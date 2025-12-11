Joulun ajan aukiolo ja ohjelmaa Vaasan museoissa - ilmainen sisäänpääsy 19.12.

Nähtävillä olevat näyttelyt:

Lasten joulua vietetään 19.12. Terranovassa

Lasten joulu järjestetään Pohjanmaan museon Terranovassa perjantaina 19.12. klo 14 ruotsiksi ja klo 15 suomeksi. Ohjelmassa museotonttu johdattaa lapset seikkailuun, jossa etsitään puurotarvikkeita ja tutustutaan eläinten tassunjälkiin ja talviseen luontoon.

Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti 3–10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen ja sinne on vapaa pääsy. Samana päivänä pääsee tutustumaan maksutta myös muihin Pohjanmaan museon näyttelyihin sekä Tikanojan taidekotiin.

Joulun ajan poikkeukselliset aukioloajat museoissa

Museot ovat suljettuina 22.12.2025 eteenpäin 1.1.2026 saakka, mutta joulun välipäivinä Pohjanmaan museo on avoinna 27.–28.12. ja Tikanojan taidekoti 27.12. normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Ennen joulua Pohjanmaan museoon ja Tikanojan taidekotiin pääsee ilmaiseksi 19.12.2025. Kuntsin modernin taiteen museo on suljettu näyttelyn vaihdon vuoksi 14.12.2025–23.1.2026.

Konsertit Tikanojan taidekodissa

Tikanojan taidekodissa järjestetään lauantaina 27.12. Vuodenlopun musiikkisalonki -konsertti klo 12, 14 ja 16. Luvassa on kauniita säveliä Tikanojan kokoelman inspiroimana.

Monipuolisen viulistin Maano Männin duopartnerina toimii tällä kertaa pianisti Irina Zahharenkova, ja tunnelmallisessa ilmapiirissä kuulijat saavat nauttia Chopinin, Debussyn, Satien, Faurén, Kreislerin ja Pärtin ajattomista teoksista.

Konserttiin myydään lippuja Netticketissä ja museossa ennen konsertin alkua. Konsertin kesto 70 minuuttia.