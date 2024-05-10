PowerPark / Lillbacka Powerco Oy

Poikkeuksellinen juhannusfestivaali Pohjanmaalla: ”tässä yhdistyvät festarit ja huvipuisto”

12.12.2025 12:00:00 EET | PowerPark / Lillbacka Powerco Oy | Tiedote

Jaa

Tulevana kesänä PowerParkissa järjestetään toistamiseen koko perheen juhannustapahtuma, jossa yhdistyvät huvipuisto ja perheystävälliset festivaalit. Juhannusaattona festivaalilavalla nähdään muun muassa Mirella. Myös perinteinen aikuisille suunnattu juhannusfestivaali PowerParkin Juhannus järjestetään ensi vuonna. Tapahtumat yhdessä muodostavat yhden Suomen suurimmista juhannustapahtumista.

Lakko & Herbalisti esiintymässä Koko Perheen Juhannuksessa kesällä 2025.
Lakko & Herbalisti esiintymässä Koko Perheen Juhannuksessa kesällä 2025. PowerPark

Kesällä 2025 Alahärmän PowerParkissa järjestettiin ensimmäistä kertaa Koko Perheen Juhannus -nimeä kantava tapahtuma, joka todella on sitä, mitä nimikin lupaa. Viime kesänä monituhatpäisen yleisön saavuttanut tapahtuma keräsi lapsiperheitä ympäri maata viettämään juhannusaattoa PowerParkiin. 

– Koko Perheen Juhannus on täysin poikkeuksellinen juhannustapahtuma Suomessa, sillä tässä yhdistyvät perheystävälliset festarit ja huvipuisto. Huvipuisto ja tapahtuma-alue yhdessä luovat ainutlaatuiset puitteet Suomen suurimmalle koko perheen juhannustapahtumalle, hehkuttaa PowerParkin liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski.

Saarikoski kertoo, että PowerParkin huvipuisto jo itsessään tarjoaa perheille paljon tekemistä juhannusaatoksi. Sen lisäksi tulevan kesän tapahtumassa huvipuiston viereisen festivaalialueen lavalla nähdään muun muassa Mirella, yksi tämän hetken suosituimmista kotimaisista artisteista. Tapahtuman toinen esiintyjäjulkistus tulee Saarikosken mukaan olemaan Youtuben kautta valtavan suosion saavuttanut kaksikko.

– Tapahtuma on perheille oivallinen startti juhannukselle, sillä tapahtumassa koko perhe pääsee taatusti heti lomamoodiin! Kyseessä on iloinen, ikärajaton ja turvallinen tapahtuma, jossa ohjelmaa riittää huvipuistossa ja sen ulkopuolella ihan jokaiselle ikään katsomatta, Saarikoski kertoo.

Perinteiset juhannusfestarit myös aikuisille

Juhannusaattona huvipuiston sulkeuduttua PowerParkin alueen valtaa kaksipäiväinen juhannusfestivaali PowerParkin Juhannus. Jo yhdennettätoista kertaa järjestettävä tapahtuma kasvaa tulevana kesänä suuremmaksi kuin koskaan aiemmin.

– Juhannustapahtumien kentässä on Suomessa tapahtunut muutoksia tulevalle kesälle ja uskomme, että moni miettii, mihin suuntaa juhannuksena. Haluamme vastata tähän kysyntään aiempaa laajemmalla artistikattauksella ja viemällä tapahtumaa entistä enemmän täysimittaisen festivaalin suuntaan. 

PowerParkin Juhannuksessa nähdään kahden päivän aikana liki parikymmentä artistia. Tapahtumassa pääsee kokemaan railakkaat juhannusfestarit sekä perinteiset juhannustanssit samassa paketissa. PowerParkin Juhannuksen päälavalla nähdään liuta kotimaisen musiikkikentän kärkinimiä, joista tähän mennessä on julkaistu jo Portion Boys ja Bess. 

– Festivaalien ja huvipuiston lisäksi järjestämme myös perinteiset Nordic King -juhannusravit. Tapahtumat yhdessä muodostavat yhden Suomen suurimmista juhannustapahtumista, josta löytyy taatusti jokaiselle mieluista juhannusohjelmaa, Saarikoski iloitsee.

Kesällä 2025 Koko Perheen Juhannukseen kerääntyi monituhatpäinen yleisö. PowerPark

Avainsanat

juhannusjuhannusfestivaalikoko perheen tapahtumaperhejuhannuskotimaan matkailufestivaalithuvipuistokoko perheen juhannus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lakko & Herbalisti esiintymässä Koko Perheen Juhannuksessa kesällä 2025.
Lakko & Herbalisti esiintymässä Koko Perheen Juhannuksessa kesällä 2025.
PowerPark
Lataa
Kesällä 2025 Koko Perheen Juhannukseen kerääntyi monituhatpäinen yleisö.
Kesällä 2025 Koko Perheen Juhannukseen kerääntyi monituhatpäinen yleisö.
PowerPark
Lataa
Bess esiintymässä PowerParkin Juhannuksessa vuonna 2024.
Bess esiintymässä PowerParkin Juhannuksessa vuonna 2024.
PowerPark
Lataa
Tunnelmia PowerParkin Juhannuksesta 2025.
Tunnelmia PowerParkin Juhannuksesta 2025.
PowerPark
Lataa
Yleisöä PowerParkin Juhannuksessa 2025.
Yleisöä PowerParkin Juhannuksessa 2025.
PowerPark
Lataa

Linkit

PowerPark

Etelä-Pohjanmaan lakeuksien kansallismaisemien ympäröimä Huvivaltio PowerPark on Suomen suurin huvipuisto ja vapaa-ajankeskus. Huvipuistotoiminnan lisäksi PowerPark järjestää vuoden aikana myös useita erilaisia tapahtumia kuten Koko Perheen Juhannuksen sekä aikuisille suunnatun PowerParkin Juhannuksen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta PowerPark / Lillbacka Powerco Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye