Lidl laajentaa outlet-verkostoaan: Varkaus saa oman outlet-myymälän

Lidlin outleteissa on myynnissä pääasiassa keittiövälineitä, työkaluja, vapaa-ajan tarvikkeita, vaatteita ja sesonkituotteita. Käyttötavaroiden loppueriä myydään 30–70 prosentin alennuksilla, suurin osa tuotteista puoleen hintaan. Outlet-osastot ovat osa Lidlin myymäläkonseptin kehittämistä, jossa panostetaan entistä enemmän ostamisen helppouteen, monipuoliseen valikoimaan ja asiakkaiden toiveisiin.

– Asiakkaamme ympäri Suomen ovat olleet tyytyväisiä outleteihin, sillä sieltä voi tehdä hyviä löytöjä edullisesti. Hienoa päästä laajentamaan outlet-tarjontaa Varkauteen! Entistä useampi asiakkaamme pääsee nauttimaan hyvistä alennuksista ja samalla me saamme tehokkaasti myytyä valikoimasta poistuvia tuotteita ja loppueriä – tästä on siis iloa molemmin puolin, kertoo aluepäällikkö Jenni Teittinen.

Varkauden outlet palvelee myymälän yhteydessä erillisessä myymälätilassa, vanhan Alkon tiloissa.

Outlet on auki torstaisin ja perjantaisin klo 12-18 sekä lauantaisin klo 10-16.

Loppuvuoden ajan outletissa on poikkeusaukioloajat. Avajaisviikolla sekä joulua edeltävällä viikolla outlet on auki laajennetuilla aukioloilla. Avajaisviikolla 50 myymälä palvelee to-la klo 12-18 sekä su klo 10-16. Joulunalusviikolla 51 myymälä on joka päivä auki klo 10-18. Jouluviikolla 52 outlet palvelee vain maanantaina ja tiistaina klo 10-18 ja on loppuviikon kiinni. Vuodenvaihteen viikolla 1 outlet on kokonaan suljettu ja palaa normaaleihin aukioloaikoihin loppiaisviikolla 2.