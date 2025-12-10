Reetta Vanhanen ja Shawn Huff: Hallitus tekee virheen poistamalla Mäkelänrinteen lukion valtakunnallisen urheilun kehittämistehtävän, päätöstä on harkittava ministeriössä vielä uudelleen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen sekä häntä tammikuun alusta sijaistava Shawn Huff vaativat opetus- ja kulttuuriministeriötä harkitsemaan uudelleen päätöstä poistaa Mäkelänrinteen urheilulukiolta valtakunnallinen urheilun kehittämistehtävä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime viikolla kuusivuotiset erityislukioiden valtakunnalliset kehittämistehtävät. Päätös tuli Helsingille täysin yllätyksenä. Mäkelänrinteen lukio on aiemmin vastannut urheilulukioiden valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, mutta ministeriö myönsi tämän kehittämistehtävän päätöksessään ainoastaan Oulun Kastellin lukiolle. Päätös tarkoittaa Mäkelänrinten lukiolle merkittävää rahoituksen leikkausta.

“Mäkelänrinteen urheilulinja on ollut suosituimpia linjoja yhteishaussa. Eikä syyttä, sillä Mäkelänrinteen lukio ei palvele pelkästään helsinkiläisiä vaan sillä on valtakunnallinen merkitys suomalaiselle urheilulle. Mäkelänrinteen lukion kehittämistoimilla on välittömiä vaikutuksia laajasti myös lajien ja muiden koulujen kautta koko maahan. HBA:n (Helsinki Basketball Academy) mallia on hyödynnetty jalkapallon hybridiakatemioiden rakentamisessa Kuopioon, Tampereelle ja Helsinkiin”, kertoo Shawn Huff.

Mäkelänrinteen urheilulukiolla on valtava merkitys koko suomen huippu-urheilulle. Se on Suomen suurin urheilulukio, jossa opiskelee noin 700 urheilijaa. Heistä noin puolet tulee Helsingin ulkopuolelta. Lisäksi valmennuksessa mukana ovat Brändön gymnasiumin ruotsinkieliset urheilijaopiskelijat. Helsinki kantaa ison vastuun taloudellisesti erityistehtävälukion rahoittamisesta, jolla on suuri valtakunnallinen merkitys.

Mäkelänrinteen työ on ollut erittäin merkityksellistä myös koko suomalaisen urheilun ja huippu-urheilun kehittämiselle. Siksi moni muukin keskeinen toimija, kuten Olympiakomitea, lajiliitot ja Helsingin kaupunki, on sitoutunut yhteistyöhön merkittävin panoksin.

“Olemme Helsingissä investoineet valtavasti Urhea-kampukseen ja rakentaneet sinne kansainvälisen huippuluokan olympiavalmennuskeskuksen yhdessä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Mäkelänrinne tarjoaa hienot mahdollisuudet opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Kyseessä on Suomen johtava urheilulukio ja toivoisin, että päätöstä kehittämistehtävästä voitaisiin vielä harkita ministeriössä vakavasti”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.



“Mäkelänrinteen urheilulukion unohtamisella on negatiivinen merkitys koko Suomen huippu-urheilulle. Esimerkiksi Suomen huippukoripalloilijoista valtaosa on käynyt Märskyn urheilulinjan”, muistuttaa Shawn Huff, joka toimi itse Susijengin kapteenina vuosina 2015–2022.