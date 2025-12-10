Kaksi uutta jäsentä KOVA ry:lle
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy ja Kiinteistö Oy Vaalan Niska ovat Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusimmat jäsenet. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiöt KOVAn jäseniksi tänään.
KOVAn jäsenenä on nyt 139 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä yli 340 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy on vuonna 1967 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Kankaanpään kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 750 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2025 on 6,91 euroa neliöltä kuukaudessa.
Kiinteistö Oy Vaalan Niska on vuonna 1996 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Vaalan kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 200 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2025 on 9,56 euroa neliöltä kuukaudessa.
- Tänä vuonna olemme saaneet kahdeksan uutta jäsentä, joten KOVAn kasvu on jatkunut myönteisesti. Jäsenmäärämme lähenee pian 150 yhtiön rajapyykkiä. Kun jäsenmäärämme kasvaa jokaisen uuden jäsenen myötä, kasvaa myös KOVAn vaikuttavuus, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
