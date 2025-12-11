Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakkaiden tietoja vaarantunut arkiston muuton yhteydessä

Pohjanmaan hyvinvointialue on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle asiakastietojen vaarantumisesta Närpiössä. Tiedossa ei ole, että kukaan ulkopuolinen olisi tutustunut asiakastietoja sisältäviin dokumentteihin.

Kyseessä on tilanne, jossa vanhoja sosiaalihuollon arkistoja siirrettiin kunnan arkistosta hyvinvointialueen omaan arkistoon keskiviikkona 10.12.2025. Laatikot, jotka sisälsivät suljettuja arkistokoteloita, jätettiin odottamaan torstaiaamulle sovittua kuljetusta Närpiön kaupungintalon aulatilaan. Väärinymmärryksen vuoksi hyvinvointialueen henkilöstö luuli, että ovet lukitaan klo 16, vaikka samassa rakennuksessa sijaitseva kirjasto on auki klo 20 saakka.   

Tarkistettujen valvontakameratallenteiden mukaan ulkopuoliset henkilöt eivät ole avanneet koteloita. Niiden otsikoita on katsottu ja niistä on otettu valokuva. Kotelot sisältävät toimeentulotukeen liittyviä asiakirjoja ainakin 1980-luvulta vuoteen 2007.

Hyvinvointialue on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Asiasta on tehty myös hyvinvointialueen sisäinen vaaratapahtumailmoitus.

