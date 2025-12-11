Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Keimola Idän liikenneasemalle 18.12.

Huili laajenee Vantaalla, kun jälleen uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Vantaa Keimola Itä -liikenneasemalla torstaina 18.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Hämeenlinnan väylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia, että Huili laajenee edelleen Vantaalla. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Keimola Itä-Vantaa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka.

”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Vantaa Keimola Itä -liikenneasemalla avataan uusi houkutteleva Huili-taukopaikka. Näin vahvistamme pääkaupunkiseudulla kokonaisvaltaista ja laadukasta palvelutarjontaa tiellä liikkuville. Liikenneasemien ja ammattiautoilijoiden Neste Truck -asemien laadukkaiden polttoaineiden, kuten Neste MY Uusiutuvan Dieselin, rinnalle saamme nyt Restelin laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut, joilla vastaamme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus, sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Keimola Itä-Vantaalla on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäiset nauttivat myös ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (18.12.-28.12.) Neste Vantaa Keimola Itä –liikenneasemalla on polttonestealennus 5 snt/l*.

Huili Keimola Itä-Vantaa:

Avautuu Torstaina 18.12. klo 11.00 osoitteessa Hämeenlinnan väylä 601, Vantaa

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Ammattiautoilijoiden palvelut

Yöruoka