Päätös Parolan terveysaseman ulkoistamissopimuksen jatkosta vaatii lisäselvityksiä
Sopimus Terveystalon kanssa on katkolla kesällä 2026.
Maanantaina 15. joulukuuta koolla oleva aluehallitus käsittelee Parolan terveysaseman ulkoistamissopimuksen jatkoa. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026, mutta siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio, jonka käyttämisestä aluehallituksen on päätettävä erikseen. Päätös option käyttöönotosta on sopimuksen mukaan tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta päätti 26. marraskuuta esittää aluehallitukselle, että kahden vuoden optiokausi otetaan käyttöön ja että ennen optiokauden alkua neuvotellaan kiinteistökustannusten alentamisesta sekä tarkennetaan sopimuksen operatiivisia käytäntöjä.
Aluehallitukselle esitetään, että se merkitsee lautakunnan päätöksen tiedoksi ja pyytää terveydenhuollon toimialalta lisäselvityksen, jossa on tarkemmin selvitetty kustannusvaikutukset, vuokrasopimuksen tilanne ja mahdollisuus option käyttöön vuoden ajaksi. Asia tuodaan päätettäväksi helmikuun loppuun mennessä.
Sopimuskauden aikana Parolan terveysaseman palvelujen toimivuutta on tarkasteltu taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Arvioinnissa on tarkasteltu muun muassa asiakasmääriä, kustannuksia, lähetteiden määrää sekä yhteistyön sujuvuutta.
Hoitoon pääsy ollut erinomaisella tasolla
Arvioinnissa on tullut esiin, että hoitoon pääsy ja asiakastyytyväisyys ovat olleet Hattulassa erinomaisella tasolla. Yhteistyö on toiminut hyvin, vaikka toimintatapojen eroavaisuudet ovat aiheuttaneet joitakin haasteita. Kustannusvertailu osoittaa, että Terveystalon toiminta on kustannuksiltaan vertailukelpoista Oma Hämeen omaan tuotantoon.
Oma Hämeen valmistelussa on arvioitu mahdollisuutta siirtää Hattulan alueen palvelut hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi jo varsinaisen sopimuksen päättyessä kesäkuussa 2026. Arvioinnissa on tunnistettu mahdollisia säästöjä erityisesti vuokra- ja henkilöstökuluissa. Hyötyjä saataisiin myös henkilöstön joustavammasta käytöstä sekä toimintatapojen yhdenmukaistamisesta hyvinvointialueen sisällä.
Terveystalo on tuottanut Parolan terveysaseman palveluja vuodesta 2019 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024. Sopimukseen sisältyvät perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut ja niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalveluita, ehkäisevän päihdetyön palveluita, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonta ja terveystarkastukset.
Jarmo Lappalainen
