Konsernijohtajaksi haki 28 henkilöä
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan virkahaku on päättynyt.
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan virkahaku päättyi 10.12.2025 kello 16.00. Virkaa haki 28 henkilöä.
Hakijat
· Eklund Kalle
· Haahtinen Melisa
· Hakari Kari
· Haukijärvi Ilkka
· Helin Anu
· Hirvonen Tuomas
· Holkeri Heidi
· Jokila Raija
· Koljonen Anne
· Kontio Mika
· Korhonen Ismo
· Laine Janne
· Lankinen Petteri
· Leppä Lasse
· Leskinen Juha-Pekka
· Mattila-Wiro Päivi
· Mäkkylä Oona
· Rajahalme Ville
· Rusanen Sami
· Santala Jukka
· Siikaluoma Esa
· Varhila Kirsi
· Vartia Iina
· Vikki Katja
· Vuorinen Niko
· Ylisiurua-Hemminki Satu
Kaksi hakijaa on toivonut, ettei nimeä julkisteta.
Haastattelut on suunniteltu pidettävän 8.1.2026 alkaen.
Lisätietoja: Aija Tuimala HR-johtaja p. 040 869 6494 aija.tuimala@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hyvinvointialueen uusi strategia aluehallitukseen – myös henkilöstö osallistunut laajasti valmisteluun10.12.2025 16:01:18 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaesitys vuosille 2026–2029 on valmistunut aluehallituksen käsiteltäväksi 15.12. Strategia on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aluevaltuusto päättää strategiasta alkuvuodesta.
Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanke päättyi10.12.2025 12:56:12 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoima tutkimushanke jakautui kahteen osa-alueeseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kehitti hankkeessa uuden vaikuttavuuden arviointimallin tietojohtamisen tueksi, ja SULAVA-hankkeessa tarkasteltiin sosiaalihuollon peruspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Hanke on nyt päättynyt ja sen tulokset on koottu yhteen.
Yleisavustuksella tuotetut järjestöjen tapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta ja kehuja9.12.2025 16:30:42 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi yleisavustusta ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan ja toimintakyvyn tukemiseen 400 000 euroa. Syksyllä avustuksilla järjestettiin monenlaista tapahtumaa. Asiakastyytyväisyys yleisavustuksella järjestettyyn toimintaan on ollut erinomaista.
Asukaspaneeli kehittäisi hoidon jatkuvuusmallia Pirkanmaan hyvinvointialueella9.12.2025 13:20:45 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen puntaroiva asukaspaneeli totesi julkilausumassaan, että Pirkanmaalle valittu omalääkärimalli eli hoidon jatkuvuusmalli on toteutettu pääosin oikeudenmukaisesti. Paneeli laajentaisi omalääkärimallia lähivuosina ja painottaa mallista viestimistä.
Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja asiakasmaksut – palkkioesitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun8.12.2025 20:47:41 EET | Tiedote
Aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion muutamin tekstimuutoksin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aluehallituksen esityksen mukaan vuodelle 2026. Luottamushenkilöiden palkkioita ei korotettu, sillä esitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme