Väitöstutkimus: Kotoutumiskoulutus auttaa saavuttamaan arjessa tarvittavan suomen kielen taidon
FM Tanja Seppälän väitöstutkimuksen mukaan kotoutumiskoulutukseen osallistuvista valtaosa saavuttaa arjessa tarvittavan kielitaidon, mutta saavutetut taitotasot vaihtelevat yksilöllisesti. Lisäksi Seppälän tutkimus osoittaa, kuinka kotoutumiskoulutuksen jälkeen moni käyttää tai opiskelee aktiivisesti suomea tai suomeksi, vaikka reitit toiveiden mukaiseen työpaikkaan tai tutkintoon johtavaan koulutukseen voivat olla pitkiä.
Työvoimakoulutuksena järjestettyyn kotoutumiskoulutukseen osallistuu iso osa kotoutumisajalla olevista työttömistä Suomeen aikuisena muuttaneista. Usein sitä arvioidaan kielenoppimistuloksia tarkastelemalla. Valtaosa saavuttaa arjessa tarvittavan suomen kielen taidon eli A2-tason.
”Koulutuksen onnistumista ei tulisi arvioida yksioikoisesti vertaamalla saavutettuja taitotasoja kotoutumislain tavoitteeseen eli aika korkeaan B1-tasoon, sillä moni osallistuu vain osaan koulutuksesta ja oppimistulokset vaihtelevat yksilöllisesti. Esimerkiksi koulutustausta vaikuttaa saavutettuihin tasoihin”, Seppälä kiteyttää.
Seppälä tarkasteli tutkimuksessaan kotoutumiskoulutusta rekisteri- ja haastatteluaineistoa käyttäen. Tarkasteltavana olivat koulutuksen aikana saavutettu kielitaito, kielenoppimiskokemukset ja koulutukseen osallistuneiden tilanne vuosi koulutuksen jälkeen.
Opiskelijoiden kokemukset kielenoppimisesta koulutuksessa vaihtelevat: osa hyötyi opetuksesta, osa työelämäjaksosta. Vuosi koulutuksen jälkeen noin puolet osallistujista olivat opiskelemassa, ja moni oli vaihtamassa uudelle alalle. Useat kehittivät sitkeästi suomen taitoaan, vaikka arjessa oli harvoja, joiden kanssa käyttää sitä. Seppälä kannustaa kehittämään kotoutumiskoulutusta entistä opiskelijalähtöisemmäksi ja korostaa sen jälkeisen siirtymävaiheen (kieli)koulutusten tärkeyttä.
FM Tanja Seppälän soveltavan kielitieteen väitöskirja ””Kielioppiminen ei koskaan riitä.” Kotoutumiskoulutus suomen kielen oppimisympäristönä ja kielitaidon kehittämisen mahdollisuudet vuosi sen jälkeen” tarkastustilaisuus järjestetään 19.12.2024 klo 12.00 alkaen. Vastaväittäjänä toimii johtaja, FT, dosentti Leena Nissilä (Kotimaisten kielten keskus). Kustoksena toimii professori Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa.
Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.
Lisätietoja: Tanja Seppälä, tanja.seppala@jyu.fi, tanja.seppala@oulu.fi
Taustatietoja:
Tanja Seppälä on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2012. Hän on opettanut suomea Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopisto-opettajana kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguassa Oulun yliopistossa hankkeessa Kohti yliopistoa – valmentava koulutus maahanmuuttajille. Tutkimusta on rahoittanut Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.
