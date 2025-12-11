Vaasan kaupunki - Vasa stad

Joulun ajan aukiolo ja ohjelmaa Vaasan museoissa - ilmainen sisäänpääsy 19.12.

11.12.2025 10:56:13 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan museot tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn näyttelyihinsä 19.12.2025 sekä muuta joulun ajan erikoisohjelmaa. Lasten joulua vietetään Pohjanmaan museon Terranovassa. Joulun aikaan museoissa ovat voimassa poikkeavat aukioloajat.

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Nähtävillä olevat näyttelyt:

Lasten joulua vietetään 19.12. Terranovassa

Lasten joulu järjestetään Pohjanmaan museon Terranovassa perjantaina 19.12. klo 14 ruotsiksi ja klo 15 suomeksi. Ohjelmassa museotonttu johdattaa lapset seikkailuun, jossa etsitään puurotarvikkeita ja tutustutaan eläinten tassunjälkiin ja talviseen luontoon.

Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti 3–10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen ja sinne on vapaa pääsy. Samana päivänä pääsee tutustumaan maksutta myös muihin Pohjanmaan museon näyttelyihin sekä Tikanojan taidekotiin.

Joulun ajan poikkeukselliset aukioloajat museoissa

Museot ovat suljettuina 22.12.2025 eteenpäin 1.1.2026 saakka, mutta joulun välipäivinä Pohjanmaan museo on avoinna 27.–28.12. ja Tikanojan taidekoti 27.12. normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Ennen joulua Pohjanmaan museoon ja Tikanojan taidekotiin pääsee ilmaiseksi 19.12.2025. Kuntsin modernin taiteen museo on suljettu näyttelyn vaihdon vuoksi 14.12.2025–23.1.2026.

Konsertit Tikanojan taidekodissa

Tikanojan taidekodissa järjestetään lauantaina 27.12. Vuodenlopun musiikkisalonki -konsertti klo 12, 14 ja 16. Luvassa on kauniita säveliä Tikanojan kokoelman inspiroimana.

Monipuolisen viulistin Maano Männin duopartnerina toimii tällä kertaa pianisti Irina Zahharenkova, ja tunnelmallisessa ilmapiirissä kuulijat saavat nauttia Chopinin, Debussyn, Satien, Faurén, Kreislerin ja Pärtin ajattomista teoksista.

Konserttiin myydään lippuja Netticketissä ja museossa ennen konsertin alkua. Konsertin kesto 70 minuuttia.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

Yhteyshenkilöt

Tarja Aurell. Palvelupäällikkö, Vaasan museot, puh. +358405236472, tarja.aurell@vaasa.fi

(Konsertti) Aldén Måns. Museovalvoja-opas, Vaasan museot, puh. +358407633097, mans.alden@vaasa.fi

(Lasten joulu) Palomäki Liisa. Museopedagogi, Vaasan museot. +358403579714. liisa.palomaki@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye