Hallitus ja isännöitsijä saavat uutta apua ikääntyvien huomioimiseen taloyhtiössä

Kiinteistöliiton alueellisten jäsenyhdistysten ja ympäristöministeriön yhteishankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä ja kokemuksista koottu materiaalipankki jää pysyväksi tietopankiksi Kiinteistöliiton verkkosivuille. Tuoreimpana on julkaistu kaikille avoin opas Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö, joka esitellee keinoja, miten parantaa asumisen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä sekä kodin että taloyhtiön näkökulmista.

Koulutustilaisuuksissa tuhansia osallistujia

Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hankkeen aikana järjestettiin taloyhtiöpäättäjille suunnattuja koulutustapahtumia ympäri maan. Tilaisuudet tavoittivat yhteensä 4400 osallistujaa. Kolmeen kyselyyn saatiin yhteensä yli 4600 vastausta. Hankkeen aikana toteutettiin yli 20 taloyhtiöpilottia, joiden perusteella syntyi hyvä käsitys ikä- ja muistiystävällisen asumisen nykytilasta taloyhtiöiden näkökulmasta.

- Esiin nousseet haasteet, kuten liikkumisen vaikeudet ja huoli asukkaan pärjäämisestä, olivat yleisempiä taloyhtiöissä, joissa yli puolet asukkaista oli 65 vuotta täyttäneitä. Muita koettuja haasteita olivat turvallisuusriskit, arjenhallinnan vaikeudet ja epävarmuus asukkaan tilanteesta, kertoo hanketyöntekijä Maura Tiuraniemi.

Opas ja materiaalipankki avoimesti saatavilla

Hankkeessa toteutetut pilottikokeilut tarjosivat taloyhtiöille mahdollisuuden testata käytännössä erilaisia turvallisuutta, esteettömyyttä ja yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintamalleja. Osallistujat raportoivat kokeilujen lisänneen ymmärrystä, vahvistaneen yhteisöllisyyttä ja tuoneen konkreettisia parannuksia taloyhtiöiden arkeen.

Kehittämistyö jatkuu

Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten alueilla toimii maakunnallisia esteettömyys- ja hissityöryhmiä. Työryhmien tavoitteena on edistää poikkihallinnollista yhteistyötä ja jakaa alueellista tietoa esteettömyys- ja hissiratkaisujen edistämistä.

Kiinteistöliitto on ollut mukana käynnistämässä valtakunnallista Välittävät asumisyhteisöt -verkostoa, jossa ovat mukana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Invalidiliitto, Omakotiliitto ja Isännöintiliitto. Verkosto jatkaa yhteistyötä ikäystävällisen asumisen kehittämiseksi. Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö koulutuskiertueella syntyneet alueelliset kumppanuudet jäävät pysyviksi ja tukevat taloyhtiöissä toimivia tahoja.

Tulevaisuuden ratkaisut

Ikääntyminen ei ole vain yksilön, vaan koko yhteiskunnan asia. Ikääntyvien asumisen ja asukkaiden palvelutarpeiden ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa kansallista ja poikkihallinnollista yhteistyötä, josta jokin taho ottaa vastuun. Tämä tarkoittaa valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä taloyhtiöiden aktiivista roolia.

- Ikääntyvien asuminen on hajanaiseksi koettu kokonaisuus, joka vaatii edelleen työskentelyä. Oma koti on perusoikeus myös ikääntyville. Julkisen vallan resurssit yhteisöllisen asumisen, perhehoidon, lyhytaikaisen asumisen tai ympärivuorokautisen asumisen osalta ovat rajalliset. Ihmiset toivovat voivansa asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Yksityiset taloyhtiöt kokevat välillä neuvottomuutta siitä, että asumispalveluiden tai hoivan järjestäminen siirtyy välillisesti myös taloyhtiöiden kontolle. Kotipalvelujen kotitalousvähennys, esteettömyysratkaisujen tukeminen sekä osakkaiden yhteisesti hankkimat palvelut voisivat olla osana näitä ratkaisua, pohtii Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -opas

Lisätietoja medialle:

Hanketyöntekijä Maura Tiuraniemi, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 040 041 0066 maura.tiuraniemi@kiinteistoliitto.fi

Hankejohtaja, toiminnanjohtaja Juuso Kallio, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi 050 330 7749 juuso.kallio@kiinteistoliitto.fi