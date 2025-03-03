Tuore tutkimus: Suomalaiset lapset siirtyvät älypuhelimiin muita Pohjoismaita aiemmin – yli puolet kohtaa verkossa epämiellyttäviä tilanteita

15.12.2025 08:45:25 EET | Xplora Mobile Oy | Tiedote

Jaa

Tuore pohjoismainen tutkimus korostaa tarvetta turvallisemmalle ensipuhelinvaiheelle

Suomalaisten lasten digiturvallisuus on murroksessa — lapset saavat puhelimen aikaisemmin kuin missään muualla Pohjolassa, mikä tarkoittaa myös aikaisempaa riskeille altistumista. 

Tuore pohjoismainen tutkimus paljastaa, että Suomi on Pohjoismaiden kärjessä lasten älypuhelinomistuksessa: lähes yhdeksän kymmenestä suomalaislapsista (8–12 v) omistaa älypuhelimen, mikä on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Samaan aikaan tutkimus osoittaa, että yli puolet lapsista on jo kokenut epämiellyttäviä tai häiritseviä tilanteita verkossa.

Kun lapset saavat puhelimen yhä varhaisemmassa iässä, myös niiden tuomat riskit siirtyvät aikaisemmaks. Tämän vuoksi tarvitsemme turvallisen ensipuhelimen, joka vastaa lasten kehitysvaiheeseen.

Keskeiset löydökset Suomesta

Suomalaislapset saavat älypuhelimen aiemmin kuin missään muussa Pohjoismaassa

  • 88–90 % suomalaisista 8–12-vuotiaista omistaa älypuhelimen – korkein osuus kaikista tutkimusmaista. 
  • Jo 67 % kahdeksanvuotiaista omistaa älypuhelimen. 

Yli puolet suomalaislapsista on kokenut epämiellyttäviä tilanteita verkossa

  • Vain 44 % lapsista kertoo, ettei ole koskaan kokenut kiusaamista, ilkeitä kommentteja tai epämukavaa sisältöä. 
  • Tämä tarkoittaa, että 56 % suomalaislapsista (8–12 v) on kokenut jotakin negatiivista verkossa. 

Lapsiin kohdistuvat kontaktit tuntemattomilta ovat yleisiä

  • Vain 40 % lapsista ei ole koskaan saanut yhteydenottoa tuntemattomalta verkossa. 
  • Lisäksi 20 % lapsista kertoo, että heitä on yritetty houkutella yksityiseen keskusteluun. 

Lapset itse ovat huolissaan omasta puhelimenkäytöstään

  • Lähes 40 % lapsista kokee käyttävänsä puhelintaan liikaa. 
  • Huoli kasvaa nopeasti iän myötä: 12-vuotiaista jo 41 % on huolissaan omasta käytöstään. 

Suomalaisvanhemmat ovat Pohjoismaiden itsevarmimpia – mutta silti riskit toteutuvat

Vaikka suomalaisvanhemmat kokevat olevansa hyvin perillä digitaalisista riskeistä (52 % — korkein osuus kaikista maista), lapset kohtaavat silti yhtä paljon haitallisia kokemuksia kuin muissa Pohjoismaissa. 

Tämä osoittaa, että vanhempien itsevarmuus ei yksin riitä suojelemaan lapsia, jos laitteet ja palvelut eivät ole lapsille suunniteltuja.

XploraOne – turvallinen ensimmäinen puhelin lapsille

Vastauksena kasvavaan huoleen lasten digiturvallisuudesta Xplora julkaisee ensi vuonna XploraOne-puhelimen, joka on suunniteltu erityisesti 6–11-vuotiaille. Sen tarkoitus on tarjota:

  • turvallinen ensimmäinen askel digitaalisuuteen
  • yhteydenpito ilman haitallisia sovelluksia, internetiä  ja sosiaalista mediaa
  • vanhemmille työkalut rajojen asettamiseen ilman jatkuvaa valvontaa

Taustaa tutkimuksesta

  • Tutkimus toteutettiin 4000 haastattelulla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.
  • Kohderyhmänä olivat 8–12-vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa.
  • Tutkimuksen toteutti Analysesjefene touko–kesäkuussa 2025. Tutkimuksen teetti Xplora Technologies. 

Avainsanat

lasten teknologia

Yhteyshenkilöt

Tietoa Xplorasta

Xplora on lasten turvallisiin digikokemuksiin keskittyvä teknologiayritys, joka tunnetaan parhaiten palkituista kellopuheluistaan.  Xploran tavoitteena on antaa lapsille vapaus tutkia ympäristöään, samalla kun vanhemmat pysyvät yhteydessä turvallisesti ja hallitusti.

Xploran missiona on tukea lasten tervettä ja tasapainoista digikasvua tarjoamalla ikätasoon sopivia ratkaisuja, jotka asettavat turvallisuuden, yksityisyyden ja hyvinvoinnin etusijalle. Xploran laitteet tarjoavat hallitun viestinnän, GPS-paikannuksen, aktiivisuuden seurannan sekä ympäristön ilman sosiaalista mediaa, jotta perheet voivat tutustuttaa lapset digitaaliseen maailmaan turvallisesti ja vaiheittain.

Xploran tuotteita käyttää jo yli miljoona lasta ympäri maailmaa. Yhtiö on listattu Oslon Euronext Growth -pörssiin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Xplora Mobile Oy

Suomalaiset lapset saavat älypuhelimen muita pohjoismaisia lapsia aiemmin – kellopuhelin tarjoaa turvallisen vaihtoehdon1.10.2024 09:35:54 EEST | Tiedote

Xploran tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen älypuhelimen muita pohjoismaisia vanhempia aiemmin. Tutkimus, joka kattoi Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan, paljasti, että Suomessa ensimmäinen älypuhelin hankitaan tyypillisesti jo seitsemän vuoden iässä, kun taas muissa Pohjoismaissa vastaava ikä on 8–10 vuotta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye