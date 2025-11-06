Mainiokodit

Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Järvenpäähän

11.12.2025 10:58:33 EET | Mainiokodit | Tiedote

Jaa

Ikääntyneiden asumispalveluja tarjoava Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden asumispalveluyksikön - Mainiokoti Ahoniityn - Järvenpäähän. Koti valmistuu syksyllä 2027.

Mainiokoti Ahoniittyyn on valmistumassa 60 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

– Mainiokoti Ahoniitty on tämän päivän ratkaisuja hyödyntävä, kaksikerroksinen koti, jossa mahdollistetaan asukkaiden omannäköinen ja arvokas elämä, kertoo Mainiokotien palvelujohtaja Peter Rögård.

Tilat rakennetaan muuntojoustaviksi, jolloin ne soveltuvat tarvittaessa myös yhteisöllisen asumisen käyttötarkoituksiin, esimerkiksi keittiövarausten myötä. Kiinteistöllä on ympäristöystävällinen A-energialuokitus, ja se on varustettu maalämpöjärjestelmällä.

Ahoniitty valmistuu Tanhumäenpolulle erinomaiselle sijainnille lähelle Ainolan kulttuuriperinnöllistä aluetta. Järvenpään keskusta on vain parin kilometrin päässä ja myös juna-asema on lähellä.

Lisätietoja:

Mainiokodit, palvelujohtaja Peter Rögård, peter.rogard@mainiokodit.fi, p. 045 671 7223

Avainsanat

mainiokoditjärvenpäähoivakotiikääntyneiden asumispalvelut

Mainiokodit

Mainiokodit on ikääntyneiden asumispalveluiden laatujohtaja Suomessa. Mainiokodeilla on noin sata hoivakotia eri puolilla Suomea, joissa on yli 4 000 asukaspaikkaa. Mainiokodit kuuluu Mehiläinen-konserniin. www.mainiokodit.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mainiokodit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye