Kompositionen der Teosto-Preisträger*innen Sanna Ahvenjärvi und Tapio Lappalainen werden im Dezember in Deutschland aufgeführt
Werke der finnischen Komponist*innen Sanna Ahvenjärvi und Tapio Lappalainen sind im Dezember in zwei Konzerten in Deutschland zu hören. Das neue Gemeinschaftswerk des Duos, das Weihnachtslied Joulu saapuu taas / Weihnachten kommt wieder, erlebt seine Welturaufführung im traditionellen Lucia-Konzert in der Peterskirche in Leipzig am 15.12.2025. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr zahlreiche Zuhörerinnen an, die die nordischen Klangfarben und die Lucia-Prozession genießen möchten. Nach Leipzig folgt Berlin, wo Musik von Ahvenjärvi und Lappalainen am 18.12.2025 im Rahmen eines Kompositionskonzerts in der Passionskirche aufgeführt wird.
In Berlin sind sowohl gemeinsame Werke der Komponist*innen als auch ihre eigenen Kompositionen zu hören. Der Abend unter dem Titel Nordische Stimmen Grenzenlos ist Teil der 80-Jahr-Jubiläumskonzertreihe des Verbands Finnischer Komponisten und dient zugleich als Auftaktveranstaltung für das Kulturhauptstadtjahr Oulu 2026. Berlin eröffnet außerdem einen dreiteiligen Konzertzyklus mit Werken von Ahvenjärvi und Lappalainen, der im Oktober 2026 in Haapajärvi und Oulu im Rahmen des offiziellen ECOC-Programms fortgesetzt wird.
Charakteristisch für Ahvenjärvis Kompositionen sind emotionale Ausdruckskraft, Trost und ein therapeutischer Ton. In Lappalainens Werken spielt seine langjährige Erfahrung im Bereich der Musiktechnologie eine zentrale Rolle – er integriert Live-Elektronik in akustische Gesamtkontexte auf eine Weise, die der Musik neue Schichten verleiht. Die Gedichte der in dem Konzert aufgeführten Lieder von Ahvenjärvi wurden von Jenni Kinnunen geschrieben.
Laut den Komponistinnen verlief die Planung des zwei Städte umfassenden Konzertprojekts ganz natürlich:
„Ursprünglich dachten wir nur an Leipzig, da einige unserer Interpret*innen dort wohnen. Als sich jedoch die Uraufführung unseres Gemeinschaftswerks so problemlos organisieren ließ, dachten wir: Warum nicht auf derselben Reise ein weiteres Konzert veranstalten? Berlin fühlte sich sofort wie eine inspirierende Kulturstadt an, in der wir zudem ein großartiges Unterstützungsnetzwerk fanden. Das Finnland-Zentrum schlug die Passionskirche vor, und auch andere Bausteine – wie der Verleih der Schlaginstrumente bei Preissler Music – fügten sich mühelos zusammen.“
Beim Berliner Konzert interpretieren die Werke die Sopranistin Lisa Fornhammar, der Pianist Ermis Theodorakis, Tapio Lappalainen (Live-Elektronik) sowie das Duo Lappalainen – die Bratschistin/Violinistin Emilia Lappalainen und der Schlagzeuger Joonatan Lappalainen. In Leipzig wirken außerdem Sopranistin Elin Karlström, Tenor Dan Karlström, Pianist Christian Hornef sowie das Lucia Ensemble mit.
Die Kompositionskonzertreihe von Ahvenjärvi und Lappalainen wird unterstützt von: Suomen Säveltäjät ry (Verband Finnischer Komponisten), Oulu2026 European Capital of Culture, der Kulturstiftung Oulu, der Stadt Haapajärvi, dem Kunstförderzentrum Taike, der Teosto-Kulturstiftung, Music Finland, dem Finnland-Institut in Deutschland, dem Finnland-Zentrum Berlin und der Finnischen Seemannskirche in Berlin.
Lucia-Konzert
Montag, 15.12.2025, 17:00 Uhr
Peterskirche, Leipzig, Deutschland
Vorverkauf: https://www.tixforgigs.com/Event/67867
Weitere Informationen: https://www.geyserhaus.de/events/lucia-konzert-in-der-peterskirche/
Kompositionskonzert Nordische Stimmen Grenzenlos
Donnerstag, 18.12.2025, 19:30 Uhr (Konzertbeginn 20:00 Uhr)
Passionskirche, Berlin, Deutschland
Vorverkauf: https://www.eventim-light.com/de/a/68b691f4be7fef636945dcbb
Weitere Informationen: https://fb.me/e/5maZElB58
Compositions by Teosto Prize winners Sanna Ahvenjärvi and Tapio Lappalainen performed in Germany in December
Works by Finnish composers Sanna Ahvenjärvi and Tapio Lappalainen will be heard in two concerts in Germany this December. Their new joint composition, the Christmas song Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, will receive its world premiere at the traditional Lucia Concert held at the Peterskirche in Leipzig on 15 December 2025. The event annually draws a large audience to enjoy Nordic tones and the Lucia procession. After Leipzig, the next stop is Berlin, where music by Ahvenjärvi and Lappalainen will be performed in their portrait concert at the Passionskirche on 18 December 2025.
In Berlin, audience will hear their individual works as well as their co-composed pieces.
The evening titled Nordische Stimmen Grenzenlos is part of the 80th anniversary concert series of the Society of Finnish Composers and also serves as a pre-event for the Oulu2026 - European Capital of Culture. Berlin will also open a three-concert series featuring works by Ahvenjärvi and Lappalainen, continuing in October 2026 in Haapajärvi and Oulu as part of the official ECOC programme.
Ahvenjärvi’s own compositions tend to be characterised by emotional catharsis, comfort and an almost therapeutic vibe. In Lappalainen’s works, the composer’s long background in music technology plays a central role – he uses live electronics as part of acoustic entities in a way that adds new layers to the music. The lyrics for the songs composed by Ahvenjärvi, performed at the concert, are written by Jenni Kinnunen.
According to the composers, planning of the concert series in two cities progressed naturally:
“Originally, we were considering only Leipzig, because some of our performers live there. But when the world premiere of our joint composition was confirmed so smoothly, we thought: why not organise another concert on the same trip? Berlin felt right away a very inspiring cultural city and we also found a wonderful support network there. Finnland Zentrum suggested the Passionskirche, and the other pieces — such as renting of percussion instruments from Preissler Music also fell into place effortlessly."
At the Berlin concert, the works will be interpreted by soprano Lisa Fornhammar, pianist Ermis Theodorakis, Tapio Lappalainen on live electronics, and Duo Lappalainen – violist/violinist Emilia Lappalainen and percussionist Joonatan Lappalainen. In Leipzig, soprano Elin Karlström, tenor Dan Karlström, pianist Christian Hornef and the Lucia Ensemble will also participate.
The composition concert series by Ahvenjärvi and Lappalainen is supported by: the Society of Finnish Composers, Oulu2026 European Capital of Culture, the Oulu Cultural Foundation, the City of Haapajärvi, the Arts Promotion Centre Finland, the Teosto Cultural Foundation, Music Finland, the Finnish Institute in Germany, the Finnland-Zentrum Berlin, and the City of Berlin.
Lucia Concert
Monday 15 December 2025, 17:00
Peterskirche, Leipzig, Germany
Tickets: https://www.tixforgigs.com/Event/67867
More information: https://www.geyserhaus.de/events/lucia-konzert-in-der-peterskirche/
Composition Concert Nordische Stimmen Grenzenlos
Thursday 18 December 2025, 19:30 (concert at 20:00)
Passionskirche, Berlin, Germany
Tickets: https://www.eventim-light.com/de/a/68b691f4be7fef636945dcbb
More information: https://fb.me/e/5maZElB58
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Teosto-palkittujen Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen sävellyksiä esitetään Saksassa joulukuussa11.12.2025 13:34:03 EET | Tiedote
Suomalaissäveltäjien Sanna Ahvenjärven ja Tapio Lappalaisen teoksia kuullaan joulukuussa Saksassa kahdessa konsertissa. Kaksikon uusi yhteissävellys, joululaulu Joulu saapuu taas / Christmas Is Coming Again, saa maailman kantaesityksensä Leipzigissa järjestettävässä perinteisessä Lucia-konsertissa Peterskirche-kirkossa 15.12.2025. Tapahtuma kerää vuosittain runsaasti kuulijoita nauttimaan pohjoismaisista sävyistä ja Lucia-kulkueesta. Leipzigin jälkeen vuorossa on Berliini, jossa Ahvenjärven ja Lappalaisen musiikkia esitetään 18.12.2025 Passionskirche-kirkossa järjestettävässä sävellyskonsertissa.
Vanhan Porvoon Jäätelötehdas panostaa kasvuun – tuotantojohtajaksi Micael Saranpää9.12.2025 09:10:00 EET | Tiedote
Artesaanijäätelöiden valmistaja Vanhan Porvoon Jäätelötehdas (VPJT) investoi tulevaisuudessa prosessien kehittämiseen, tavoitteenaan kasvattaa tuotantokapasiteettia merkittävästi. Yritys on palkannut riveihinsä Kolmen Kaverin Jäätelö Oy:n tuotantojohtajana toimineen Micael Saranpään. Saranpää siirtyy VPJT:n palvelukseen maaliskuun 2026 alussa.
Eternal Erection palaa tien päälle – The Return Of The Funk -kiertue starttaa helmikuussa 20261.12.2025 12:04:20 EET | Tiedote
Loppuunmyydyn paluukeikkansa Funky Elephant Festivalin pääesiintyjänä 1. marraskuuta soittanut Eternal Erection palaa tositoimiin alkuvuodesta 2026. Yhtye lähtee helmikuussa käynnistyvälle The Return Of The Funk -kiertueelle, joka kuljettaa funkin ilosanomaa yhdeksälle paikkakunnalle ympäri Suomen. Kiertue enteilee bändin uutta, keväällä 2026 ilmestyvää albumia, jonka seuraava single kuullaan tammikuun lopulla.
Inginmaan tulevan popalbumin toinen single Älä soita kertoo irti päästämisen kipeydestä ja rohkeudesta27.11.2025 10:36:35 EET | Tiedote
Inginmaan 28. marraskuuta julkaistava uusi single Älä soita vie jälleen askeleen lähemmäs helmikuussa 2026 INGINMAA-artistinimellä julkaistavaa Yhdeksän elämää -popalbumia. Ahkerasti esiintyvä, vahvana tulkitsijana tunnettu Anna Inginmaa nähdään loppuvuonna 2025 jazzohjelmistoon keskittyvillä keikoilla ympäri Suomen. Älä soita -kappale ja sen video on ensinäytössä ja -kuuntelussa Soundi-lehden sivuilla tänään.
Tero-Petrin Onnellinen häntä -single esittelee 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän levylaulajan uuden vaihteen7.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
30-vuotista uraansa artistina juhliva turkulainen laulaja-lauluntekijä Tero-Petri Suovanen uudisti sekä bändinsä että itsensä. Muutoksessa mukana ovat mm. Se-yhtyeen Yari ja Korvaamattomat-yhtyeen tuorein jäsen Tomi Rikkola. Uusi single Onnellinen häntä kertoo ajasta, jossa levottomuus ja ilo kulkevat käsi kädessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme