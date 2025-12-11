Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy

Teosto-palkittujen Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen sävellyksiä esitetään Saksassa joulukuussa

11.12.2025

Suomalaissäveltäjien Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen teoksia kuullaan joulukuussa Saksassa kahdessa konsertissa. Kaksikon uusi yhteissävellys, joululaulu Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, saa maailman kantaesityksensä Leipzigissa järjestettävässä perinteisessä Lucia-konsertissa Peterskirche-kirkossa 15.12.2025. Tapahtuma kerää vuosittain runsaasti kuulijoita nauttimaan pohjoismaisista sävyistä ja Lucia-kulkueesta. Leipzigin jälkeen vuorossa on Berliini, jossa Ahvenjärven ja Lappalaisen musiikkia esitetään 18.12.2025 Passionskirche-kirkossa järjestettävässä sävellyskonsertissa. 

Berliinissä kuullaan sekä säveltäjien yhteisteoksia että heidän omaa tuotantoaan. Nordische Stimmen Grenzenlos -niminen ilta kuuluu Suomen Säveltäjien 80-vuotisjuhlakonserttisarjaan ja toimii samalla Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 etkotapahtumana. Berliini avaa myös Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen teoksista koostuvan kolmen konsertin kokonaisuuden, joka jatkuu lokakuussa 2026 Haapajärvellä ja Oulussa osana virallista Oulu2026-ohjelmaa.

Ahvenjärven sävellyksille tyypillistä on tunneilmaisu, lohdullisuus ja terapeuttinen sävy. Lappalaisen teoksissa keskeistä on säveltäjän pitkä tausta musiikkiteknologian parissa – hän käyttää live-elektroniikkaa osana akustisia kokonaisuuksia tavalla, joka luo musiikkiin uusia kerroksia. Konsertissa esitettävien Ahvenjärven sävellysten runot on kirjoittanut Jenni Kinnunen.

Säveltäjien mukaan kahden kaupungin konserttikokonaisuuden suunnittelu eteni luontevasti:

“Alun perin mietimme vain Leipzigia, koska osa esiintyjistämme asuu siellä, mutta kun yhteissävellyksemme kantaesitys varmistui niin sujuvasti, ajattelimme, että miksemme järjestäisi samalla matkalla myös toista konserttia. Berliini tuntui heti inspiroivalta kulttuurikaupungilta, josta löytyi lisäksi hieno tukiverkosto. Finnland Zentrum ehdotti Passionskirche-kirkkoa, ja muutkin palaset, kuten lyömäsoitinten vuokraus Preissler Musicilta, loksahtivat vaivattomasti paikoilleen.”

Berliinin konsertissa teoksia tulkitsevat sopraano Lisa Fornhammar, pianisti Ermis Theodorakis, live-elektroniikasta vastaava Tapio Lappalainen sekä Duo Lappalainen – alttoviulisti–viulisti Emilia Lappalainen ja lyömäsoittaja Joonatan Lappalainen. Leipzigissä mukana ovat myös sopraano Elin Karlström, tenori Dan Karlström, pianisti Christian Hornef sekä Lucia Ensemble.

Ahvenjärven ja Lappalaisen sävellyskonserttisarjaa tukevat: Suomen Säveltäjät ry, Oulu2026 European Capital of Culture,  Oulun kulttuurisäätiö, Haapajärven kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Teoston kulttuurisäätiö, Music Finland, Suomen Saksan-instituutti, Berliinin Suomi-Keskus ja Berliinin merimieskirkko.


Lucia-konsertti

Maanantai 15.12. 2025, klo 17.00

Peterskirche, Leipzig, Saksa
Ennakkoliput

Lisätietoja 

Sävellyskonsertti Nordische Stimmen Grenzenlos

Torstai 18.12 2025, klo 19.30 (konsertti klo 20.00)
Passionkirche, Berliini, Saksa
Ennakkoliput

Lisätietoja

Med Teosto-priset belönade Sanna Ahvenjärvis och Tapio Lappainens kompositioner framförs i Tyskland i december

Finska tonsättarna Sanna Ahvenjärvis och Tapio Lappalainens verk hörs i december i två konserter i Tyskland. Duons nya gemensamma komposition, julsången Joulu saapuu taas / Julen kommer igen, får sin urpremiär vid den traditionella Luciakonserten i Peterskirche i Leipzig den 15.12.2025. Evenemanget lockar årligen en stor publik som kommer för att njuta av nordiska klanger och luciatåg.

Efter Leipzig står Berlin i tur: där framförs Ahvenjärvis och Lappalainens musik den 18.12.2025 i en kompositörskonsert som hålls i Passionskirche. I Berlin får man höra både tonsättarnas gemensamma verk och deras egna produktioner. Kvällen med namnet Nordische Stimmen Grenzenlos ingår i Finlands Tonsättares 80-årsjubileumskonsertserie och fungerar samtidigt som ett för-evenemang inför Uleåborgs kulturhuvudstadsår 2026. Berlin öppnar också en helhet bestående av tre konserter med verk av Sanna Ahvenjärvi och Tapio Lappalainen, som fortsätter i oktober 2026 i Haapajärvi och Uleåborg som en del av det officiella Oulu2026-programmet.

Ahvenjärvis kompositioner kännetecknas av känslouttryck, tröst och en terapeutisk ton. I Lappalainens verk utgör hans långa bakgrund inom musikteknologi en betydelsefull del av det musikaliska uttrycket – han använder liveelektronik som en del av akustiska helheter på ett sätt som skapar nya lager i musiken. Dikttexterna till de verk av Ahvenjärvi som framförs i konserten är skrivna av Jenni Kinnunen.

Enligt tonsättarna framskred planeringen av konserthelheten i de två städerna helt naturligt:
”Från början tänkte vi bara på Leipzig, eftersom några av våra artister bor där, men när uruppförandet av vår gemensamma komposition bekräftades så smidigt, tänkte vi att varför inte ordna en till konsert på samma resa. Berlin kändes genast som en inspirerande kulturstad, där det dessutom fanns ett fint stödnätverk. Finnland Zentrum föreslog Passionskirche, och även andra bitar – som uthyrning av slagverk från Preissler Music – föll på plats utan problem.”

I Berlinkonserten tolkas verken av sopranen Lisa Fornhammar, pianisten Ermis Theodorakis, Tapio Lappalainen som ansvarar för liveelektroniken, samt Duo Lappalainen – altviolinisten/violinisten Emilia Lappalainen och slagverkaren Joonatan Lappalainen. I Leipzig medverkar dessutom sopranen Elin Karlström, tenoren Dan Karlström, pianisten Christian Hornef samt Lucia Ensemble.

Ahvenjärvis och Lappalainens kompositionskonsertserie stöds av: Finlands Tonsättare rf, Oulu2026 European Capital of Culture, Uleåborgs kulturstiftelse, Haapajärvi stad, Centret för konstfrämjande, Teostos kulturstiftelse, Music Finland, Finlandsinstitutet i Tyskland, Finnland-Zentrum Berlin och Finlands sjömanskyrka i Berlin.

Lucia-konsert
Måndag 15.12.2025 kl. 17.00
Peterskirche, Leipzig, Tyskland
Förköpsbiljetter 
Mer information

Kompositionskonserten Nordische Stimmen Grenzenlos
Torsdag 18.12.2025 kl. 19.30 (konserten kl. 20.00)
Passionskirche, Berlin, Tyskland
Förköpsbiljetter
Mer information

