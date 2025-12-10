Pirkanmaan hyvinvointialue

Konsernijohtajaksi haki 28 henkilöä

11.12.2025 08:57:55 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan virkahaku on päättynyt.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan virkahaku päättyi 10.12.2025 kello 16.00. Virkaa haki 28 henkilöä.

Hakijat

· Eklund Kalle

· Haahtinen Melisa

· Hakari Kari

· Haukijärvi Ilkka

· Helin Anu

· Hirvonen Tuomas

· Holkeri Heidi

· Jokila Raija

· Koljonen Anne

· Kontio Mika

· Korhonen Ismo

· Laine Janne

· Lankinen Petteri

· Leppä Lasse

· Leskinen Juha-Pekka

· Mattila-Wiro Päivi

· Mäkkylä Oona

· Rajahalme Ville

· Rusanen Sami

· Santala Jukka

· Siikaluoma Esa

· Varhila Kirsi

· Vartia Iina

· Vikki Katja

· Vuorinen Niko

· Ylisiurua-Hemminki Satu

Kaksi hakijaa on toivonut, ettei nimeä julkisteta.


Haastattelut on suunniteltu pidettävän 8.1.2026 alkaen.

Lisätietoja: Aija Tuimala HR-johtaja p. 040 869 6494 aija.tuimala@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

