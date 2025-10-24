Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen Valkeakosken raiskausmurhajutussa

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiassa 3.10.2024 ja Turun hovioikeus 4.7.2025. Alemmat oikeusasteet tuomitsivat vastaajan elinkautiseen vankeuteen muun ohessa törkeästä lapsenraiskauksesta ja murhasta. Raiskaus oli kohdistunut 15-vuotiaaseen asianomistajaan ja sillä oli aiheutettu erityisen tuntuvaa kärsimystä. Vastaaja oli surmannut asianomistajan tahallaan, ja tappo oli tehty vakaasti harkiten. Teot olivat myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä. Hovioikeus hylkäsi asian ratkaisseita käräjätuomareita koskeneen esteellisyysväitteen.

Vastaaja haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R 1/2025/1031