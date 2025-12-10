Henriksson Sámi Summitissa Brysselissä: Suomen on pyydettävä anteeksi saamelaisilta
– Totuus- ja sovintokomission loppuraportin suositukset on otettava vakavasti ja pantava täytäntöön. Ja kuten olen sanonut jo monia vuosia sitten: Suomen on pyydettävä saamelaisilta anteeksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson piti keskiviikkona avauspuheenvuoron Sámi Indigenous Summit 2025 -tapahtumassa, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa Brysselissä.
– Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ja nyt meidän on vahvistettava saamelaisten osallistumista EU-tasolla, jotta saamelaisten näkemykset voidaan huomioida riittävän varhaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessissa. Tämän puolesta työskentelen aktiivisesti Euroopan parlamentissa, Henriksson sanoo.
– Geopoliittiset jännitteet muokkaavat sitä, miten lähestymme turvallisuuskysymyksiä Euroopassa ja Arktiksella, ja saamelaisten äänen on kuuluttava EU-politiikkaa koskevissa keskusteluissa. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät erityisen vahvasti Arktiksella. Kun edistämme vihreää siirtymää, saamelaisten perinteisten elinkeinojen suojelu on otettava huomioon, Henriksson jatkaa.
Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti loppuraporttinsa viime viikolla. Raportti dokumentoi ne epäoikeudenmukaisuudet, joita saamelaisyhteisö Suomessa on kohdannut. Se antaa myös suosituksia siitä, miten Suomen tulisi korjata suhteensa saamelaiseen väestöön.
– Raportin suositukset on otettava vakavasti ja toteutettava. Ja kuten olen sanonut jo vuosia sitten: Suomen on pyydettävä saamelaiselta alkuperäiskansalta anteeksi, Henriksson päättää.
Henriksson työskenteli oikeusministerinä vuosien ajan saamelaiskäräjälain uudistamisen parissa, ja hän oli myös vastuuministeri saamelaiskysymyksissä vuonna 2021, kun valtioneuvosto yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa asetti totuus- ja sovintokomission.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström: ”Västnyland får betydande satsningar – vägar, sjukhus, kultur och utbildning prioriteras”10.12.2025 15:06:50 EET | Pressmeddelande
Riksdagens finansutskott har slutfört sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet fastställt hur det ofördelade budgetanslaget ska användas. Fördelningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna.
Wickström: ”Länsi-Uusimaa saa merkittäviä valtion panostuksia – tiet, sairaalat, kulttuuri ja koulutus etusijalla”10.12.2025 15:06:50 EET | Tiedote
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi ensi vuoden valtion budjettia koskevan mietintönsä. Samalla valiokunta on päättänyt, miten jakamaton määräraha jaetaan. Määrärahan kohdentaminen perustuu hallituspuolueiden väliseen sopimukseen.
Biaudet: Stärkta anslag till civilsamhället10.12.2025 15:06:33 EET | Pressmeddelande
– Det gläder mig att ha kunnat rikta stödpengar till medborgasamhällets mindre organisationer som gör ett värdefullt och många gånger unikt arbete för en bra vardag, för människor i utsatta situationer och för människorättskämpar som sätter sig själva på spel i försvaret av demokratin, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. Riksdagens finansutskott har idag blivit färdig med sitt betänkande gällande statsbudgeten för år 2026.
Biaudet: Lisää määrärahoja kansalaisyhteiskunnalle10.12.2025 15:06:33 EET | Tiedote
– Olen iloinen siitä, että olemme voineet kohdentaa tukirahoja kansalaisyhteiskunnan pienille järjestöille, jotka tekevät arvokasta ja monin paikoin ainutlaatuista työtä sujuvan arjen, haavoittuvassa asemassa olevien sekä niiden ihmisoikeuspuolustajien hyväksi, jotka asettavat itsensä vaaraan puolustaessaan demokratiaa, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2026 valtion talousarviosta.
Bergqvist: Understöd till ÅST, FBK och lättrafikled i Kimito!10.12.2025 15:06:14 EET | Pressmeddelande
Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. Samtidigt beslutades om riksdagens tillägg till budgeten, där svenska riksdagsgruppen lyckades rikta stöd till flera projekt som är viktiga för Egentliga Finland. Detta gläder riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme