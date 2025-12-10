Keski-Suomen hyvinvointialue yhtenäistää sydänpotilaiden hoitokäytännöt terveysasemilla

1.1.2026 alkaen Viitasaaren, Saarijärven, Keuruun, Laukaan ja Joutsan sosiaali- ja terveysasemilla annettava sydänpotilaiden hoito on Sydänsairaala Novan toimintaa, samalla tavoin, kuin se on jo tähän mennessä ollut Sairaala Novan ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Maaliskuun alusta (1.3.2026) myös Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja Jyväskylän sosiaali- ja terveysasemilla sydänpotilaiden hoidoista vastaa Sydänsairaala Nova.

– Tämä uudistus takaa yhdenvertaiset erikoislääkäripalvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Osa sydäntutkimuksista voidaan edelleen tuottaa lähipalveluna lähellä asukkaita. Tämä tekee myös sydänpotilaiden hoidosta entistä sujuvampaa. Yhtenäiset käytännöt ja maksut varmistavat, että hoito on laadukasta ja tasapuolista sydänpotilaille koko Keski-Suomen alueella, sanoo Terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Titta Frantsila.

Yhtenäiset hoitokäytännöt ja maksut

Sydänpotilaat ohjautuvat kardiologin vastaanotolle terveysaseman yleislääkärin tekemällä lähetteellä. Vastaanottomaksu on kaikissa toimipisteissä saman eli asiakkaat maksavat kardiologin vastaanottokäynnistä erikoislääkärin vastaanottomaksun.

– Sydänsairaalan kardiologit pitävät vastaanottoa kullakin terveysasemalla 1–2 päivänä kuukaudessa. Kardiologit tutkivat ja hoitavat laajasti yleisimpiä sydänsairauksia. Kardiologin vastaanotto tuodaan lähelle asukkaita ilman, että täytyy matkustaa erikoissairaanhoitoa tarjoavaan Sairaala Novaan saman tutkimuksen takia, kertoo kardiologian ylilääkäri, palvelujohtaja Kai Nyman Sydänsairaala Novasta.

Ajan muuttaminen Sydänsairaalan avohoitopalveluista

Jos asiakkaan täytyy muuttaa sovittua kardiologin vastaanottoaikaa terveysasemalla, hän voi soittaa oman sosiaali- ja terveysaseman sijaan Sydänsairaalan avohoitopalvelunumeroon 014 269 5425. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–13 ja perjantaisin kello 8–12.