Teosto-palkittujen Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen sävellyksiä esitetään Saksassa joulukuussa

Suomalaissäveltäjien Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen teoksia kuullaan joulukuussa Saksassa kahdessa konsertissa. Kaksikon uusi yhteissävellys, joululaulu Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, saa maailman kantaesityksensä Leipzigissa järjestettävässä perinteisessä Lucia-konsertissa Peterskirche-kirkossa 15.12.2025. Tapahtuma kerää vuosittain runsaasti kuulijoita nauttimaan pohjoismaisista sävyistä ja Lucia-kulkueesta. Leipzigin jälkeen vuorossa on Berliini, jossa Ahvenjärven ja Lappalaisen musiikkia esitetään 18.12.2025 Passionskirche-kirkossa järjestettävässä sävellyskonsertissa.