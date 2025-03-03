Tuore tutkimus: Suomalaiset lapset siirtyvät älypuhelimiin muita Pohjoismaita aiemmin – yli puolet kohtaa verkossa epämiellyttäviä tilanteita
Tuore pohjoismainen tutkimus korostaa tarvetta turvallisemmalle ensipuhelinvaiheelle
Suomalaisten lasten digiturvallisuus on murroksessa — lapset saavat puhelimen aikaisemmin kuin missään muualla Pohjolassa, mikä tarkoittaa myös aikaisempaa riskeille altistumista.
Tuore pohjoismainen tutkimus paljastaa, että Suomi on Pohjoismaiden kärjessä lasten älypuhelinomistuksessa: lähes yhdeksän kymmenestä suomalaislapsista (8–12 v) omistaa älypuhelimen, mikä on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
Samaan aikaan tutkimus osoittaa, että yli puolet lapsista on jo kokenut epämiellyttäviä tai häiritseviä tilanteita verkossa.
Kun lapset saavat puhelimen yhä varhaisemmassa iässä, myös niiden tuomat riskit siirtyvät aikaisemmaks. Tämän vuoksi tarvitsemme turvallisen ensipuhelimen, joka vastaa lasten kehitysvaiheeseen.
Keskeiset löydökset Suomesta
Suomalaislapset saavat älypuhelimen aiemmin kuin missään muussa Pohjoismaassa
- 88–90 % suomalaisista 8–12-vuotiaista omistaa älypuhelimen – korkein osuus kaikista tutkimusmaista.
- Jo 67 % kahdeksanvuotiaista omistaa älypuhelimen.
Yli puolet suomalaislapsista on kokenut epämiellyttäviä tilanteita verkossa
- Vain 44 % lapsista kertoo, ettei ole koskaan kokenut kiusaamista, ilkeitä kommentteja tai epämukavaa sisältöä.
- Tämä tarkoittaa, että 56 % suomalaislapsista (8–12 v) on kokenut jotakin negatiivista verkossa.
Lapsiin kohdistuvat kontaktit tuntemattomilta ovat yleisiä
- Vain 40 % lapsista ei ole koskaan saanut yhteydenottoa tuntemattomalta verkossa.
- Lisäksi 20 % lapsista kertoo, että heitä on yritetty houkutella yksityiseen keskusteluun.
Lapset itse ovat huolissaan omasta puhelimenkäytöstään
- Lähes 40 % lapsista kokee käyttävänsä puhelintaan liikaa.
- Huoli kasvaa nopeasti iän myötä: 12-vuotiaista jo 41 % on huolissaan omasta käytöstään.
Suomalaisvanhemmat ovat Pohjoismaiden itsevarmimpia – mutta silti riskit toteutuvat
Vaikka suomalaisvanhemmat kokevat olevansa hyvin perillä digitaalisista riskeistä (52 % — korkein osuus kaikista maista), lapset kohtaavat silti yhtä paljon haitallisia kokemuksia kuin muissa Pohjoismaissa.
Tämä osoittaa, että vanhempien itsevarmuus ei yksin riitä suojelemaan lapsia, jos laitteet ja palvelut eivät ole lapsille suunniteltuja.
XploraOne – turvallinen ensimmäinen puhelin lapsille
Vastauksena kasvavaan huoleen lasten digiturvallisuudesta Xplora julkaisee ensi vuonna XploraOne-puhelimen, joka on suunniteltu erityisesti 6–11-vuotiaille. Sen tarkoitus on tarjota:
- turvallinen ensimmäinen askel digitaalisuuteen
- yhteydenpito ilman haitallisia sovelluksia, internetiä ja sosiaalista mediaa
- vanhemmille työkalut rajojen asettamiseen ilman jatkuvaa valvontaa
Taustaa tutkimuksesta
- Tutkimus toteutettiin 4000 haastattelulla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.
- Kohderyhmänä olivat 8–12-vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa.
- Tutkimuksen toteutti Analysesjefene touko–kesäkuussa 2025. Tutkimuksen teetti Xplora Technologies.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eevi NäsänenXplora Mobile OyPuh:045 8782944eevi.nasanen@xplora.com
Tietoa Xplorasta
Xplora on lasten turvallisiin digikokemuksiin keskittyvä teknologiayritys, joka tunnetaan parhaiten palkituista kellopuheluistaan. Xploran tavoitteena on antaa lapsille vapaus tutkia ympäristöään, samalla kun vanhemmat pysyvät yhteydessä turvallisesti ja hallitusti.
Xploran missiona on tukea lasten tervettä ja tasapainoista digikasvua tarjoamalla ikätasoon sopivia ratkaisuja, jotka asettavat turvallisuuden, yksityisyyden ja hyvinvoinnin etusijalle. Xploran laitteet tarjoavat hallitun viestinnän, GPS-paikannuksen, aktiivisuuden seurannan sekä ympäristön ilman sosiaalista mediaa, jotta perheet voivat tutustuttaa lapset digitaaliseen maailmaan turvallisesti ja vaiheittain.
Xploran tuotteita käyttää jo yli miljoona lasta ympäri maailmaa. Yhtiö on listattu Oslon Euronext Growth -pörssiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Xplora Mobile Oy
HMD ja Xplora lanseeraavat älypuhelimen nuorille3.3.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Barcelona, sunnuntai 2. maaliskuuta 2025 Norjalainen Xplora ja suomalainen HMD lanseeraavat nuorille suunnatun älypuhelimen, joka edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa digitaalista arkea.
Kellopuhelimia ei pitäisi kieltää kouluissa – koulutila-toiminto tarjoaa ratkaisun ongelmaan28.1.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Koulujen mobiililaitekieltoa ei tule ulottaa kellopuhelimiin, jotka on suunniteltu nimenomaan lapsille ja koululaisten käyttöön. Toisin kuin älypuhelimissa, kellopuhelimissa on erityinen koulutila-toiminto, jota kontrolloi vain lapsen huoltaja. Koulutilassa laite toimii tavallisena rannekellona, mikä takaa, ettei se häiritse koulupäivän kulkua.
Yrityskauppa on valmis - Xplora Technologies ostaa Doro AB:n14.1.2025 14:59:32 EET | Tiedote
Hyväksymisajan päättyessä 13. tammikuuta 93,33 % ruotsalaisen Doro AB:n osakkeenomistajista on hyväksynyt norjalaisen Xplora Technologies AS:n 27. syyskuuta 2024 tekemän ostotarjouksen. Näin ollen yritysosto on saatu päätökseen.
Xplora Technologies laajentaa nuorten puhelinmarkkinoille – solmi strategisen kumppanuuden HMD Globalin kanssa29.10.2024 16:51:45 EET | Tiedote
Espoo, 29. lokakuuta 2024 – Lasten kellopuhelinteknologian johtava toimija Xplora Technologies (”XPLORA”) laajentaa nuorten puhelinmarkkinoille solmimalla strategisen kumppanuuden Nokia-puhelinten valmistajan, HDM Globalin, kanssa.
Suomalaiset lapset saavat älypuhelimen muita pohjoismaisia lapsia aiemmin – kellopuhelin tarjoaa turvallisen vaihtoehdon1.10.2024 09:35:54 EEST | Tiedote
Xploran tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaiset vanhemmat antavat lapsilleen älypuhelimen muita pohjoismaisia vanhempia aiemmin. Tutkimus, joka kattoi Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan, paljasti, että Suomessa ensimmäinen älypuhelin hankitaan tyypillisesti jo seitsemän vuoden iässä, kun taas muissa Pohjoismaissa vastaava ikä on 8–10 vuotta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme