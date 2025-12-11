Euroopan parlamentin vaalikampanja palkittiin luovuudesta
Euroopan parlamentin viestintäkampanja ennen vuoden 2024 EU-vaaleja on saanut useita merkittäviä luovan alan palkintoja.
Vuonna 2024 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien viestintäkampanja Käytä ääntäsi on saanut lukuisia kansainvälisiä, eurooppalaisia ja kansallisia palkintoja. Kampanja toteutettiin yhteistyössä NoA | &Co.- ja ICF Next -mainostoimistojen kanssa.
Nimekkäin tunnustus on aiemmin tässä kuussa myönnetty Eurobest-kilpailun Creative Effectiveness Grand Prix -palkinto. Siinä korostettiin kampanjan vahvaa konseptia, Euroopan laajuista merkitystä ja konkreettista vaikutusta demokratiaan osallistumiseen.
Kampanja on aiemmin voittanut kansallisia palkintoja, muun muassa tanskalaisen The True Award -palkinnon (elokuvaohjaus, yli 60 sekunnin elokuva ja roolijako) ja tuomariston Coup de Cœur -palkinnon L’Agence Média de l’Année -kilpailussa (brändisisältö/yritysvastuu). Myöhemmin se voitti kaksi kultaista palkintoa Danish Digital Awards -gaalassa (sisältö ja tarkoitus, järjestöt ja julkinen sektori). Se sai myös useita kansainvälisiä huomionosoituksia, kuten pronssia Clio Awards -gaalassa (käsikirjoittamaton elokuva, luova vaikuttavuus), One Show Gold Pencil -palkinnon (roolijako) sekä D&AD Wood Pencil -palkinnon (roolijako).
Muita merkittäviä palkintoja ovat muun muassa kulta La Nuit des Rois -gaalassa (yritys- ja yhteisöviestintä), kultainen palkinto Deauville Green -festivaalilla (ihmisoikeudet) kultaa Creative Circle Awards Denmark -gaalassa (ansaittu media), Tanskan Rambuk Awards -palkinnot (kampanja, vaikutus) sekä kolme hopeista Effie‑palkintoa Tanskan Effie -gaalassa (brändätty sisältö, voittoa tavoittelematon, tiedotus- ja suhdetoiminta). Kampanja oli loppusuoralla ehdokkaaksi myös vuoden 2025 Cannes Lions International Festival of Creativity -mainosfestivaaleille.
Kampanja toteutettiin kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa. Sen näkyvyys ja vaikuttavuus oli merkittävä: 40 prosentin muistettavuus, 339 miljoonaa kokonaista katselukertaa verkossa ja 1,06 miljardia näyttökertaa sekä merkittävä äänestysaktiivisuuden kasvu niiden äänestäjien keskuudessa, jotka muistivat kampanjan. Tämä mahdollisti osaltaan europarlamenttivaalien korkeimman äänestysaktiivisuuden sitten vuoden 1994 vaalien.
Kampanjan keskiössä oli neljän minuutin dokumentti, jossa esiintyi isovanhempia ja heidän lapsenlapsiaan kaikista EU-maista. Heidän käsikirjoittamattomat keskustelunsa vapaudesta, valinnoista ja demokraattisesta vastuusta loivat henkilökohtaisen ja samastuttavan näkökulman Euroopan yhteisiin demokraattisiin arvoihin.
Euroopan parlamentin viestinnän pääosaston pääjohtaja Christian Mangold otti palkinnot vastaan ilolla: ”Tämä tunnustus korostaa todellisiin kokemuksiin perustuvien tarinoiden voimaa ihmisten välisten yhteyksien luomisessa. Käytä ääntäsi muistutti eurooppalaisia siitä, että demokratiaa on suojeltava yhdessä ja että sen tulee periytyä sukupolvelta toiselle. Kun kansalaiset näkevät näissä tarinoissa yhteyden omaan elämäänsä, he näkevät todennäköisemmin myös demokratian arvon.”
Kampanjan toteutuksessa käytetiin täysin integroitua yhdistelmää ostettuja, ansaittuja, jaettuja ja omistettuja tiedotuskanavia. Lisäksi se saavutti merkittävän paljon orgaanista näkyvyyttä, sillä se esitettiin esimerkiksi Cannesin elokuvajuhlilla ja lähes 900 elokuvateatterissa kaikkialla EU:ssa.
Keskeisiä lukuja
- 40 prosentin muistettavuus Euroopassa
- 339 kokonaista katselukertaa verkossa
- 1 051 julkaistua artikkelia
- 22 137 ansaittua televisiolähetystä 397 eri kanavalla
- 43,2 miljoonan euron edestä ansaittua media-arvoa (arvio)
- 45 prosenttia korkeampi äänestysaktiivisuus niiden äänestäjien keskuudessa, jotka muistivat nähneensä kampanjan
- korkein äänestysaktiivisuus vuoden 1994 jälkeen.
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
