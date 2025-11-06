Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Järvenpäähän
Ikääntyneiden asumispalveluja tarjoava Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden asumispalveluyksikön - Mainiokoti Ahoniityn - Järvenpäähän. Koti valmistuu syksyllä 2027.
Mainiokoti Ahoniittyyn on valmistumassa 60 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.
– Mainiokoti Ahoniitty on tämän päivän ratkaisuja hyödyntävä, kaksikerroksinen koti, jossa mahdollistetaan asukkaiden omannäköinen ja arvokas elämä, kertoo Mainiokotien palvelujohtaja Peter Rögård.
Tilat rakennetaan muuntojoustaviksi, jolloin ne soveltuvat tarvittaessa myös yhteisöllisen asumisen käyttötarkoituksiin, esimerkiksi keittiövarausten myötä. Kiinteistöllä on ympäristöystävällinen A-energialuokitus, ja se on varustettu maalämpöjärjestelmällä.
Ahoniitty valmistuu Tanhumäenpolulle erinomaiselle sijainnille lähelle Ainolan kulttuuriperinnöllistä aluetta. Järvenpään keskusta on vain parin kilometrin päässä ja myös juna-asema on lähellä.
Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi
