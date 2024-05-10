Poikkeuksellinen juhannusfestivaali Pohjanmaalla: ”tässä yhdistyvät festarit ja huvipuisto”

Kesällä 2025 Alahärmän PowerParkissa järjestettiin ensimmäistä kertaa Koko Perheen Juhannus -nimeä kantava tapahtuma, joka todella on sitä, mitä nimikin lupaa. Viime kesänä monituhatpäisen yleisön saavuttanut tapahtuma keräsi lapsiperheitä ympäri maata viettämään juhannusaattoa PowerParkiin.

– Koko Perheen Juhannus on täysin poikkeuksellinen juhannustapahtuma Suomessa, sillä tässä yhdistyvät perheystävälliset festarit ja huvipuisto. Huvipuisto ja tapahtuma-alue yhdessä luovat ainutlaatuiset puitteet Suomen suurimmalle koko perheen juhannustapahtumalle, hehkuttaa PowerParkin liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski.

Saarikoski kertoo, että PowerParkin huvipuisto jo itsessään tarjoaa perheille paljon tekemistä juhannusaatoksi. Sen lisäksi tulevan kesän tapahtumassa huvipuiston viereisen festivaalialueen lavalla nähdään muun muassa Mirella, yksi tämän hetken suosituimmista kotimaisista artisteista. Tapahtuman toinen esiintyjäjulkistus tulee Saarikosken mukaan olemaan Youtuben kautta valtavan suosion saavuttanut kaksikko.

– Tapahtuma on perheille oivallinen startti juhannukselle, sillä tapahtumassa koko perhe pääsee taatusti heti lomamoodiin! Kyseessä on iloinen, ikärajaton ja turvallinen tapahtuma, jossa ohjelmaa riittää huvipuistossa ja sen ulkopuolella ihan jokaiselle ikään katsomatta, Saarikoski kertoo.

Perinteiset juhannusfestarit myös aikuisille

Juhannusaattona huvipuiston sulkeuduttua PowerParkin alueen valtaa kaksipäiväinen juhannusfestivaali PowerParkin Juhannus. Jo yhdennettätoista kertaa järjestettävä tapahtuma kasvaa tulevana kesänä suuremmaksi kuin koskaan aiemmin.

– Juhannustapahtumien kentässä on Suomessa tapahtunut muutoksia tulevalle kesälle ja uskomme, että moni miettii, mihin suuntaa juhannuksena. Haluamme vastata tähän kysyntään aiempaa laajemmalla artistikattauksella ja viemällä tapahtumaa entistä enemmän täysimittaisen festivaalin suuntaan.

PowerParkin Juhannuksessa nähdään kahden päivän aikana liki parikymmentä artistia. Tapahtumassa pääsee kokemaan railakkaat juhannusfestarit sekä perinteiset juhannustanssit samassa paketissa. PowerParkin Juhannuksen päälavalla nähdään liuta kotimaisen musiikkikentän kärkinimiä, joista tähän mennessä on julkaistu jo Portion Boys ja Bess.

– Festivaalien ja huvipuiston lisäksi järjestämme myös perinteiset Nordic King -juhannusravit. Tapahtumat yhdessä muodostavat yhden Suomen suurimmista juhannustapahtumista, josta löytyy taatusti jokaiselle mieluista juhannusohjelmaa, Saarikoski iloitsee.