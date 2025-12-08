STTK-Opiskelijat: Nuorisotyöttömyyden hätähuutoon on vastattava – näennäiset toimet eivät riitä

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Yrittäjien eläkkeiden alivakuuttamisen ongelma on kitkettävä 5.12.2025 12:05:42 EET | Tiedote

Hallitus asetti selvityshenkilön arvioimaan yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) ongelmia, vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja kehitystarpeita. Selvityshenkilö Jukka Rantala on saanut työnsä valmiiksi. Hän ehdottaa useita toimenpiteitä YEL-järjestelmän kehittämiseksi. STTK:n mielestä selvitys on tarpeellinen ja järjestelmän uudistaminen välttämätöntä, koska liian usein yrittäjät alivakuuttavat työtulonsa. - Siitä seuraa, että monella yrittäjällä on riittämätön sosiaaliturva. YEL-työtulon määrä vaikuttaa eläkkeen ohella muun muassa perhevapaaetuuksien, sairauspäivärahan ja työttömyysturvan tasoon. Alivakuuttaminen on ongelma myös julkiselle taloudelle, kun yrittäjien eläkkeitä kompensoidaan verovaroin vuosi vuodelta enemmän. Lisäksi alivakuuttaminen aiheuttaa häiriöitä työmarkkinoiden toimintaan: jos yrittäjän työtä vakuutetaan jatkuvasti työntekijän vastaavaa vakuuttamista alhaisemmalla tasolla, se ohjaa työn kysyntää epätasa-arvoisesti yrittäjätyöhön palkkatyön sijaan, puheenjohtaja Ant