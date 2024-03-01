Puolustusteollisuudella on mahdollisuus kasvaa yhdeksi Suomen talouden tukipilareista

Vuonna 2024 alan liikevaihto oli noin kolme miljardia euroa ja suora työllistävyys 12 000 henkilöä. Kasvu on ollut kaksinumeroista Venäjän hyökkäyssodan alettua, ja suomalainen teknologia on herättänyt ennennäkemätöntä kiinnostusta kansainvälisesti. PIA:n jäsenyrityksistä 77 % kertoo Suomen Nato-jäsenyyden lisänneen niiden markkina- ja yhteistyömahdollisuuksia.

”Suomen ja muiden eurooppalaisten maiden mittavat puolustusinvestoinnit tarjoavat suomalaisille yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia päästä osaksi nopeasti kehittyviä eurooppalaisia ja globaaleja markkinoita”, sanoo PIA:n hallituksen puheenjohtaja Esa Rautalinko. ”Kun yritykset onnistuvat kansainvälisillä markkinoilla, syntyy tästä merkittävä tuloerä suomalaiselle yhteiskunnalle. Samalla vahvistamme omaa kokonaisturvallisuuttamme ja osaamispohjaamme’’, toteaa PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Arviolta 23 % alan liikevaihdosta palautuu yhteiskunnalle veroina ja veroluonteisina maksuina. Yritykset ovat viime vuosina investoineet yli puoli miljardia euroa lisäkapasiteettiin, mikä vahvistaa Suomen kansantalouden kasvupohjaa ja luo edellytyksiä viennin laajentumiselle.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää selkeää kansallista tahtotilaa: Suomen on tuettava yritysten pääsyä eurooppalaisiin ja globaaleihin hankkeisiin. Materiaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi Puolustusvoimien tehtäviin tulee sisällyttää teollisuuden vientiponnisteluiden tuki. Lisäksi on resursoitava TKI-toimintaan sekä yhteistyöhön kehityshankkeissa. Kuten puolustuskyvykkyyden myös puolustusteollisuuden kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä strategista otetta, minkä toivomme uuden parlamentaarisen työryhmän ottavan työssään huomioon.

