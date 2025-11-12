Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Viestintä kuuluu organisaatioiden päätöksenteon ytimeen

12.12.2025 11:09:04 EET | Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry | Tiedote

Jaa

Viesti ry:n syyskokous on hyväksynyt järjestön uuden strategian, jonka ytimessä on viestinnän roolin vahvistaminen suomalaisissa organisaatioissa.

Viestinnän asiantuntijioiden ammattijärjestö Viesti ry:n uuden strategian keskeinen viesti tiivistyy uuteen sloganiin “Kun viestit, olet.”

”Ilman viestintää organisaatio ei näy, kuulu tai vaikuta. Viestintä ei ole lisäresurssi, vaan tulevaisuuden menestyksen edellytys”, sanoo Viesti ry:n puheenjohtaja Milla Vainio.

Viestinnän ammattilainen on siellä, missä päätöksiä tehdään – strategian vision tavoitteet

  • jokaisessa johtoryhmässä oltava viestinnän ammattilainen

  • viestintään investoidaan strategisena avaintoimintona, kuten liiketoimintoihin

  • suomalaiset organisaatiot ovat entistä ennakoivampia ja kriisin kestäviä – ammattitaitoisen viestinnän ansiosta

Viestin uusi missio: “Sanomme sen, mitä et yksin uskalla”

Strategia korostaa myös liiton roolia viestinnän ammattilaisten tukena. Moni viestijä työskentelee organisaatiossaan yksin tasapainoillen johdon kumppanina ja työntekijänä.

Viestin toiminta keskittyy kolmeen pääalueeseen:

  1. Vaikuttaminen: viestinnän arvon ja aseman vahvistaminen yhteiskunnassa

  2. Ainoana asiallasi: jäsenten tuki ja edunvalvonta

  3. Yhteisö: ammatillisen osaamisen ja verkostojen kehittäminen

”Tulevaisuutta ei rakenneta ilman luottamusta – eikä luottamusta synny ilman viestintää.
Siksi strategiamme on yhtä aikaa kunnianhimoinen ja välttämätön”, Vainio toteaa.

Lisätietoja:
Milla Vainio
Viesti ry:n puheenjohtaja

Avainsanat

viestintäviestinnän alaviestintäalastrategia

Yhteyshenkilöt

Linkit

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on akavalainen ammattijärjestö viestijöille. Viestiltä saat turvaa työelämään, vahvistusta viestinnän osaamiseen sekä viestijöiden verkoston. Jäseneksemme ovat tervetulleita kaikki viestinnän nykyiset ja tulevat ammattilaiset – opiskelijat, asiantuntijat ja johtajat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Viesti ry varoittaa leikkauksista valtionhallinnon viestintään – budjettiriihestä kiitosta saa työttömien opiskelumahdollisuuksien lisääminen4.9.2025 15:55:50 EEST | Tiedote

Hallitus päätti budjettiriihessään tehdä 25 miljoonan euron lisäleikkaukset valtionhallintoon. Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry on huolissaan leikkausten mahdollisesta kohdistumisesta viranomaisviestintään, sillä käynissä on jo nyt hanke, jonka tavoitteena on ministeriöiden viestinnän keskittäminen valtioneuvoston kansliaan. Budjettiriihestä kiitosta saa erityisesti työttömien opiskelumahdollisuuksien laajentaminen.

Viestintäalan työttömyys on kiihtynyt – muilla korkeakoulutetuilla tilanne on jo aavistuksen parempi21.8.2025 06:25:00 EEST | Tiedote

Viestinnän ammattilaisten työttömyyden kasvu kiihtyy, vaikka korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu yleisesti onkin alkanut jo hidastua. Viestintäalan työttömyys alkoi kasvaa viiveellä verrattuna muihin korkeakoulutettuihin, ja nyt viestijöiden työttömyyden kasvun taittuminen antaa odottaa merkkejä. Viestintäalan työttömien määrä on noussut vuodessa lähes 46 prosenttia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye