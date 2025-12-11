Oma Häme tarkastelee yhteistyötään Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön kanssa
Aluehallitukselle esitetään puitesopimusten irtisanomista sopimusteknisestä syystä. Muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin.
Maanantaina 15. joulukuuta kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että Oma Häme irtisanoo Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön säätiöiden kanssa tehdyt puitesopimukset palveluiden järjestämistapojen tarkastelun vuoksi. Jotta Oma Häme saa palveluistaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, on hyvinvointialueen vertailtava palveluiden järjestämistapoja: ostopalveluita, omaa tuotantoa sekä yhteistyömalleja. Säätiöt kuuluvat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniin – muutos tehdään yhteistyössä niiden kanssa.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniin kuuluva työvalmennussäätiö Luotsi toimii Kanta-Hämeen alueella. Se tuottaa työhönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työtoimintaa ja avotyötä työttömille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, osatyökykyisille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville henkilöille. Toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja vammaispalvelulainsäädäntöön sekä lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta.
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö puolestaan tarjoaa asumispalveluja vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Sen palvelut kattavat ympärivuorokautisen asumisen, yhteisöllisen asumisen sekä kotiin vietävät palvelut.
Muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin
Molempien säätiöiden kanssa on tehty vuonna 2024 puitesopimukset, joissa on poikkeuksellisen pitkä, 12 kuukauden irtisanomisaika. Sopimukset olisi irtisanottava vielä tänä vuonna, jotta niihin voitaisiin tehdä minkäänlaisia muutoksia vuoden 2027 alusta alkaen. Kyseessä on puhtaasti tekninen toimenpide, joka ei viittaa ennakolta tehtyihin linjauksiin siitä, miten palveluita jatkossa järjestetään. Sopimusten irtisanominen ei vaikuta asiakkaiden palveluihin, eikä palveluntuottajien henkilöstöön.
Hyvinvointialue on informoinut sopimuksen irtisanomisaikeesta säätiöitä sekä niiden muita omistajia, Hämeenlinnan kaupunkia ja Luotsin osalta Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaa. Palveluiden järjestämistapojen vertailu ja arviointi käynnistyy alkuvuonna, ja työ on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun 2026 loppuun mennessä. Yhteistyö säätiöiden kanssa jatkuu tiiviinä koko prosessin ajan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja TommiskahallintojohtajaPuh:040 821 2396katja.tommiska@omahame.fi
Johanna Pulkkinenvammaispalvelujen tulosaluejohtajaPuh:040 304 7865johanna.pulkkinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Päätös Parolan terveysaseman ulkoistamissopimuksen jatkosta vaatii lisäselvityksiä11.12.2025 09:18:04 EET | Uutinen
Sopimus Terveystalon kanssa on katkolla kesällä 2026.
Telian valtakunnallinen vika aiheutti häiriöitä Päivystysapu 116 117 -ensilinjassa10.12.2025 09:33:09 EET | Tiedote
Päivystysapu 116 117:n ja Oma Hämeen puhelinpalveluissa esiintyy hitautta Telian valtakunnallisen vian vuoksi. Puhelinpalvelu on palautunut normaaliksi.
Aluehallitus hyväksyi osaltaan talousarvioesityksen sekä kuntien kanssa neuvotellut kiinteistökaupat9.12.2025 14:40:37 EET | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli useita laajoja asiakokonaisuuksia, jotka etenevät seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Päätökset liittyvät kuntien kanssa tehtäviin kiinteistökauppoihin sekä ensi vuoden talousarvioon. Oma Hämeen vuoden 2026 talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa vuosien 2023 ja 2024 yhteenlaskettu alijäämä on noin 109 miljoonaa euroa ja lain mukaan se on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueen menot kasvavat edelleen valtion rahoitusta nopeammin, ja rahoituksen arvioidaan heikkenevän vuosina 2026–2028. Aluehallitus esittää vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Aluehallitus esittää lisäksi, että 30 miljoonan euron tasapainottamistoimista päätetään tarkemmin keväällä, kun lisäajan saaminen alijäämien kattamiseen on selvillä. Myös mahdollisesta lisärahoituksen hakemisesta päätetään myöhemmin muutostalousarvion yhteydessä. Oma Hämeellä on poikkeuksellisen paljon toimint
Oman terveystiimin digipolku otetaan käyttöön vaiheittain Janakkalasta alkaen9.12.2025 10:15:30 EET | Uutinen
Oma Häme ottaa uuden, OmaTerveys-tiimin, digipolun käyttöön vaiheittain 10. joulukuuta alkaen. Kokeilu aloitetaan Janakkalasta. Ensimmäisessä vaiheessa digipolku koskee niitä janakkalalaisia, joille on määritelty oma lääkäri. Janakkalan pilotin jälkeen digipolkua laajennetaan muillekin terveysasemille. Digipolun kautta asiakas tavoittaa sujuvasti viestitse oman terveysasemansa ja tiiminsä sekä saa tarvittaessa ammattilaisilta ohjausta ja neuvontaa terveyteen liittyen. Digipolun kautta voi asioida kiireettömissä asioissa. Viesteihin vastataan 3-5 arkipäivän kuluessa. Digipolku on käytettävissä Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa omahame.fi. Digipolku näkyy asiakkaalle Oma Häme -sovelluksessa nimellä OmaTerveys-tiimi. Jos asiakas tarvitsee kiireellisemmin vastauksen, hän voi soittaa omalle terveysasemalle omalle tiimilleen. Päivystyksellisissä asioissa on otettava yhteyttä numeroon 116 117 ja hätätilanteessa 112. Oma Häme kehittää jatkuvasti uusia digi
Joulun 2025 ja vuodenvaihteen poikkeusaukioloajat on koottu verkkosivuille9.12.2025 09:49:35 EET | Uutinen
Osa Oma Hämeen terveysasemista, hammashoitoloista ja muista palvelupaikoista on kiinni.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme