Kysely: Kunnan tiukka taloustilanne vähentää viestintäresursseja
Kuntien tiukka taloustilanne vaikuttaa viestinnän resursseihin, käy ilmi Kuntaliiton kuntaviestintäkyselystä. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista kuntien ja kaupunkien viestijöistä arvioi, että kunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa viestintään ja markkinointiin.
Viestintäresurssien vähenemisestä kertoivat sekä pienet kunnat että suuret kaupungit. Osassa kuntia on jouduttu luopumaan ainoasta koko- tai osa-aikaisesta viestijästä tai lykkäämään viestijän rekrytointia.
Kuntaliiton viestintäpäällikkö Hanna Kaukopuro-Klemetti pitää kuntien viestintäresurssien heikentymistä huolestuttavana.
– Ammattimaisen ja laadukkaan viestinnän tärkeys korostuu, ei suinkaan vähene, nopeasti muuttuvassa ja monikanavaisessa maailmassa. Hyvin hoidettu viestintä rakentaa luottamusta, vahvistaa turvallisuutta ja tukee kunnan mainetta sekä vetovoimaa. Se ei ole pelkkä kustannus, vaan investointi kunnan toimintakykyyn ja yhteisön hyvinvointiin, Kaukopuro-Klemetti toteaa.
Useat kuntaviestijät nostivat tärkeäksi kehittämiskohteeksi kriisi- ja poikkeusajan viestintään varautumisen.
– Erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa nopea, selkeä ja luotettava viestintä voi varmistaa ihmisten turvallisuuden.
Kolme vastannutta neljästä totesi, että vuoden 2025 alusta voimaan tullut TE-uudistus ei tuonut lisäresursseja kunnan viestintään. Noin joka neljännellä viestinnän resurssit lisääntyivät esimerkiksi silloin, kun työ- ja elinkeinotehtävien mukana kuntaan siirtyi myös viestinnän ammattilainen.
Kuntaviestintäkyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 196 kunnasta ja kaupungista. Suomessa on 308 kuntaa.
Kunnissa työskentelee useimmiten yksi viestinnän ammattilainen
Kyselyyn vastanneista kunnista 68 prosentilla on palkkalistoillaan viestinnän ammattilainen. Jos kunnassa on viestinnän ammattilainen, useimmiten hän työskentelee yksin. Henkilöresurssit vaihtelevat kuitenkin huomattavasti: isoissa kaupungeissa viestijöitä voi olla kymmeniä.
– Viestintätehtävissä työskentely kunnassa on hyvin monipuolista ja vaativaa. Asukas- ja päätösviestinnän, mediayhteistyön, sosiaalisen median, sisäisen viestinnän ja verkkopalveluiden lisäksi monet viestijät järjestävät tilaisuuksia, toteuttavat kampanjoita ja ovat mukana likimain kaikessa kunnan kehittämisessä, korostaa Kuntaliiton viestinnän kehittämispäällikkö Tony Hagerlund.
Suurin osa viestinnän ammattilaisista osallistuu kunnan johtoryhmän työskentelyyn tavalla tai toisella: joko johtoryhmän jäsenenä, läsnä- ja puheoikeudella tai kutsuttuna tarvittaessa.
– Viestintä on tärkeää nähdä osana kunnan johtamista ja kehittämistä. Likimain kaikki tekeminen kietoutuu viestintään.
Tekoälytyökalut ovat jo kuntien arkea
70 prosenttia kyselyyn vastanneista kaupungeista ja kunnista käyttää viestinnässään tekoälypohjaisia työkaluja. Vajaa puolet kunnista on laatinut linjaukset tai ohjeistukset tekoälyn käyttöön.
Tekoäly toimii viestijöiden apuvälineenä esimerkiksi viestinnän suunnittelussa ja tekstien laadinnassa. Osa kunnista käyttää tekoälyä käännösten tekemiseen.
Muutto- tai investointihoukuttimia on käytössä yli puolella kunnista, yli puolet on tehnyt ns. vaikuttajayhteistyötä
Yhteensä 64 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista ilmoittaa käyttävänsä vähintään yhtä muutto- tai investointihoukutinta. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen kuntien käytössä olevien muutto- tai investointihoukuttimien määrä on pysynyt noin ennallaan.
Useimmiten tarjolla on edullisia tontteja (66 %), vauvaraha tai vastaava (41 %) tai tervetuliaislahja (38 %).
Niin sanottua vaikuttajayhteistyötä on tehnyt noin puolet kunnista.
Kuntien viestinnällä on runsaasti yhteistyökumppaneita
Kunnat tekevät markkinointiyhteistyötä useimmiten järjestöjen, matkailuorganisaatioiden, hyvinvointialueiden sekä kunnan omistamien yrityksen kanssa. Ylipäätänsä kunnat tekevät viestinnässään ja markkinoinnissaan runsaasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Taloustilanne näkyy painotuksissa: yritykset ovat nousseet merkittävimmäksi kunnan markkinoinnin kohderyhmäksi. Vastaajista peräti 84 % listaa yritysten kuuluvan kolmen tärkeimmän kohderyhmän joukkoon.
Kuntaliiton kuntien viestintäkyselyyn vastasi 196 kuntaa, vastausprosentti oli 64 %. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2025.
Lisätietoja:
Tony Hagerlund, viestinnän kehityspäällikkö, Kuntaliitto, 050 526 2158
Hanna Kaukopuro-Klemetti, viestintäpäällikkö, Kuntaliitto, 050 597 4918
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tony HagerlundViestinnän kehittämispäällikköPuh:+358 50 526 2158tony.hagerlund@kuntaliitto.fi
Liitteet
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Enkät: Kommunens strama ekonomi minskar resurserna för kommunikation11.12.2025 08:55:00 EET | Pressmeddelande
Kommunernas strama ekonomiska situation påverkar resurserna för kommunikationen, enligt Kommunförbundets kommunikationsenkät. Två tredjedelar av kommunikatörerna som svarat på enkäten bedömer att kommunens ekonomiska situation påverkar kommunikationen och marknadsföringen.
Kommunförbundets och MDI:s utredning: Trots ekonomiska utmaningar ser kommunala beslutsfattare med tillförsikt på den nya fullmäktigeperioden9.12.2025 09:00:50 EET | Pressmeddelande
De första resultaten av beslutsfattarenkäten ger en heltäckande och aktuell bild av läget i kommunsektorn i början av den nya fullmäktigeperioden. De kommunala beslutsfattarna ser med tillförsikt på den pågående perioden, även om det svaga läget inom den offentliga ekonomin ger upphov till omfattande oro i kommunerna.
Kuntaliiton ja MDI:n selvitys: Taloushaasteista huolimatta kuntapäättäjät suhtautuvat alkaneeseen valtuustokauteen luottavaisesti9.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kuntapäättäjäkyselyn ensimmäiset tulokset tarjoavat kattavan ja ajantasaisen kuvan kuntakentän näkymiin uuden valtuustokauden alkutaipaleella. Kuntapäättäjät suhtautuvat alkaneeseen kauteen luottavaisesti, vaikka julkisen talouden heikko tilanne huolestuttaa laajasti kuntakentällä.
Tammerfors borgmästare Ilmari Nurminen ny ordförande för Kommunförbundets styrelse4.12.2025 15:12:02 EET | Pressmeddelande
Kommunförbundets förbundsdelegation har idag 4.12.2025 valt delegationens presidium samt styrelse och styrelsens presidium. Till ordförande för Kommunförbundets styrelse valdes Tammerfors borgmästare Ilmari Nurminen (SDP).
Tampereen pormestari Ilmari Nurminen valittiin Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi4.12.2025 14:52:07 EET | Tiedote
Kuntaliiton valtuuskunta valitsi tänään 4.12.2025 valtuuskunnan puheenjohtajiston sekä hallituksen ja hallituksen puheenjohtajiston. Kuntaliiton hallitusta valittiin johtamaan Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (SDP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme