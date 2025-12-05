Lahjasoluperheiden Helminauha-toiminnalle jatkorahoitus

Lahjasoluperheitä tukeva Helminauha-toiminta on saanut eduskunnan joululahjarahan. Rahoituksen turvin Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n alaisen Helminauhan työtä voidaan jatkaa vuoden 2026 ajan.

Helminauha-toiminta alkoi vuonna 2019 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Helminauha-hankkeena. Lahjasoluperheisiin kohdistuvalle työlle oli tarkoitus hakea pysyvä rahoitus, mutta järjestöihin kohdistuvien rahoitusleikkausten vuoksi rahoitusta ei ollut mahdollista hakea. Toiminta oli päättymässä tämän vuoden lopussa.

“Helminauha-toiminta on ainutlaatuista Suomessa. Lahjasoluilla lapsen saaminen on erityinen lapsiperheellistymisen tapa, jossa tiedon ja tuen tarve on valtava. Olemme äärettömän kiitollisia, että lahjasoluperheiden ja lahjasolutaustaisten tukea voidaan jatkaa. Lahjasoluhoidoilla lasta toivovat todella haluavat lapsia, ja tämä osoittaa myös sen, että kaikkien lapsitoive on yhdenvertainen”, kiittää Helminauha-toiminnan lahjasoluteemojen erityisasiantuntija Jenni Huhtala.

Sukusolulahjoittajan tiedot selville

Vuosittain yli 800 lasta saa alkunsa hedelmöityshoidoilla, joissa käytetään lahjoitettuja sukusoluja (THL). Suomessa arvioidaan olevan 15 000 lahjasoluhoidoilla alkunsa saanutta.

Samaan aikaan, kun syntyvyys on historiallisen alhainen, lahjasoluhoidoilla lapsiperheellistyminen on voimakkaassa kasvussa. Lapsitoiveen toteuttamiseksi lahjoitettuja sukusoluja tarvitsevat osa nais-miespareista, itselliset naiset, naisparit, transtaustaiset ja sijaissynnytystä tarvitsevat.

Vuonna 2026 ensimmäiset hedelmöityshoitolain aikana syntyneet lahjasolutaustaiset tulevat täysi-ikäisiksi. Täysi-ikäistyttyään he voivat selvittää Lupa- ja valvontaviraston Luoteri-rekisteristä sukusolulahjoittajan henkilötiedot.

Helminauha-toiminta on tehnyt yhteistyötä Lupa- ja valvontaviraston kanssa, kun siellä on luotu käytäntöjä ja rakenteita sukusolulahjoittajan henkilötietojen selvittämiseen.

“Ensi vuosi on erittäin merkittävä koko lahjasoluhoitojen historiassa. Ollaan täysin uudessa tilanteessa. Asia on kaikille osapuolille uusi: lahjasolualkuisille nuorille, heidän vanhemmilleen ja lahjoittajille. Lahjasolutaustaisilla on oikeus saada luotettavaa tietoa ja tarvitsemaansa tukea sukusolulahjoittajaan liittyvän tiedon käsittelyyn. Tukea voi tarvita käytännön asioiden lisäksi myös tunteiden käsittelyyn sekä siihen, miten voisi halutessaan kertoa asiasta lähipiirilleen. Olemme iloisia siitä, että Helminauha-toiminta voi tarjota tämän tuen ensi vuonna”, Huhtala sanoo.

Tukea sadoille lahjasoluperheille

Lapsettomien yhdistys Simpukan Helminauha-toiminta alkoi vuonna 2019 Helminauha-hankkeena. Hanke syntyi tarpeesta tuottaa lahjasoluperheille tietoa siitä, miten lahjasoluhoidolla alkunsa saaneelle lapselle puhutaan hänen lahjasolutaustastaan.

“Tutkimusten ja lahjasolutaustaisilta kuulemiemme kokemusten perusteella tiedämme, että on äärettömän tärkeää, että lahjasoluhoidoilla alkunsa saanut tietää taustastaan vauvasta lähtien. Tällöin kyseessä on hänelle ja hänen perheelleen neutraali asia eikä siihen liity mitään salailua tai dramatiikkaa. Moni vanhempi tarvitsee lapselle puhumiseen tukea, kuten oikeita sanavalintoja sekä vahvistusta sille, että heidän perheensä on oikeanlainen ja hyväksytty”, Huhtala sanoo.

Vuosien 2019–2024 aikana hankkeessa kehitettiin perhevalmennus, jossa vanhemmat saavat tietoa ja tukea lahjasolutaustasta lapselle puhumiseen. Perhevalmennuksesta rakentui etänä tarjottava lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta.

Vuonna 2025 perhevalmennuksiin osallistui lähes 200 vanhempaa. Vuosien 2019–2025 välisenä aikana perhevalmennuksiin osallistui lähes 600 vanhempaa. Muihin Helminauhan vuosien aikana järjestämiin samankaltaisiin tilaisuuksiin osallistui yli 1700 vanhempaa. Näiden lisäksi muita vertaiskohtaamisia oli yli 1200.

Yhteistyötä hedelmöityshoitoklinikoiden kanssa

Helminauhan saamien yhteydenottojen määrät ovat kasvaneet vuosien aikana.

“Helminauhan ja Simpukan puhelinneuvontaan ovat olleet erityisesti yhteydessä lahjasoluhoitoja pohtivat. He ovat kertoneet, että ovat saaneet neuvonnasta vahvistusta sille, että lahjasoluhoidoilla lapsiperheellistyminen on tuntunut itselle oikealta päätökseltä.”

Helminauhassa on tehty vuosien aikana laajasti yhteistyötä lahjasoluteemojen parissa toimivien ja lahjasoluperheitä työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa. Helminauha on koordinoinut lahjasoluhoitojen parissa toimivien ammattilaisten verkostoa. Helminauha-hankkeessa ja -toiminnassa on koulutettu vuosittain useita satoja ammattilaisia huomioimaan lahjasoluteemat työssään.

“Helminauhan toiminta on koettu lisäresurssiksi kaikilla Suomen hedelmöityshoitoklinikoilla, koska ammattilaiset ovat voineet ohjata lahjasoluperheet Helminauhan tiedon ja tuen pariin. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää. Tätä yhteistyötä on hienoa jatkaa”, Huhtala sanoo.

Sosiaali- ja terveyjärjestöjen rahoituksiin kohdistuvat massiiviset leikkaukset. Tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio Lapsettomien yhdistys Simpukka ry jatkaa tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä samansuuruisella rahoituksella kuin tänä vuonna. Rahoituksen rinnalla jäsenten apu on merkittävä.

“Olemme erittäin iloisia Helminauhan saamasta rahoituksesta. Ensi vuoden aikana rakennamme vankan pohjan Helminauhan toiminnalle sekä koko Simpukan jatkolle. Tarvitsemme todella nyt tueksemme Simpukan jäseniä. Tahattoman lapsettomuuden kokemukseen tarvitaan tietoa, tukea ja edunvalvontaa, mitä olemme tehneet vuodesta 1988 asti”, sanoo Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala kohdensi Helminauha-toiminnalle 50 000 euroa. Joululahjarahoilla tarkoitetaan valtiovarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä valtion talousarvioesitykseen. Budjettiteknisesti joululahjarahat ovat pienkorjausmäärärahoja.

Simpukka ry tarjoaa haastatteluun asiantuntijoita sekä kokemuksen omaavia.