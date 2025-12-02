Kaupunginvaltuusto hyväksyi Satamatunnelin asemakaavan

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään Satamatunnelin asemakaavan. Valtuuston hyväksymä kaava mahdollistaa Helsingin Satama Oy:n tulevaisuuden investointipäätökset ja tunnelin rakentamisen, mikäli muut rakentamisen edellytykset toteutuvat.

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard kehuu ryhmän sisäistä prosessia ja henkeä, jossa jokaisella valtuutetulla oli mahdollisuus muodostaa oma kantansa.

– Ryhmämme on käsitellyt asiaa perusteellisesti ja jokainen valtuutettu on saanut harkita kantaansa huolella. Olen hyvin tyytyväinen keskustelun laatuun ryhmässämme ja olen halunnut mahdollistaa kaikille vapaan harkinnan, Gebhard toteaa.

Satamatunneli-investoinnista on SDP:ssä esillä useampia näkemyksiä, ja jokaisella oli ja on kaikissa vaiheissa ollut mahdollisuus äänestää asiassa oman kantansa mukaisesti. Ryhmämme pitää demokraattisena sitä, että vaikka kantoja on erilaisia, tunneli ja satamatoimintojen uudelleenjärjestely päätyivät Helsingin ylintä päätösvaltaa käyttävän elimen eli kaupunginvaltuuston äänestettäväksi, jossa helsinkiläisten ääni kuuluu vahvimmin.