Oma Häme tarkastelee yhteistyötään Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön kanssa

Maanantaina 15. joulukuuta kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että Oma Häme irtisanoo Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön säätiöiden kanssa tehdyt puitesopimukset palveluiden järjestämistapojen tarkastelun vuoksi. Jotta Oma Häme saa palveluistaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, on hyvinvointialueen vertailtava palveluiden järjestämistapoja: ostopalveluita, omaa tuotantoa sekä yhteistyömalleja. Säätiöt kuuluvat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniin – muutos tehdään yhteistyössä niiden kanssa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniin kuuluva työvalmennussäätiö Luotsi toimii Kanta-Hämeen alueella. Se tuottaa työhönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työtoimintaa ja avotyötä työttömille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, osatyökykyisille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville henkilöille. Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja vammaispalvelulainsäädäntöön sekä lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta.

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö puolestaan tarjoaa asumispalveluja vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Sen palvelut kattavat ympärivuorokautisen asumisen, yhteisöllisen asumisen sekä kotiin vietävät palvelut.

Muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin

Molempien säätiöiden kanssa on tehty vuonna 2024 puitesopimukset, joissa on poikkeuksellisen pitkä, 12 kuukauden irtisanomisaika. Sopimukset olisi irtisanottava vielä tänä vuonna, jotta niihin voitaisiin tehdä minkäänlaisia muutoksia vuoden 2027 alusta alkaen. Kyseessä on puhtaasti tekninen toimenpide, joka ei viittaa ennakolta tehtyihin linjauksiin siitä, miten palveluita jatkossa järjestetään. Sopimusten irtisanominen ei vaikuta asiakkaiden palveluihin, eikä palveluntuottajien henkilöstöön.

Hyvinvointialue on informoinut sopimuksen irtisanomisaikeesta säätiöitä sekä niiden muita omistajia, Hämeenlinnan kaupunkia ja Luotsin osalta Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaa. Palveluiden järjestämistapojen vertailu ja arviointi käynnistyy alkuvuonna, ja työ on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun 2026 loppuun mennessä. Yhteistyö säätiöiden kanssa jatkuu tiiviinä koko prosessin ajan.