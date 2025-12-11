Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

11.12.2025 15:53:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 11.12.2025 klo 15:34

Ihmisen pelastaminen maastosta, Jyväskylä

Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta Jyväskylän Kanavuoreen. Pelastuslaitos avustaa kahdella yksiköllä poliisin toimintaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa poliisi.

