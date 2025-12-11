Offistore Oy:n omistus siirtyy kokonaan Koivukuitu Oy:lle – yhtiö valmistautuu seuraavaan kasvuvaiheeseen

Omistusmuutos on merkittävä askel Offistoren strategisessa kehityksessä. Tiiviimpi omistuspohja antaa Offistorelle paremmat mahdollisuudet tehdä nopeita ja rohkeita päätösä, vastata markkinan muutoksiin ja rakentaa paljon vahvempi asema toimistokalustamisen kiertotalouden suunnannäyttäjänä.

"Kyse on meille positiivinen ja tulevaisuuteen suuntaava askel. Uskomme vahvasti toimistokalustamisen kakkomarkkinoiden kasvuun ja haluamme olla sen toiminnan kärjessä jatkossakin niin tuotteiden kuin palveluidenkin osalta", joka Offistore Oy: toimitusjohtaja Marko Björklund.

Syksyn Offistore on solminut uusia kumppanuuksia ja aikooohjaa verkostoaan edelleen asiakkailleen markkinoiden johtavia tarjousajan hintaan. Myös yhteistyö Iskun jatkuu omistusmuutoksesta kanssa.