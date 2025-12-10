Tuomaan Markkinoilla jo lähes 300 000 kävijää

Viime vuonna ennätykselliset yli 600 000 kävijää keränneen Tuomaan Markkinoiden alkukausi on jälleen ollut vilkas, ja kahden ensimmäisen viikon kävijämäärä on lähes viime vuoden ennätysmäisellä tasolla.

“Kävijöiden runsaus kehnoista keleistä huolimatta kertoo siitä, että matkailijoilla ei ole aikaa, eikä helsinkiläisillä halua odottaa parempaa säätä. Torilla on sateen varalle lämmitettyjä istuskelukatoksia ja uusittu tunnelmavalaistus loistaa, joten joulutunnelma ei ole säistä kiinni”, sanoo Tuomaan Markkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala.

Tunnelmalliset Tuomaan Markkinat onkin noteerattu myös kansainvälisessä mediassa ja nostettu jälleen esimerkiksi CNN:n maailman parhaiden joulutorien listalle.

Markkinoiden myydyimpiä ruokatuotteita ovat aiempina vuosinakin suositut riisipuurot, ja muista kauden herkuista yllätyshiteiksi ovat nousseet esimerkiksi poro-corndogit, lohirullat, omenacrumblet sekä hatsapurit. Lahjakujien tuotteista kysyttyjä uutuuksia ovat olleet muun muassa olutpohjaiseen juureen tehty viikuna-saksanpähkinäleipä, lakritsi-saaristolaisleipä, Lohjalla valmistetut hajuvedet sekä kotimaisista marjoista tehdyt vaahtokarkit ja villiyrteistä valmistetut marmeladit.

Ruokaherkkujen ja lahjaostosten ohella Tuomaan Markkinoille ovat houkutelleet lukuisat tapahtumat lasten sirkusseikkaulusta kuoromusiikiin ja jazziltoihin. Vielä yli viikon jatkuvilla markkinoilla on joulupukin vierailujen lisäksi yhä mahdollisuus kuulla a cappella -musiikkia Flok- ja Club for Five -yhtyeiltä, seurata Aito Iskelmän jouluisia livelähetyksiä sekä kokea Lucia-kulkue, joka kulkee markkinoiden läpi lauantaina 13. joulukuuta.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 22.12.2025 asti: su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy.