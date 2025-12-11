Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.12.2025 klo 15:34
Ihmisen pelastaminen maastosta, Jyväskylä
Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta Jyväskylän Kanavuoreen. Pelastuslaitos avustaa kahdella yksiköllä poliisin toimintaa.
Lisätietoja tehtävästä antaa poliisi.
