Turvallinen koti ja ilo lapsista ovat vauvaperheen voimavara – tuore selvitys nostaa esiin mikä vauvaperheitä auttaa jaksamaan

Mikä tuottaa iloa -selvityksen mukaan vauvaperheet ovat tyytyväisiä vauva-arkeen, ja iloa tuottavia asioita on paljon. Kodin tuoma turva, onnistumisen kokemukset vanhempana sekä läheiset ihmissuhteet nousivat selvityksessä tärkeimmiksi voimavaroiksi. Vanhemmat kertovat, että turvallinen koti mahdollistaa voimavarojen suuntaamisen vauvan tarpeisiin ja tuo rauhaa arkeen.

Onnistumisen kokemukset vanhempana sekä positiivinen palaute vauvasta vahvistavat vanhemmuuden iloa. Läheisten tuki ja kuulluksi tuleminen keventävät arjen kuormaa ja auttavat jaksamaan.

– Kun perheellä on turvallinen ja ennakoitava arki, vanhempi kokee olevansa riittävä ja saa tarvittaessa apua, tämä heijastuu suoraan sekä vanhemman että vauvan hyvinvointiin, sanoo erityisasiantuntija Tanja Henttonen Ensi- ja turvakotien liitosta.

– Surullista sen sijaan on, että niin moni vauvaperheen vanhempi kokee jäävänsä yksin. Vauvaperheistä lähes neljännes (24%) kertoi, että vertaistukea ei ole riittävästi. Ilman tukiverkostoa arjen kuormitus voi kasvaa kohtuuttomaksi.

Ilo vanhemmuudessa kumpuaa lapsesta itsestään, yhdessäolosta, vuorovaikutuksesta ja lapsen kehityksen seuraamisesta. Tukiverkostoilla ja arjen sujumisella on suuri merkitys vanhemmuuden ilolle. Kyselyn avovastauksissa vanhemmat kuvaavat, kuinka vauvan hymyt, uudet taidot ja yhteiset hetket tuovat arkeen merkityksellisyyttä ja iloa.

Suurimmat haasteet vauvaperheiden arjessa liittyvät unen puutteeseen ja väsymykseen, tukiverkkojen puutteeseen sekä parisuhteen haasteisiin ja epätasaiseen työnjakoon. Unenpuute heijastuu mielialaan, parisuhteeseen ja arjen sujuvuuteen.

Moni vanhempi kokee jäävänsä liian yksin, jos läheiset asuvat kaukana tai apua ei ole saatavilla. Parisuhteen ristiriidat ja kotitöiden epätasainen jakautuminen lisäävät kuormitusta ja voivat heikentää perheen hyvinvointia.

”Hakeudu toisten seuraan”

Essi Aitolahden perheeseen kuuluu vauhdikas puolentoista vuoden ikäinen taapero sekä 4-vuotias isoveli. Taapero on erityisen innostunut kiipeilemisestä ja siksi tavallinen arjen apu on kullan arvoista. Vauvaperheiden kohtaamispaikassa Lahden Perhetuvalla perhe käy muutamana päivänä viikossa.

– Toisten vanhempien kanssa arjen ilojen ja surujen jakaminen on ollut minulle tosi tärkeää. Sitä tajuaa, ettei olekaan yksin ja kaikilla on ihan samoja juttuja. Nuorempi on myös niin vauhdikas, että useammat silmä- ja käsiparit luovat turvaa kaikille, Aitolahti kertoo.

– Perhetuvan ammattilaisilla on ihan valtavasti tietoa ja osaamista vauvojen kasvusta ja kehityksestä. Olen saanut vinkkejä ja neuvoja arkeen sekä apua päivärytmin korjaamiseen tai yhdessä ollaan mietitty puuhaa vauhdikkaille lapsille. Muuten arki menisi ihan sekoiluksi.

Eniten iloa tuo omien lasten kasvun seuraaminen, vaikka nuoremman vauva-aika ei ole ollut pelkästään helppoa. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n tarjoaman avun perhe löysi pikkulasten vanhemmille tarkoitetusta eroryhmästä, kun Aitolahti vajaa vuosi sitten erosi lasten isästä. Eroryhmän ohjaajat kertoivat Perhetuvasta, jonne mennä viettämään aikaa vauvan tai taaperon kanssa.

– Toivoisin, että mahdollisimman moni äiti uskaltaisi lähteä kotoa liikkeelle ja rohkeasti tapaamaan toisia. Vaikkei juuri olisikaan omaa kaveria.

Perheet tarvitsevat konkreettista apua

Kyselyssä tulee ilmi, että vanhemmat saavat tukea neuvolan terveydenhoitajalta, sosiaalisen median vertaistukiryhmistä sekä harrasteryhmistä kuten muskarista ja vauvauinnista. Osa vastaajista koki, ettei saa apua mistään.

Eniten kaivataan käytännön arjen apua, lastenhoitoapua ja mahdollisuutta omaan aikaan. Vanhemmat toivovat matalan kynnyksen konkreettista tukea kotiin ja lastenhoitoon sekä mahdollisuutta hengähtää ja palautua.

– On kohtuutonta, että perheiden ongelmat ehtivät kasvaa vuoren kokoisiksi, kun aivan pienillä asioilla voisi helpottaa perheen unipulmia tai tukea jaksamista. Jopa muutamalla keskustelulla tai hyvillä univinkeillä monen vanhemman tilanne näyttää vastausten mukaan helpottavan. Lisäksi tarvitaan ihan käytännön apua kodin- ja lastenhoitoon, Henttonen toteaa.

Raportti nostaa esiin konkreettisia keinoja vauvaperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Vertaistukea on oltava helposti saatavilla, sillä yksinäisyys on suuri riski jaksamiselle. Vauvan uneen on saatava apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Vanhempien parisuhdetta on tuettava, sillä hyvinvoiva parisuhde lisää koko perheen voimavaroja. Onnistumisen kokemuksia ja myönteistä palautetta tulee vahvistaa, ja kodin sekä lastenhoidon tuki on varmistettava. Luontokokemuksia kannattaa hyödyntää, sillä luonnossa oleilu vähentää stressiä ja tukee hyvinvointia.

– Valtaosa perheistä voi hyvin, mutta on tärkeä tunnistaa ne perheet, joissa on kasaantunutta avun tarvetta. Vauvat eivät voi jäädä odottamaan. Apua on saatava ajoissa, riittävän intensiivisesti ja riittävän kauan, sanoo Henttonen.

Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa vauvaperheille monipuolista tukea ympäri Suomen. Vauvaperhe.fi-palvelusta löytyy tietoa, vertaistukea ja chat-palvelu, jossa voi keskustella ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti ja maksutta.

Näin selvitys tehtiin

Selvitys toteutettiin Ensi- ja turvakotien liiton verkkokyselynä huhti–toukokuussa 2025. Kysely oli suunnattu vauvojen ja alle 2-vuotiaiden taaperoiden vanhemmille, ja siihen vastasi 1545 henkilöä eri puolilta Suomea.

Kysely sisälsi sekä monivalinta- että avokysymyksiä, joiden avulla kartoitettiin vanhempien kokemuksia hyvinvointia ja jaksamista tukevista ja heikentävistä tekijöistä sekä arjen tuen tarpeista. Vastauksia kerättiin anonyymisti ja aineiston analyysissä hyödynnettiin myös tekoälyä teemojen tunnistamisessa.