Reetta Vanhanen ja Shawn Huff: Hallitus tekee virheen poistamalla Mäkelänrinteen lukion valtakunnallisen urheilun kehittämistehtävän, päätöstä on harkittava ministeriössä vielä uudelleen
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen sekä häntä tammikuun alusta sijaistava Shawn Huff vaativat opetus- ja kulttuuriministeriötä harkitsemaan uudelleen päätöstä poistaa Mäkelänrinteen urheilulukiolta valtakunnallinen urheilun kehittämistehtävä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime viikolla kuusivuotiset erityislukioiden valtakunnalliset kehittämistehtävät. Päätös tuli Helsingille täysin yllätyksenä. Mäkelänrinteen lukio on aiemmin vastannut urheilulukioiden valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, mutta ministeriö myönsi tämän kehittämistehtävän päätöksessään ainoastaan Oulun Kastellin lukiolle. Päätös tarkoittaa Mäkelänrinten lukiolle merkittävää rahoituksen leikkausta.
“Mäkelänrinteen urheilulinja on ollut suosituimpia linjoja yhteishaussa. Eikä syyttä, sillä Mäkelänrinteen lukio ei palvele pelkästään helsinkiläisiä vaan sillä on valtakunnallinen merkitys suomalaiselle urheilulle. Mäkelänrinteen lukion kehittämistoimilla on välittömiä vaikutuksia laajasti myös lajien ja muiden koulujen kautta koko maahan. HBA:n (Helsinki Basketball Academy) mallia on hyödynnetty jalkapallon hybridiakatemioiden rakentamisessa Kuopioon, Tampereelle ja Helsinkiin”, kertoo Shawn Huff.
Mäkelänrinteen urheilulukiolla on valtava merkitys koko suomen huippu-urheilulle. Se on Suomen suurin urheilulukio, jossa opiskelee noin 700 urheilijaa. Heistä noin puolet tulee Helsingin ulkopuolelta. Lisäksi valmennuksessa mukana ovat Brändön gymnasiumin ruotsinkieliset urheilijaopiskelijat. Helsinki kantaa ison vastuun taloudellisesti erityistehtävälukion rahoittamisesta, jolla on suuri valtakunnallinen merkitys.
Mäkelänrinteen työ on ollut erittäin merkityksellistä myös koko suomalaisen urheilun ja huippu-urheilun kehittämiselle. Siksi moni muukin keskeinen toimija, kuten Olympiakomitea, lajiliitot ja Helsingin kaupunki, on sitoutunut yhteistyöhön merkittävin panoksin.
“Olemme Helsingissä investoineet valtavasti Urhea-kampukseen ja rakentaneet sinne kansainvälisen huippuluokan olympiavalmennuskeskuksen yhdessä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Mäkelänrinne tarjoaa hienot mahdollisuudet opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Kyseessä on Suomen johtava urheilulukio ja toivoisin, että päätöstä kehittämistehtävästä voitaisiin vielä harkita ministeriössä vakavasti”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.
“Mäkelänrinteen urheilulukion unohtamisella on negatiivinen merkitys koko Suomen huippu-urheilulle. Esimerkiksi Suomen huippukoripalloilijoista valtaosa on käynyt Märskyn urheilulinjan”, muistuttaa Shawn Huff, joka toimi itse Susijengin kapteenina vuosina 2015–2022.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:044 5707857reetta.vanhanen@hel.fi
Shawn HuffVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, apulaispormestarin sijainen 9.1.2026 alkaenPuh:044 303 0529
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
300 miljoonan euron satamatunnelista päätettiin ilman arvioita sen hyödyistä tai kannattavuudesta10.12.2025 20:32:35 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään noin 300 miljoonan euron satamatunnelin ilman tavanomaisia taloudellisia hyöty-kustannuslaskelmia. Vihreiden mukaan näin mittavaa investointia ei olisi pitänyt viedä eteenpäin ilman kunnollista taloudellista ja kaupunkikehityksellistä tarkastelua.
Apulaispormestari Vanhanen arviointineuvoston varhaiskasvatusraportista: “Tasa-arvoisten varhaiskasvatusmahdollisuuksien parantamista on välttämätöntä jatkaa”3.12.2025 14:17:08 EET | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen näkee eilen julkaistussa Kaupunkipolitiikan arviointineuvoston ensimmäisessä, varhaiskasvatusta käsittelevässä raportissa sekä aihetta iloon että syitä toimia aiempaa määrätietoisemmin tasa-arvoisten varhaiskasvatusmahdollisuuksien parantamiseksi.
Satamatunneli ei kestä taloudellista tarkastelua – Helsingin kaupunginhallitus lykkäsi päätöstä ensi viikkoon24.11.2025 17:41:47 EET | Tiedote
Satamatunnelin esitetty linjaus heikentää Salmisaaren alueen kehittämispotentiaalia ja merkitsee kaupungille arviolta noin sadan miljoonan euron menetystä rakennusoikeutena. Päätöksenteon pohjaksi ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta esitetty kattavaa kustannus–hyötylaskelmaa eikä investoinnin kannattavuuslaskelmaa. Tämän vuoksi Vihreät tulee esittämään hankkeen palauttamista valmisteluun.
Helsinki ottamassa kannakseen: hylkeiden ja uhanalaisten vesilintujen metsästys tulisi kieltää kaupungin edustan merialueilla12.11.2025 11:37:50 EET | Tiedote
Helsinki on ottamassa viralliseksi kannakseen, että hylkeiden ja uhanalaisten vesilintujen metsästys kielletään kaupungin edustan uloimmilla meriluodoilla. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta tänään keskiviikkona 12.11. Vihreiden Amanda Pasasen tekemän aloitteen pohjalta. Kaupunginhallituksen pohjaesity puoltaa Pasasen aloitetta.
Reetta Vanhanen: Sophie Mannerheimin sairaalakoulu saa vihdoin pysyvät hyvät tilat7.11.2025 14:16:16 EET | Tiedote
Sophie Mannerheimin koulu on odottanut pitkään pysyviä tiloja ja toiminnot siirtyvät väliaikaisista tiloista tulevaisuudessa Laakson yhteissairaalan lähelle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki kokouksessaan 21.10. päätöksen tarveselvityksestä ja tilojen suunnittelun aloittamisesta Laakson sairaalan yhteyteen. Opetustiloja toteutetaan noin 140:lle oppilaalle perusparannettaviin ja laajennettavaan tiloihin osoitteessa Lääkärinkatu 6. Uudet tilat otetaan käyttöön elokuuhun 2029 mennessä. Päätös on merkittävä ja tärkeä parannus sairaalakoulun oppilaille. “Tarjoamme sairaalakoulussa vaativan erityistuen ohjausta sekä sairaalaopetusta psykiatrian ja somaattisten sairauksien osastoilla oleville peruskouluikäisille lapsillemme. Olen tavattoman iloinen, että sairaalakoulu on saamassa vihdoin pysyvät toimivat tilat lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen välittömästä läheisyydestä. Oppiminen ja koulunkäynti on jokaisen lapsen oikeus”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari ja lääkä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme