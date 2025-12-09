Kutsu: Metsien hiljaisen suojelun laajuus, taustasyyt ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa
Tervetuloa keskiviikkona 21. tammikuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on hiljainen suojelu Suomessa.
Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka paljon yksityisluontoiset metsänomistajat ovat jättäneet omaehtoisesti alueita metsänkäsittelyn ulkopuolelle ja miksi. Tutkimus perustuu metsänomistajille tehtyyn kyselyyn, jossa kartoitettiin hiljaisen suojelun pinta-alaa ja ensisijaista motiivia sekä yksin omistetulla että yhteisomistuksessa olevalla metsätalousmaalla.
Tiedon avulla voidaan arvioida hiljaisen suojelun laajuutta ja vaikutusta Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ja metsäpolitiikkaan sekä puun tarjontaan metsä- ja energiateollisuudelle.
Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/metsienhiljainensuojelu
Aika: keskiviikko 21.1. klo 10.00–12.00
Paikka: webinaari (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuden alla.
Tilaisuuden ohjelma. Ohjelma tarkentuu sidosryhmien puheenvuorojen osalta.
10:00 Tilaisuuden avaus, Martta Fredrikson, Suomen Metsäsäätiö
10:05 Hiljaisen suojelun toteuttaminen ja taustasyyt, Marjo Maidell, PTT
10:30 Hiljaisen suojelun laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys, Jani Laturi, PTT
11:00 Sidosryhmien puheenvuorot
11:25 Keskustelu, Paula Horne (puheenjohtaja), PTT
11:55 Jatkotutkimustarpeet ja loppusanat, Jani Laturi
12:00 Tilaisuus päättyy
Tutkimuksen rahoittaja on Suomen Metsäsäätiö.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Laturivanhempi metsäekonomistiPuh:+358 40 547 4354jani.laturi@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.9.12.2025 09:14:47 EET | Kutsu
Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.
Toimivammat ruokamarkkinat tarvitsevat lisää läpinäkyvyyttä, reilua sopimuskulttuuria, ruokavientiä ja tuottajien kaupallista yhteistyötä3.12.2025 09:01:20 EET | Tiedote
Suomen ruokamarkkinoiden toimivuutta pitää vahvistaa lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tiedon tarjontaa, parantamalla ketjun toimijoiden sopimuskulttuuria sekä kehittämällä elintarvikevientiä. Tuottajien tulee lisätä keskinäistä kaupallista yhteistyötä neuvotteluaseman vahvistamiseksi ja riskienhallintakyvyn parantamiseksi. Politiikkasuositukset perustuvat Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econin tutkimushankkeen tuloksiin.
Odotuksiakin huonommat luvut asuntomarkkinoilta26.11.2025 09:01:10 EET | Tiedote
Odotukset asuntomarkkinoiden kehitykselle eivät olleet korkealla, mutta tuoreet luvut olivat vielä niitäkin heikommat, arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa keskiviikkoaamun tilastoja.
Elintarvikeketjun sopimusrakenteet tuovat vakautta hintakehitykseen ja tasoittavat hintamuutosten siirtymistä25.11.2025 13:42:38 EET | Tiedote
Suomessa hintamuutosten siirtyminen viljaketjun portaiden välillä poikkeaa liha- ja maitoketjujen vastaavista, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Tällä tarkoitetaan sitä, miten tietyn portaan hintamuutokset tietyssä tarjontaketjun vaiheessa välittyvät seuraavalle tasolle, esimerkiksi alkutuotannosta teollisuuteen. Erot tarkasteltujen ketjujen rakenteissa vaikuttavat hintamuutosten siirtymisen symmetrisyyteen ja hintojen poikkeamien suuruuteen.
Ristiriitaisia merkkejä työmarkkinoilta – työllisyys kohenee, mutta työttömyysluvut yhä kylmäävät25.11.2025 08:57:29 EET | Tiedote
Työllisyyden ja työllisyysasteen koheneminen on myönteinen merkki Suomen työmarkkinoilta, mutta työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja nousee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme