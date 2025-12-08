Osuuskauppa Keskimaan hallitus vuodelle 2026 on valittu
Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvoston kokouksessa 10.12.2025 valittiin hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat vuodelle 2026. Keskimaan hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia.
Osuuskauppa Keskimaan hallitus jatkaa työtään vuonna 2026 entisellä kokoonpanolla.
Keskimaan hallitus vuonna 2026:
Lamberg Juha-Antti, professori
Tikkanen Suvi, markkinointijohtaja
Uotinen Markku, kehitys- ja hankintajohtaja
Äänismaa Pekka, aluekehityspäällikkö
Määttä Antti, toimitusjohtaja, pj.
Keskimaan hallituksen puheenjohtajana toimii Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaisesti Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä. Hallituksen sihteerinä toimii Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa vuonna 2026 Ceili Oy:n toimitusjohtaja Sami Kettunen Jyväskylästä, ja varapuheenjohtajana jatkaa JAMK:n Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen Kannonkoskelta. Sami Kettunen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2016, ja Minna Lappalainen jatkaa tehtävässä neljättä vuotta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 755 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 140 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme noin 2000 keskisuomalaista.
