Joulun ajan aukiolo ja ohjelmaa Vaasan museoissa - ilmainen sisäänpääsy 19.12.
Vaasan museot tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn näyttelyihinsä 19.12.2025 sekä muuta joulun ajan erikoisohjelmaa. Lasten joulua vietetään Pohjanmaan museon Terranovassa. Joulun aikaan museoissa ovat voimassa poikkeavat aukioloajat.
Nähtävillä olevat näyttelyt:
- Tikanojan taidekoti: Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia, ja Hiljaiseloa, hehkuvia värejä
- Pohjanmaan museo: Lay Of(f) The Land ja Yön ja päivän kulkijat sekä pysyvät näyttelyt Aarteita meiltä ja merten takaa, Vaasa400 sekä luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova
- Kuntsin modernin taiteen museo: Jan Olof Mallander - Extended Play (huom. 13.12. saakka)
Lasten joulua vietetään 19.12. Terranovassa
Lasten joulu järjestetään Pohjanmaan museon Terranovassa perjantaina 19.12. klo 14 ruotsiksi ja klo 15 suomeksi. Ohjelmassa museotonttu johdattaa lapset seikkailuun, jossa etsitään puurotarvikkeita ja tutustutaan eläinten tassunjälkiin ja talviseen luontoon.
Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti 3–10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen ja sinne on vapaa pääsy. Samana päivänä pääsee tutustumaan maksutta myös muihin Pohjanmaan museon näyttelyihin sekä Tikanojan taidekotiin.
Joulun ajan poikkeukselliset aukioloajat museoissa
Museot ovat suljettuina 22.12.2025 eteenpäin 1.1.2026 saakka, mutta joulun välipäivinä Pohjanmaan museo on avoinna 27.–28.12. ja Tikanojan taidekoti 27.12. normaalien aukioloaikojen mukaisesti.
Ennen joulua Pohjanmaan museoon ja Tikanojan taidekotiin pääsee ilmaiseksi 19.12.2025. Kuntsin modernin taiteen museo on suljettu näyttelyn vaihdon vuoksi 14.12.2025–23.1.2026.
Konsertit Tikanojan taidekodissa
Tikanojan taidekodissa järjestetään lauantaina 27.12. Vuodenlopun musiikkisalonki -konsertti klo 12, 14 ja 16. Luvassa on kauniita säveliä Tikanojan kokoelman inspiroimana.
Monipuolisen viulistin Maano Männin duopartnerina toimii tällä kertaa pianisti Irina Zahharenkova, ja tunnelmallisessa ilmapiirissä kuulijat saavat nauttia Chopinin, Debussyn, Satien, Faurén, Kreislerin ja Pärtin ajattomista teoksista.
Konserttiin myydään lippuja Netticketissä ja museossa ennen konsertin alkua. Konsertin kesto 70 minuuttia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja Aurell. Palvelupäällikkö, Vaasan museot, puh. +358405236472, tarja.aurell@vaasa.fi
(Konsertti) Aldén Måns. Museovalvoja-opas, Vaasan museot, puh. +358407633097, mans.alden@vaasa.fi
(Lasten joulu) Palomäki Liisa. Museopedagogi, Vaasan museot. +358403579714. liisa.palomaki@vaasa.fi
Linkit
