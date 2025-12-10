Tuomaan Markkinoilla jo lähes 300 000 kävijää
Helsinkiläisten ja matkailijoiden joulutunnelmointi Tuomaan Markkinoilla on lähtenyt käyntiin vilkkaasti sateisesta säästä huolimatta. Vastuullisia lahjahankintoja on tehty innokkaasti ja Herkku- sekä Ravintolapihojen lämmitetyt asiakaspaikat ovat olleet aktiivisessa käytössä.
Viime vuonna ennätykselliset yli 600 000 kävijää keränneen Tuomaan Markkinoiden alkukausi on jälleen ollut vilkas, ja kahden ensimmäisen viikon kävijämäärä on lähes viime vuoden ennätysmäisellä tasolla.
“Kävijöiden runsaus kehnoista keleistä huolimatta kertoo siitä, että matkailijoilla ei ole aikaa, eikä helsinkiläisillä halua odottaa parempaa säätä. Torilla on sateen varalle lämmitettyjä istuskelukatoksia ja uusittu tunnelmavalaistus loistaa, joten joulutunnelma ei ole säistä kiinni”, sanoo Tuomaan Markkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala.
Tunnelmalliset Tuomaan Markkinat onkin noteerattu myös kansainvälisessä mediassa ja nostettu jälleen esimerkiksi CNN:n maailman parhaiden joulutorien listalle.
Markkinoiden myydyimpiä ruokatuotteita ovat aiempina vuosinakin suositut riisipuurot, ja muista kauden herkuista yllätyshiteiksi ovat nousseet esimerkiksi poro-corndogit, lohirullat, omenacrumblet sekä hatsapurit. Lahjakujien tuotteista kysyttyjä uutuuksia ovat olleet muun muassa olutpohjaiseen juureen tehty viikuna-saksanpähkinäleipä, lakritsi-saaristolaisleipä, Lohjalla valmistetut hajuvedet sekä kotimaisista marjoista tehdyt vaahtokarkit ja villiyrteistä valmistetut marmeladit.
Ruokaherkkujen ja lahjaostosten ohella Tuomaan Markkinoille ovat houkutelleet lukuisat tapahtumat lasten sirkusseikkaulusta kuoromusiikiin ja jazziltoihin. Vielä yli viikon jatkuvilla markkinoilla on joulupukin vierailujen lisäksi yhä mahdollisuus kuulla a cappella -musiikkia Flok- ja Club for Five -yhtyeiltä, seurata Aito Iskelmän jouluisia livelähetyksiä sekä kokea Lucia-kulkue, joka kulkee markkinoiden läpi lauantaina 13. joulukuuta.
Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 22.12.2025 asti: su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh. 050 468 7243
Vastaava tuottaja Saara Vanhala, saara.vanhala@eventshelsinki.fi, puh. 050 549 6355
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin tapahtumasäätiö
Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin uuttavuotta juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla kotimaisten tähtiartistien seurassa. Hevisaruksen koko perheelle suunnattu keikka täräyttää uudenvuoden juhlinnan käyntiin jo alkuillasta. Loppuillan konsertin pääesiintyjinä nähdään Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuosi vaihtuu näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Konserttia voi seurata suorana Nelosen ja Ruudun välityksellä.
Lux Helsinki förlängs till sex dagar och introducerar bestående ljuskonst i staden9.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ljuskonstfestivalen Lux Helsinki förlängs på publikens begäran till sex dagar och kan upplevas 6–11. januari. Verken, som har temat Stop time!, placeras i hjärtat av Helsingfors, från Medborgartorget till Sandvikstorget, Gamla kyrkoparken och Esplanadestraden. Ljuskonst visas också på Gamlasgården och upp till tio konstgallerier i centrum.
Lux Helsinki laajenee kuusipäiväiseksi ja tuo pysyvää valotaidetta kaupunkiin9.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Lux Helsinki -valotaidefestivaali laajenee yleisön toiveesta kuusipäiväiseksi ja on koettavissa 6.–11. tammikuuta. Teokset sijoittuvat Helsingin ytimeen aina Kansalaistorilta Hietalahdentorille, Vanhaan kirkkopuistoon ja Espan lavalle asti. Stop time! -teemainen valotaide levittäytyy myös Kanneltaloon ja jopa kymmeneen keskustan taidegalleriaan.
Tuomaan Markkinat käynnistyy perjantaina Senaatintorilla27.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Joulutunnelmointi kiihtyy Helsingissä, kun kaupungin suurin joulutori Tuomaan Markkinat käynnistyy perjantaina 28.11.. Senaatintorin joulukuusen valot sytytetään klo 18, kun pormestari Daniel Sazonov ja joulupukki avaavat markkinat. Lisäksi a cappella -yhtye Flok tuo jouluisia säveliä avajaisiltaan. Tuomaan Markkinat on avoinna päivittäin aina 22. joulukuuta saakka.
Tuomaan Markkinat tuo Senaatintorille vastuullisia lahjaostoksia ja jouluista ohjelmaa12.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Talvisen tunnelmallinen joulutori Tuomaan Markkinat avautuu jälleen Senaatintorilla 28. marraskuuta ja kutsuu viihtymään päivittäin aina 22. joulukuuta saakka. Vastuullisia lahjaideoita tarjoaa monipuolinen joukko kotimaisia pienyrittäjiä, ja paikan päällä nautittavaksi löytyy laaja valikoima perinteisiä ja uusia jouluherkkuja. Ohjelma ulottuu joululauluista svengaaviin jazz-iltoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme