveihin sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin. Esitettävät muutokset koskevat mainittujen direktiivien energiaverkkoja koskevaa sääntelyä.

Ratkottava ongelma on ollut tiedossa jo pitkään, energiamurroksen nopeus on kuitenkin yllättänyt. Sähköverkkojen kehitystä halutaan nyt vauhdittaa, kun kansallisella tasolla tapahtuu komission näkökulmasta liian vähän ja liian hitaasti. Käytännössä komissio ottaa verkkopaketin kautta itselleen enemmän valtaa liittyen varsinkin maiden rajat ylittävien energiansiirtoyhteyksien kehityksen vauhdittamiseen. Paikalliset siirto- ja jakeluverkot jäävät komission vähäisemmälle huomiolle.

Rajat ylittävien energiansiirtoyhteyksien vahvistaminen varmaan vaatiikin EU-tason ohjausta varsinkin Keski-Euroopassa, Suomessa kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet rajasiirtoyhteyksiä aktiivisesti jo pitkään, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköverkoista vastaava asiantuntija Ina Lehto. - Maiden sisäisten sähköverkkojen kehittämisen vauhdittamisessa vastuu jää kotimaan päätöksentekijöille, ja päätöksiä todella tarvittaisiin, että sekä jakeluverkkoyhtiöille että kantaverkkoyhtiölle varmistetaan riittävät resurssit tarvittaviin investointeihin. Nyt niitä ei ole, ja se hidastaa kasvua, Lehto jatkaa.

Uudet teollisuudenalat, palvelut, liikenne ja kotien lämmittäminen perustuvat yhä enemmän sähköön. Usein on lisäksi niin, että energian tuotanto on eri paikassa, kuin sen kulutus ja väliin tulee rakentaa paljon uutta sähköverkkoa sekä vahvistaa olemassa olevia yhteyksiä. Työtä tarvitaan sekä kantaverkossa että jakeluverkkotasolla.

Nyt esitetyillä muutoksilla sääntelyyn ei ole välittömiä vaikutuksia suomalaisiin sähköasiakkaisiin, mutta mikäli jäsenmaat eivät kykene ratkomaan verkkoihin liittyviä haasteita itse, näyttää selvältä että EU tulee kertomaan, miten ne tulee ratkoa. Pidemmällä aikavälillä tämä vaikuttaa kaikkiin jäsenmaihin.