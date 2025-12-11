Offistore Oy:n omistus siirtyy kokonaan Koivukuitu Oy:lle – yhtiö valmistautuu seuraavaan kasvuvaiheeseen
Tampere, 11.12.2025 – Koivukuitu Oy, jonka omistavat Marko Björklund ja Mikko Kuitunen, hankkinut Isku Interior Oy:n omistamat Offistore Oy:n osakkeet. Järjestelyn myötä Koivukuitu Oy omistaa Offistore Oy:n koko osakekannan.
Omistusmuutos on merkittävä askel Offistoren strategisessa kehityksessä. Tiiviimpi omistuspohja antaa Offistorelle paremmat mahdollisuudet tehdä nopeita ja rohkeita päätösä, vastata markkinan muutoksiin ja rakentaa paljon vahvempi asema toimistokalustamisen kiertotalouden suunnannäyttäjänä.
"Kyse on meille positiivinen ja tulevaisuuteen suuntaava askel. Uskomme vahvasti toimistokalustamisen kakkomarkkinoiden kasvuun ja haluamme olla sen toiminnan kärjessä jatkossakin niin tuotteiden kuin palveluidenkin osalta", joka Offistore Oy: toimitusjohtaja Marko Björklund.
Syksyn Offistore on solminut uusia kumppanuuksia ja aikooohjaa verkostoaan edelleen asiakkailleen markkinoiden johtavia tarjousajan hintaan. Myös yhteistyö Iskun jatkuu omistusmuutoksesta kanssa.
Tietoja julkaisijasta
OffiStore Oy myy tarkastettuja hyväkuntoisia käytettyjä toimistokalusteita markkinoiden parhaimmalla takuulla, sekä uusia toimistokalusteita. Yhtiöllä on Suomen laajin käytettyjen toimistokalusteiden valikoima, josta löytyy monipuolisesti ratkaisuja asianmukaisen tiloihin. Uusien kalusteiden osalta OffiStore edustaa useita vaihtoehtoja brändejä. OffiStore toimii Suomessa Frameryn elinkaarikumppanina tarjoten huollettuja ja kuntotarkastettuja Framery työtiloja. OffiSre palvelee koko Suomen alueella, ja sillä on myymälä Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Kokkolassa ja Oulussa. Verkkokaupan löydät osoitteesta www.offistore.fi
