Kutsu: Metsien hiljaisen suojelun laajuus, taustasyyt ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa

Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka paljon yksityisluontoiset metsänomistajat ovat jättäneet omaehtoisesti alueita metsänkäsittelyn ulkopuolelle ja miksi. Tutkimus perustuu metsänomistajille tehtyyn kyselyyn, jossa kartoitettiin hiljaisen suojelun pinta-alaa ja ensisijaista motiivia sekä yksin omistetulla että yhteisomistuksessa olevalla metsätalousmaalla.

Tiedon avulla voidaan arvioida hiljaisen suojelun laajuutta ja vaikutusta Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ja metsäpolitiikkaan sekä puun tarjontaan metsä- ja energiateollisuudelle.

Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/metsienhiljainensuojelu



Aika: keskiviikko 21.1. klo 10.00–12.00

Paikka: webinaari (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuden alla.

Tilaisuuden ohjelma. Ohjelma tarkentuu sidosryhmien puheenvuorojen osalta.

10:00 Tilaisuuden avaus, Martta Fredrikson, Suomen Metsäsäätiö

10:05 Hiljaisen suojelun toteuttaminen ja taustasyyt, Marjo Maidell, PTT

10:30 Hiljaisen suojelun laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys, Jani Laturi, PTT

11:00 Sidosryhmien puheenvuorot

11:25 Keskustelu, Paula Horne (puheenjohtaja), PTT

11:55 Jatkotutkimustarpeet ja loppusanat, Jani Laturi

12:00 Tilaisuus päättyy

Tutkimuksen rahoittaja on Suomen Metsäsäätiö.

