Korjaus tiedotteeseen: Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion sekä palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman

Korjaus tiedotteeseen: Hautamäen muutosesitys koski Joutsan, Karstulan, Keuruun ja Pihtiputaan vuodeosastoja. Alkuperäisessä oli virheellisesti mainittu Muurame. Pahoittelemme virhettä. Aluevaltuusto päätti tänään 9.12. Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta. Niin palvelustrategiaan kuin palveluverkkoon tuli aluevaltuuston äänestysten jälkeen joitakin muutoksia, jotka ovat toteutettavissa niin, etteivät ne lisää hyvinvointialueen kustannuksia. Muutokset koskevat muun muassa sote-palvelupisteitä koskevia kirjauksia.