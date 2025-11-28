Elektronisen indiemusiikin visionääri Caribou, Vesalan paluukeikka ja ruotsalaisen indien kuuma nimi Svart Ridå - yli 15 uutta kiinnitystä Kesärauhan ohjelmistoon ja avoimet päiväliput myyntiin!
Kesän festarikauden aloittava Kesärauha julkistaa yli 15 uutta nimeä ohjelmistoonsa. Turun Linnanpuistossa koetaan 12.–14.6.2026 laaja kattaus kiinnostavia artisteja vaihtoehtomusiikin eri genreistä aina hyperpopista räppiin ja kotimaisen pop-musiikin klassikoista houseen. Avoimet yhden ja kahden päivän festivaaliliput tulevat myös myyntiin.
Kesäkuinen Linnanpuisto täyttyy elektronisen musiikin euforiasta, kun kanadalainen Caribou saapuu yli 20 vuotta kestäneellä urallaan rakentamansa maineen siivittämänä Kesärauhaan. Nelihenkisen livebändin kanssa esiintyvä Dan Snaithin johtama yhtye nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa sitten kesän 2022. Kylmiä väreitä tullaan kokemaan myös, kun ensimmäistä kertaa Kesärauhassa esiintyvä Vesala palaa pitkältä keikkatauoltaan ja soittaa paluukeikkansa Linnanpuistossa. Kesärauhassa tullaan näkemään lisäksi odotetun neljännen albuminsa maaliskuussa julkaiseva Maustetytöt, soolouransa suurimmassa suosiossa paistatteleva Samuli Putro sekä viimeistään kuluvan syksyn aikana laajemmankin yleisön edessä breikannut Vesta. Myös Ruotsin kiinnostavimpiin uusiin artisteihin lukeutuva, tummaa kitaravoittoista indiepoppia tarjoileva Svart Ridå saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen.
Linnanpuistossa päästään fiilistelemään kesäkuun alussa myös groovea ja jazzmaista tunnelmointia tanssittavaksi kokonaisuudeksi yhdistelevä Rosettes, viime vuonna tulokasstatuksestaan huolimatta HS Stagen isoimman yleisömäärän kerännyt Nössö Nova, kansainvälistäkin suosiota kerännyt helsinkiläinen synapop-duo Modem ja ensimmäistä kertaa Kesärauhassa nähtävä suomipopin kulmakiviin lukeutuva Jonna Tervomaa.
Omaehtoista, rohkeaa ja rajoja rikkovaa tuotantoa tarjoilee suomiräpin tämän hetken kovimpiin riiminkirjoittajiin kuuluva keiju, indiepopin suosituimpiin uusiin nimiin noussut Asla Jo, täysin oman genrensä luonut MELO, tauon jälkeen odotetun paluun musiikin pariin tehnyt turkulaistaustainen Louie Blue, isossa nosteessa oleva hyperpopin ja räpin lähettiläs louna0nline sekä viime vuosina rytinällä läpimurtonsa suomiräpin kentälle tehnyt koira.
Kesärauhan avoimet yhden ja kahden päivän liput ovat myynnissä 11.1.2026 klo 23.59 asti. Avoimet päiväliput tulee vaihtaa haluttuihin päiviin maaliskuuhun mennessä. Myynnissä myös kolmen päivän liput sekä joustavat deposit-liput.
KESÄRAUHA 12.–14.6.2026, Linnanpuisto, Turku
Caribou (CA), Avain – Punainen Tiili 25v., Vesala
Antti Autio, Benjamin, emma & matilda, Maustetytöt,
MELO, Samuli Putro, Ursus Factory, Vesta,
Asla Jo, good boys , helmi marleena, Jonna Tervomaa, keiju,
koira, Louie Blue, louna0nline, Modem, Nössö Nova,
Senya, Svart Ridå (SE), Rosettes
Lisätiedot ja liput: www.kesarauha.fi www.lippu.fi/kesarauha
Pietu Sepponen
Promoottori
Sunborn Live
Puh:0445566113
pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Eveliina Salminen
Head of Sales & Marketing, Sunborn Live
Puh:+358405245531
eveliina.salminen@sunbornlive.fi
