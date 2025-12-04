SSO:n kesätyöhaku starttaa 5.1. Hae elämäsi kesätyöhön!
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n kesätyöhaku järjestetään tuttuun tapaan kaksiosaisena. Ensimmäisenä vuorossa on yli 18-vuotiaiden haku 5.–18.1., ja alle 18-vuotiaita S-kesiksiä haetaan 2.–15.2. Aiempien vuosien tapaan haastattelemme täysi-ikäiset hakijat Kesädeiteillä eli pikahaastattelutapahtumissa ja 15–17-vuotiaat hakijat videohaastattelulla. Jokainen hakija saa siis arvokasta haastattelukokemusta. Tulevana kesänä tarjoamme kesätöitä noin 450 innokkaalle kesätyöntekijälle eri toimialoilla.
Monipuoliset palvelualan työtehtävät odottavat kesätyöntekijöitä myös tulevana kesänä. Töitä on tarjolla ravintoloissa, liikennemyymälöissä, kaupan alalla sekä autokaupassa.
– Meillä voi tehdä merkityksellistä työtä, joka antaa arvokasta kokemusta tulevaisuutta silmällä pitäen. Kesätyöntekijöiltä saamamme palautteet osoittavat, että meillä viihdytään: kiitosta saavat niin työilmapiiri, esihenkilötyö kuin erityisen mukavat työkaveritkin, sanoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.
Yhtä tärkeää kuin työkokemus on myös se, että nuoret saavat harjoitella työn hakemista – aina hakemuksen täyttämisestä haastattelutilanteeseen asti.
– Olemme tunnistaneet, että työnhaku ja työhaastattelu kaipaavat myös harjoittelua. Tästä syystä olemme panostaneet erityisesti työnhakijakokemukseen. Kaikki meille kesätöihin hakevat kutsutaan haastatteluun, missä jokainen saa tuoda oman persoonansa esille. Vaikka tämä onkin monelle nuorelle se ihan ensimmäinen työhaastattelukerta, ei haastattelua tarvitse jännittää. Ole rohkeasti oma itsesi, rohkaisee Somersalo.
Hyvä perehdytys onnistuneen kesätyökokemuksen perustana
SSO:n market- ja liikennekaupassa työskentelee neljä valmentajaa, jotka yhdessä esihenkilöiden ja työkummien kanssa pitävät huolen siitä, että kesätyöntekijät saavat hyvän perehdytyksen työhönsä – ja sitä kautta mielekkään kesätyökokemuksen. Moni SSO:ssa kesätöissä ollut jatkaakin töitä meillä vakituisesti esimerkiksi opiskelujensa ohella.
– Kesätöihin valitut kutsutaan myöhemmin keväällä Kesäetkoille, missä on mahdollisuus tutustua ennalta tuleviin työkavereihin. Etkoilla kerrotaan tärkeää tietoa työnantajasta ja annetaan hyviä eväitä ja käytännön vinkkejä tulevaa kesätyötä varten. Meillä on tarjolla ihan tavallisia töitä mukavan kesätyökokemuksen kera – niin mukavan, että meille haetaan usein seuraavana kesänä uudelleen, kertovat SSO:n henkilöstöasiantuntijat Aino Tamminen ja Eveliina Sahramo.
Asiakasomistajuus, henkilökuntaedut ja kivojen kokemusten kesä
Edellisten kesien tapaan, täysi-ikäiset kesätyöntekijät saavat kesäetuna 100 euron arvoisen Suur-Seudun Osuuskaupan jäsenyyden. Asiakasomistajina kesätyöntekijät saavat S-Etukortin ja voivat kerryttää Bonuksia joko nykyiseen talouteensa tai itselleen. S-kesikset ja kesätyöntekijät pääsevät nauttimaan myös S-ryhmän tuntuvista henkilöstöeduista työsuhteensa ajan. Lisää henkilöstöeduista ja SSO:n kesätyöhausta voi lukea nettisivuiltamme sso.fi.
Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 7705 175
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Te toivoitte, me toteutimme – Rantajamien Nuorisopäivä tulee taas4.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Kesän parhaat rantabileet, Rantajamit, järjestetään jälleen Lohjalla Aurlahden rannassa 2.–4.7. Luvassa on tuttuun tapaan mojova kattaus huippuartisteja ja kesäistä festaritunnelmaa – mutta jotain uuttakin on tarjolla, kun paljon toivottu Nuorisopäivä palaa ohjelmistoon lauantaina 4.7.
Uusi pikatoimitusvaihtoehto useissa SSO:n Sale-myymälöissä – kotiinkuljetus tunnissa3.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO kehittää jatkuvasti asiakkaiden arkea helpottavia palvelujaan. Kuudesta Sale-myymälästä (Virkkala, Hiidensalmi, Nummela, Perttilä, Paukkula ja Hermanni) voi nyt tilata ostokset kätevästi ja nopeasti kotiovelle tunnissa.
SSO:n ja Vennerin hyväntekeväisyyskampanja jatkuu – lähes sata ruokalaatikkoa tuo joulumieltä tukea tarvitseville perheille22.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja ruokakasvatusyritys Venner toteuttavat jo kuudetta kertaa kampanjan, jossa jaetaan terveellisiä raaka-aineita sisältäviä Venner-ruokalaatikoita tukea tarvitseville perheille. Yhteistyön aikana on jaettu ruokaa yli 25 000 annoksen verran – tämänvuotisen kampanjan tavoitteet mukaan lukien jopa 60 000 tuhannen euron arvosta.
Koska nuorten ääni on tärkeä – ensimmäinen SSO Nuoriston kokous järjestettiin Lohjalla11.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueella asuvista 18–24-vuotiaista aktiivisista nuorista koostuva SSO Nuoristo kokoontui ensimmäistä kertaa Lohjalla. Päivän aikana keskusteltiin muun muassa kotiseudun merkityksestä, ruoan ja käyttötavaroiden ostotottumuksista sekä vastuullisuusteoista.
ABC Masuunin ABC-latausasema on avattu21.10.2025 15:11:57 EEST | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on viime vuosina panostanut vahvasti vihreään liikkumiseen. Uusia ABC-latausasemia on avattu muun muassa Prisma Lohjalle, Sale Nummelaan ja S-market Kemiöön. Lisäksi ABC Piihovin ja ABC Lohjan latauskenttiä on laajennettu 12 CCS latauspaikan suuruisiksi. ABC Masuuniin Karkkilaan avattu ABC- latausasema on kaikkiaan SSO:n toimialueen kolmastoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme