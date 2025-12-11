Tampereen yliopistosta valmistuu yli 4 400 tutkinto-opiskelijaa
Tampereen yliopistosta valmistuu tänä vuonna reilusti yli 4000 tutkinto-opiskelijaa. Määrä kasvoi viime vuoteen nähden noin kahdellasadalla. 51 prosenttia valmistuneista suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon, eli arkkitehdin, diplomi-insinöörin, lääketieteen lisensiaatin tai maisterin tutkinnon.
Tampereen yliopistosta on valmistunut 9.12.2025 mennessä 1 964 kandidaattia (1 929 vuonna 2024), 2 266 arkkitehtiä, diplomi-insinööriä, lääketieteen lisensiaattia tai maisteria (2 118 vuonna 2024), sekä 206 tohtoria (203 vuonna 2024).
Uusia tutkintoja kirjataan joulukuun aikana lisää, joten valmistuneiden lopullinen määrä on selvillä vasta tammikuussa 2026.
– Erityisen ilahduttavaa on, että yli seitsemän prosenttia kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneista ovat kansainvälisiä opiskelijoita. Tämä kertoo siitä, että yhteisömme on monimuotoinen ja kansainvälinen, koulutuksen vararehtori Marja Sutela sanoo.
Vaikka talous- ja työllisyystilanne ovat tällä hetkellä Suomessa haastavia, Sutela rohkaisee katsomaan tulevaisuuteen luottavaisesti. Korkeakoulututkinto on edelleen vahva sijoitus omaan tulevaisuuteen ja se vaikuttaa palkkatasoon ja urakehitykseen. Erityisesti maisteritason koulutus avaa ovia monenlaisiin mahdollisuuksiin.
Sutela toivoo, että mahdollisimman monet nyt valmistuvat jäävät Suomeen, koska yhteiskuntamme tarvitsee osaamista ja tuoreita näkemyksiä menestyäkseen.
– Olette monipuolinen ja osaava joukko tulevaisuuden tekijöitä. Ottakaa tämä hetki talteen ja kulkekaa rohkeasti kohti uusia mahdollisuuksia!
Juhlat keskustakampuksen Päätalolla
Tänä vuonna valmistuneita juhlitaan lauantaina 13. joulukuuta keskustakampuksella.
Yliopiston tervehdyksen pitää koulutuksen vararehtori Marja Sutela ja juhlapuheen Pertti Aimonen Business Tampereesta.
Valmistuneiden puheenvuoron käyttää hallintotieteiden maisteriksi valmistunut Fernando Castellanos.
Yhteyshenkilöt
Marja SutelaVararehtoriPuh:040 721 5204marja.sutela@tuni.fi
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
