Tuomioistuinvirasto

Avioeron hakeminen on nyt mahdollista uudessa sähköisessä asiointipalvelussa

11.12.2025 09:13:59 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Tuomioistuinvirasto on avannut uuden kansalaisten sähköisen asiointipalvelun, jonka kautta on mahdollista hakea avioeroa. OmaTuomioistuin-asiointipalvelu helpottaa hakuvaihetta ja tarjoaa mahdollisuuden seurata asian etenemistä. Ensi vuonna palvelun käyttö laajenee käräjäoikeuksien muihin hakemusasioihin ja myös riita- ja rikosasioihin.

OmaTuomioistuin-asiontipalvelu
OmaTuomioistuin-asiontipalvelu Tuomioistuinvirasto

OmaTuomioistuin-palvelussa voi tehdä avioerohakemuksen sekä lähettää tuomioistuimelle viestejä ja vastaanottaa viestejä tuomioistuimelta. Avioerohakemus tehdään OmaTuomioistuin-palvelussa jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle. Hakemuksen voi tehdä palvelussa yksin tai yhdessä. Jos avioeroa haetaan yhdessä, tekee toinen puolisoista ensin hakemuksen ja toinen käy sen lähettämisen jälkeen asiointipalvelussa ilmoittamassa yhtyvänsä hakemukseen.

Asiointipalvelun voi ottaa käyttöön myös jo vireillä olevassa asiassa kirjautumalla palveluun ja ilmoittamalla prosessiosoitteekseen asiointipalvelun. Kun asiakas on ilmoittanut asiointipalvelun prosessiosoitteekseen, hän saa jatkossa sähköpostiinsa ilmoituksen siitä, että palveluun on saapunut uusi viesti.

Asiointipalvelusta voi käydä tarkastamassa harkinta-aikaan liittyviä määräaikoja. Myös toisen vaiheen avioerohakemuksen voi tehdä asiointipalvelussa sitten, kun harkinta-aika on kulunut.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää, että asiakas voi käyttää vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi-tunnistautuminen). Asiointipalvelussa voidaan näyttää sellaiset avioeroasiat, joiden tietoihin on tallennettu asiointipalvelussa asioivan henkilötunnus. Jos OmaTuomioistuin-palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi avioerohakemuksen tehdä esimerkiksi tuomioistuimet.fi-verkkosivuilta löytyvää pdf-lomaketta hyödyntäen.

OmaTuomioistuin-asiointipalvelun (asiointi.oikeus.fi/yleisettuomioistuimet) löytää helpoiten omatuomioistuin.fi-osoitteella. Sinne pääsee myös oikeushallinnon asiointipalvelujen aloitussivun kautta (Oikeushallinnon asiointipalvelut yleiset tuomioistuimet -osiossa).

Katso  video avioeron hakemisesta OmaTuomioistuin-asiointipalvelussa:https://youtu.be/0C3vIRqee8M

Yhteyshenkilöt

Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Heidi Lindqvist, puh. 029 565 0561, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

