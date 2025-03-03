Tuore tutkimus: Suomalaiset lapset siirtyvät älypuhelimiin muita Pohjoismaita aiemmin – yli puolet kohtaa verkossa epämiellyttäviä tilanteita

Xplora on lasten turvallisiin digikokemuksiin keskittyvä teknologiayritys, joka tunnetaan parhaiten palkituista kellopuheluistaan. Xploran tavoitteena on antaa lapsille vapaus tutkia ympäristöään, samalla kun vanhemmat pysyvät yhteydessä turvallisesti ja hallitusti.

Xploran missiona on tukea lasten tervettä ja tasapainoista digikasvua tarjoamalla ikätasoon sopivia ratkaisuja, jotka asettavat turvallisuuden, yksityisyyden ja hyvinvoinnin etusijalle. Xploran laitteet tarjoavat hallitun viestinnän, GPS-paikannuksen, aktiivisuuden seurannan sekä ympäristön ilman sosiaalista mediaa, jotta perheet voivat tutustuttaa lapset digitaaliseen maailmaan turvallisesti ja vaiheittain.

Xploran tuotteita käyttää jo yli miljoona lasta ympäri maailmaa. Yhtiö on listattu Oslon Euronext Growth -pörssiin.