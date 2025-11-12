Viestintä kuuluu organisaatioiden päätöksenteon ytimeen

Viestinnän asiantuntijioiden ammattijärjestö Viesti ry:n uuden strategian keskeinen viesti tiivistyy uuteen sloganiin “Kun viestit, olet.”

”Ilman viestintää organisaatio ei näy, kuulu tai vaikuta. Viestintä ei ole lisäresurssi, vaan tulevaisuuden menestyksen edellytys”, sanoo Viesti ry:n puheenjohtaja Milla Vainio.





Viestinnän ammattilainen on siellä, missä päätöksiä tehdään – strategian vision tavoitteet



jokaisessa johtoryhmässä oltava viestinnän ammattilainen

viestintään investoidaan strategisena avaintoimintona, kuten liiketoimintoihin

suomalaiset organisaatiot ovat entistä ennakoivampia ja kriisin kestäviä – ammattitaitoisen viestinnän ansiosta





Viestin uusi missio: “Sanomme sen, mitä et yksin uskalla”



Strategia korostaa myös liiton roolia viestinnän ammattilaisten tukena. Moni viestijä työskentelee organisaatiossaan yksin tasapainoillen johdon kumppanina ja työntekijänä.

Viestin toiminta keskittyy kolmeen pääalueeseen:

Vaikuttaminen: viestinnän arvon ja aseman vahvistaminen yhteiskunnassa Ainoana asiallasi: jäsenten tuki ja edunvalvonta Yhteisö: ammatillisen osaamisen ja verkostojen kehittäminen





”Tulevaisuutta ei rakenneta ilman luottamusta – eikä luottamusta synny ilman viestintää.

Siksi strategiamme on yhtä aikaa kunnianhimoinen ja välttämätön”, Vainio toteaa.

Lisätietoja:

Milla Vainio

Viesti ry:n puheenjohtaja