Vammaispalvelujen palveluohjaus yhtenäistyy tammikuussa 2026

12.12.2025 11:12:25 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varhan vammaispalvelujen koko alueen yhteinen palveluohjaus käynnistyy keskiviikkona 14.1.2026. Kuntakohtaiset tällä hetkellä käytössä olevat puhelinajat poistuvat ja palveluohjaukseen tulee yksi puhelinnumero sekä yhtenäinen puhelinaika.

Vammaispalvelun palveluohjauksen tavoitteena on ohjata ja neuvoa vammaispalvelun asiakkuudessa olevia henkilöitä kaikissa asiakkuuteen liittyvissä asioissa. 

Vammaispalvelujen palveluohjauksen palvelunumero on 14.1.2026 alkaen 02 313 6363.

Vammaispalvelujen palveluohjauksen puhelin on avoinna arkisin klo 9–13. Asiakkaan soittopyyntö kirjautuu palveluohjauksen takaisinsoittojonoon. Vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja on soittajaan yhteydessä. 

Vammaispalvelun palveluohjaukseen soittaessa vammaispalvelujen asiakas valitsee palveluohjauksen palveluvalikosta palvelun, josta hän toivoo saavansa ohjausta- ja tai neuvontaa. Palveluohjauksen puhelimen palveluvalikosta voi valita: 

  • kuljetuspalveluasiat
  • omaishoidon asiat sekä
  • muut vammaispalveluihin liittyvät asiat. 


Vammaispalvelujen palveluohjaukseen voi puhelinyhteydenoton lisäksi olla 14.1.2026 alkaen yhteydessä:


Lisäksi Varha-sovelluksen kansalaislähtöinen viestintä -toiminnon kautta saa ohjaus- ja neuvontayhteydenoton palveluohjaukseen. 

Vaativien vammaispalvelujen palveluohjauksen numero säilyy ennallaan, puhelinajat muuttuvat

Vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus vastaa vaativien vammaispalvelujen palveluita koskeviin kysymyksiin. Vammaispalvelujen palveluohjauksen käynnistymisen myötä vaativien vammaispalveluiden palveluohjauksen puhelinajat muuttuvat.

Vaativien vammaispalvelujen palveluohjauksen puhelinnumero säilyy ennallaan ja se on
p. 040 621 4789

Vaativien vammaispalvelujen uudet puhelinajat ovat 14.1.2026 alkaen:

  • maanantai klo 12–13.30
  • torstai klo 9–10.30 


Vaativien vammaispalveluiden sähköposti on jatkossa: palveluohjaus.vaativatvammaispalvelut@varha.fi

