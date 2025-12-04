SSO:n kesätyöhaku starttaa 5.1. Hae elämäsi kesätyöhön!

Monipuoliset palvelualan työtehtävät odottavat kesätyöntekijöitä myös tulevana kesänä. Töitä on tarjolla ravintoloissa, liikennemyymälöissä, kaupan alalla sekä autokaupassa.

– Meillä voi tehdä merkityksellistä työtä, joka antaa arvokasta kokemusta tulevaisuutta silmällä pitäen. Kesätyöntekijöiltä saamamme palautteet osoittavat, että meillä viihdytään: kiitosta saavat niin työilmapiiri, esihenkilötyö kuin erityisen mukavat työkaveritkin, sanoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Yhtä tärkeää kuin työkokemus on myös se, että nuoret saavat harjoitella työn hakemista – aina hakemuksen täyttämisestä haastattelutilanteeseen asti.

– Olemme tunnistaneet, että työnhaku ja työhaastattelu kaipaavat myös harjoittelua. Tästä syystä olemme panostaneet erityisesti työnhakijakokemukseen. Kaikki meille kesätöihin hakevat kutsutaan haastatteluun, missä jokainen saa tuoda oman persoonansa esille. Vaikka tämä onkin monelle nuorelle se ihan ensimmäinen työhaastattelukerta, ei haastattelua tarvitse jännittää. Ole rohkeasti oma itsesi, rohkaisee Somersalo.

Hyvä perehdytys onnistuneen kesätyökokemuksen perustana

SSO:n market- ja liikennekaupassa työskentelee neljä valmentajaa, jotka yhdessä esihenkilöiden ja työkummien kanssa pitävät huolen siitä, että kesätyöntekijät saavat hyvän perehdytyksen työhönsä – ja sitä kautta mielekkään kesätyökokemuksen. Moni SSO:ssa kesätöissä ollut jatkaakin töitä meillä vakituisesti esimerkiksi opiskelujensa ohella.

– Kesätöihin valitut kutsutaan myöhemmin keväällä Kesäetkoille, missä on mahdollisuus tutustua ennalta tuleviin työkavereihin. Etkoilla kerrotaan tärkeää tietoa työnantajasta ja annetaan hyviä eväitä ja käytännön vinkkejä tulevaa kesätyötä varten. Meillä on tarjolla ihan tavallisia töitä mukavan kesätyökokemuksen kera – niin mukavan, että meille haetaan usein seuraavana kesänä uudelleen, kertovat SSO:n henkilöstöasiantuntijat Aino Tamminen ja Eveliina Sahramo.

Asiakasomistajuus, henkilökuntaedut ja kivojen kokemusten kesä

Edellisten kesien tapaan, täysi-ikäiset kesätyöntekijät saavat kesäetuna 100 euron arvoisen Suur-Seudun Osuuskaupan jäsenyyden. Asiakasomistajina kesätyöntekijät saavat S-Etukortin ja voivat kerryttää Bonuksia joko nykyiseen talouteensa tai itselleen. S-kesikset ja kesätyöntekijät pääsevät nauttimaan myös S-ryhmän tuntuvista henkilöstöeduista työsuhteensa ajan. Lisää henkilöstöeduista ja SSO:n kesätyöhausta voi lukea nettisivuiltamme sso.fi.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 7705 175