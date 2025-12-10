Henriksson Sámi Summitissa Brysselissä: Suomen on pyydettävä anteeksi saamelaisilta

Henriksson piti keskiviikkona avauspuheenvuoron Sámi Indigenous Summit 2025 -tapahtumassa, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa Brysselissä.

– Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ja nyt meidän on vahvistettava saamelaisten osallistumista EU-tasolla, jotta saamelaisten näkemykset voidaan huomioida riittävän varhaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessissa. Tämän puolesta työskentelen aktiivisesti Euroopan parlamentissa, Henriksson sanoo.

– Geopoliittiset jännitteet muokkaavat sitä, miten lähestymme turvallisuuskysymyksiä Euroopassa ja Arktiksella, ja saamelaisten äänen on kuuluttava EU-politiikkaa koskevissa keskusteluissa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät erityisen vahvasti Arktiksella. Kun edistämme vihreää siirtymää, saamelaisten perinteisten elinkeinojen suojelu on otettava huomioon, Henriksson jatkaa.

Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti loppuraporttinsa viime viikolla. Raportti dokumentoi ne epäoikeudenmukaisuudet, joita saamelaisyhteisö Suomessa on kohdannut. Se antaa myös suosituksia siitä, miten Suomen tulisi korjata suhteensa saamelaiseen väestöön.

– Raportin suositukset on otettava vakavasti ja toteutettava. Ja kuten olen sanonut jo vuosia sitten: Suomen on pyydettävä saamelaiselta alkuperäiskansalta anteeksi, Henriksson päättää.

Henriksson työskenteli oikeusministerinä vuosien ajan saamelaiskäräjälain uudistamisen parissa, ja hän oli myös vastuuministeri saamelaiskysymyksissä vuonna 2021, kun valtioneuvosto yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa asetti totuus- ja sovintokomission.