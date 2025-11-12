Viestintä kuuluu organisaatioiden päätöksenteon ytimeen
Viesti ry:n syyskokous on hyväksynyt järjestön uuden strategian, jonka ytimessä on viestinnän roolin vahvistaminen suomalaisissa organisaatioissa.
Viestinnän asiantuntijioiden ammattijärjestö Viesti ry:n uuden strategian keskeinen viesti tiivistyy uuteen sloganiin “Kun viestit, olet.”
”Ilman viestintää organisaatio ei näy, kuulu tai vaikuta. Viestintä ei ole lisäresurssi, vaan tulevaisuuden menestyksen edellytys”, sanoo Viesti ry:n puheenjohtaja Milla Vainio.
Viestinnän ammattilainen on siellä, missä päätöksiä tehdään – strategian vision tavoitteet
-
jokaisessa johtoryhmässä oltava viestinnän ammattilainen
-
viestintään investoidaan strategisena avaintoimintona, kuten liiketoimintoihin
-
suomalaiset organisaatiot ovat entistä ennakoivampia ja kriisin kestäviä – ammattitaitoisen viestinnän ansiosta
Viestin uusi missio: “Sanomme sen, mitä et yksin uskalla”
Strategia korostaa myös liiton roolia viestinnän ammattilaisten tukena. Moni viestijä työskentelee organisaatiossaan yksin tasapainoillen johdon kumppanina ja työntekijänä.
Viestin toiminta keskittyy kolmeen pääalueeseen:
-
Vaikuttaminen: viestinnän arvon ja aseman vahvistaminen yhteiskunnassa
-
Ainoana asiallasi: jäsenten tuki ja edunvalvonta
-
Yhteisö: ammatillisen osaamisen ja verkostojen kehittäminen
”Tulevaisuutta ei rakenneta ilman luottamusta – eikä luottamusta synny ilman viestintää.
Siksi strategiamme on yhtä aikaa kunnianhimoinen ja välttämätön”, Vainio toteaa.
Lisätietoja:
Milla Vainio
Viesti ry:n puheenjohtaja
Milla Vainio
Viesti ry:n puheenjohtaja
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö viestijöille. Viestiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseneksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat.
