Kompositionen der Teosto-Preisträger*innen Sanna Ahvenjärvi und Tapio Lappalainen werden im Dezember in Deutschland aufgeführt

In Berlin sind sowohl gemeinsame Werke der Komponist*innen als auch ihre eigenen Kompositionen zu hören. Der Abend unter dem Titel Nordische Stimmen Grenzenlos ist Teil der 80-Jahr-Jubiläumskonzertreihe des Verbands Finnischer Komponisten und dient zugleich als Auftaktveranstaltung für das Kulturhauptstadtjahr Oulu 2026. Berlin eröffnet außerdem einen dreiteiligen Konzertzyklus mit Werken von Ahvenjärvi und Lappalainen, der im Oktober 2026 in Haapajärvi und Oulu im Rahmen des offiziellen ECOC-Programms fortgesetzt wird.

Charakteristisch für Ahvenjärvis Kompositionen sind emotionale Ausdruckskraft, Trost und ein therapeutischer Ton. In Lappalainens Werken spielt seine langjährige Erfahrung im Bereich der Musiktechnologie eine zentrale Rolle – er integriert Live-Elektronik in akustische Gesamtkontexte auf eine Weise, die der Musik neue Schichten verleiht. Die Gedichte der in dem Konzert aufgeführten Lieder von Ahvenjärvi wurden von Jenni Kinnunen geschrieben.

Laut den Komponistinnen verlief die Planung des zwei Städte umfassenden Konzertprojekts ganz natürlich:



„Ursprünglich dachten wir nur an Leipzig, da einige unserer Interpret*innen dort wohnen. Als sich jedoch die Uraufführung unseres Gemeinschaftswerks so problemlos organisieren ließ, dachten wir: Warum nicht auf derselben Reise ein weiteres Konzert veranstalten? Berlin fühlte sich sofort wie eine inspirierende Kulturstadt an, in der wir zudem ein großartiges Unterstützungsnetzwerk fanden. Das Finnland-Zentrum schlug die Passionskirche vor, und auch andere Bausteine – wie der Verleih der Schlaginstrumente bei Preissler Music – fügten sich mühelos zusammen.“

Beim Berliner Konzert interpretieren die Werke die Sopranistin Lisa Fornhammar, der Pianist Ermis Theodorakis, Tapio Lappalainen (Live-Elektronik) sowie das Duo Lappalainen – die Bratschistin/Violinistin Emilia Lappalainen und der Schlagzeuger Joonatan Lappalainen. In Leipzig wirken außerdem Sopranistin Elin Karlström, Tenor Dan Karlström, Pianist Christian Hornef sowie das Lucia Ensemble mit.

Die Kompositionskonzertreihe von Ahvenjärvi und Lappalainen wird unterstützt von: Suomen Säveltäjät ry (Verband Finnischer Komponisten), Oulu2026 European Capital of Culture, der Kulturstiftung Oulu, der Stadt Haapajärvi, dem Kunstförderzentrum Taike, der Teosto-Kulturstiftung, Music Finland, dem Finnland-Institut in Deutschland, dem Finnland-Zentrum Berlin und der Finnischen Seemannskirche in Berlin.

Lucia-Konzert

Montag, 15.12.2025, 17:00 Uhr

Peterskirche, Leipzig, Deutschland

Vorverkauf: https://www.tixforgigs.com/Event/67867

Weitere Informationen: https://www.geyserhaus.de/events/lucia-konzert-in-der-peterskirche/

Kompositionskonzert Nordische Stimmen Grenzenlos

Donnerstag, 18.12.2025, 19:30 Uhr (Konzertbeginn 20:00 Uhr)

Passionskirche, Berlin, Deutschland

Vorverkauf: https://www.eventim-light.com/de/a/68b691f4be7fef636945dcbb

Weitere Informationen: https://fb.me/e/5maZElB58

Compositions by Teosto Prize winners Sanna Ahvenjärvi and Tapio Lappalainen performed in Germany in December

Works by Finnish composers Sanna Ahvenjärvi and Tapio Lappalainen will be heard in two concerts in Germany this December. Their new joint composition, the Christmas song Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, will receive its world premiere at the traditional Lucia Concert held at the Peterskirche in Leipzig on 15 December 2025. The event annually draws a large audience to enjoy Nordic tones and the Lucia procession. After Leipzig, the next stop is Berlin, where music by Ahvenjärvi and Lappalainen will be performed in their portrait concert at the Passionskirche on 18 December 2025.

In Berlin, audience will hear their individual works as well as their co-composed pieces.

The evening titled Nordische Stimmen Grenzenlos is part of the 80th anniversary concert series of the Society of Finnish Composers and also serves as a pre-event for the Oulu2026 - European Capital of Culture. Berlin will also open a three-concert series featuring works by Ahvenjärvi and Lappalainen, continuing in October 2026 in Haapajärvi and Oulu as part of the official ECOC programme.



Ahvenjärvi’s own compositions tend to be characterised by emotional catharsis, comfort and an almost therapeutic vibe. In Lappalainen’s works, the composer’s long background in music technology plays a central role – he uses live electronics as part of acoustic entities in a way that adds new layers to the music. The lyrics for the songs composed by Ahvenjärvi, performed at the concert, are written by Jenni Kinnunen.



According to the composers, planning of the concert series in two cities progressed naturally:

“Originally, we were considering only Leipzig, because some of our performers live there. But when the world premiere of our joint composition was confirmed so smoothly, we thought: why not organise another concert on the same trip? Berlin felt right away a very inspiring cultural city and we also found a wonderful support network there. Finnland Zentrum suggested the Passionskirche, and the other pieces — such as renting of percussion instruments from Preissler Music also fell into place effortlessly."

At the Berlin concert, the works will be interpreted by soprano Lisa Fornhammar, pianist Ermis Theodorakis, Tapio Lappalainen on live electronics, and Duo Lappalainen – violist/violinist Emilia Lappalainen and percussionist Joonatan Lappalainen. In Leipzig, soprano Elin Karlström, tenor Dan Karlström, pianist Christian Hornef and the Lucia Ensemble will also participate.

The composition concert series by Ahvenjärvi and Lappalainen is supported by: the Society of Finnish Composers, Oulu2026 European Capital of Culture, the Oulu Cultural Foundation, the City of Haapajärvi, the Arts Promotion Centre Finland, the Teosto Cultural Foundation, Music Finland, the Finnish Institute in Germany, the Finnland-Zentrum Berlin, and the City of Berlin.

Lucia Concert

Monday 15 December 2025, 17:00

Peterskirche, Leipzig, Germany

Tickets: https://www.tixforgigs.com/Event/67867

More information: https://www.geyserhaus.de/events/lucia-konzert-in-der-peterskirche/

Composition Concert Nordische Stimmen Grenzenlos

Thursday 18 December 2025, 19:30 (concert at 20:00)

Passionskirche, Berlin, Germany

Tickets: https://www.eventim-light.com/de/a/68b691f4be7fef636945dcbb

More information: https://fb.me/e/5maZElB58