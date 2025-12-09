Lidl laajentaa outlet-verkostoaan: Varkaus saa oman outlet-myymälän
Lidl avaa torstaina 11.12. Varkauteen erillisen outlet-myymälän, jossa myydään käyttötavaroiden loppueriä hyvillä alennuksilla. Uusi outlet sijaitsee Varkauden Lidl-myymälän yhteydessä, vanhan Alkon tiloissa. Lidlin outletteja on Suomessa jo yhteensä 18 kappaletta.
Lidlin outleteissa on myynnissä pääasiassa keittiövälineitä, työkaluja, vapaa-ajan tarvikkeita, vaatteita ja sesonkituotteita. Käyttötavaroiden loppueriä myydään 30–70 prosentin alennuksilla, suurin osa tuotteista puoleen hintaan. Outlet-osastot ovat osa Lidlin myymäläkonseptin kehittämistä, jossa panostetaan entistä enemmän ostamisen helppouteen, monipuoliseen valikoimaan ja asiakkaiden toiveisiin.
– Asiakkaamme ympäri Suomen ovat olleet tyytyväisiä outleteihin, sillä sieltä voi tehdä hyviä löytöjä edullisesti. Hienoa päästä laajentamaan outlet-tarjontaa Varkauteen! Entistä useampi asiakkaamme pääsee nauttimaan hyvistä alennuksista ja samalla me saamme tehokkaasti myytyä valikoimasta poistuvia tuotteita ja loppueriä – tästä on siis iloa molemmin puolin, kertoo aluepäällikkö Jenni Teittinen.
Varkauden outlet palvelee myymälän yhteydessä erillisessä myymälätilassa, vanhan Alkon tiloissa.
Outlet on auki torstaisin ja perjantaisin klo 12-18 sekä lauantaisin klo 10-16.
Loppuvuoden ajan outletissa on poikkeusaukioloajat. Avajaisviikolla sekä joulua edeltävällä viikolla outlet on auki laajennetuilla aukioloilla. Avajaisviikolla 50 myymälä palvelee to-la klo 12-18 sekä su klo 10-16. Joulunalusviikolla 51 myymälä on joka päivä auki klo 10-18. Jouluviikolla 52 outlet palvelee vain maanantaina ja tiistaina klo 10-18 ja on loppuviikon kiinni. Vuodenvaihteen viikolla 1 outlet on kokonaan suljettu ja palaa normaaleihin aukioloaikoihin loppiaisviikolla 2.
