Keski-Suomen hyvinvointialue yhtenäistää sydänpotilaiden hoitokäytännöt terveysasemilla
Keski-Suomen hyvinvointialue on sopinut yhtenäiset käytännöt Sydänsairaala Novan kanssa hyvinvointialueen sydänpotilaiden tapahtuvasta hoidosta. Kardiologien erikoislääkärivastaanotot avoterveydenhuollossa siirtyvät koko hyvinvointialueella Sydänsairaala Novan toiminnaksi alkuvuodesta 2026.
1.1.2026 alkaen Viitasaaren, Saarijärven, Keuruun, Laukaan ja Joutsan sosiaali- ja terveysasemilla annettava sydänpotilaiden hoito on Sydänsairaala Novan toimintaa, samalla tavoin, kuin se on jo tähän mennessä ollut Sairaala Novan ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Maaliskuun alusta (1.3.2026) myös Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja Jyväskylän sosiaali- ja terveysasemilla sydänpotilaiden hoidoista vastaa Sydänsairaala Nova.
– Tämä uudistus takaa yhdenvertaiset erikoislääkäripalvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Osa sydäntutkimuksista voidaan edelleen tuottaa lähipalveluna lähellä asukkaita. Tämä tekee myös sydänpotilaiden hoidosta entistä sujuvampaa. Yhtenäiset käytännöt ja maksut varmistavat, että hoito on laadukasta ja tasapuolista sydänpotilaille koko Keski-Suomen alueella, sanoo Terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Titta Frantsila.
Yhtenäiset hoitokäytännöt ja maksut
Sydänpotilaat ohjautuvat kardiologin vastaanotolle terveysaseman yleislääkärin tekemällä lähetteellä. Vastaanottomaksu on kaikissa toimipisteissä saman eli asiakkaat maksavat kardiologin vastaanottokäynnistä erikoislääkärin vastaanottomaksun.
– Sydänsairaalan kardiologit pitävät vastaanottoa kullakin terveysasemalla 1–2 päivänä kuukaudessa. Kardiologit tutkivat ja hoitavat laajasti yleisimpiä sydänsairauksia. Kardiologin vastaanotto tuodaan lähelle asukkaita ilman, että täytyy matkustaa erikoissairaanhoitoa tarjoavaan Sairaala Novaan saman tutkimuksen takia, kertoo kardiologian ylilääkäri, palvelujohtaja Kai Nyman Sydänsairaala Novasta.
Ajan muuttaminen Sydänsairaalan avohoitopalveluista
Jos asiakkaan täytyy muuttaa sovittua kardiologin vastaanottoaikaa terveysasemalla, hän voi soittaa oman sosiaali- ja terveysaseman sijaan Sydänsairaalan avohoitopalvelunumeroon 014 269 5425. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–13 ja perjantaisin kello 8–12.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Titta Frantsila, Terveydenhuollon vastuualueen vastuualuejohtaja, puh. 040 139 6261, titta.frantsila@hyvaks.fi
Anne Pihl, Avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008, anne.pihl@hyvaks.fi
Ilkka Käsmä, vt. palvelujohtaja, Konservatiivinen ja psykiatrinen palvelualue, puh. 050 522 0486, ilkka-kristian.kasma@hyvaks.fi
Kai Nyman, palvelujohtaja, kardiologian ylilääkäri, p. 041 730 8151, kai.nyman@sydansairaala.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
