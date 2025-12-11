Helsinki Lit 2026 julkisti ensimmäiset kansainväliset kirjailijavieraansa – mukana Vincenzo Latronico, Alana S. Portero, Lina Wolff ja Tara Menon

Italialainen kirjailija, kääntäjä ja kriitikko Vincenzo Latronico on kirjoittanut useita romaaneja ja kääntänyt italiaksi muun muassa George Orwellin, Oscar Wilden, Alexandre Dumas’n, F. Scott Fitzgeraldin ja Isaac Asimovin teoksia.​ Latronicon kansainvälinen läpimurtoromaani Täydellistä oli käännöskirjallisuuden Booker-palkintofinalistina vuonna 2025 ja ehdolla myös Dublin Literary Award -palkinnon saajaksi. Kirja on käännetty yli 20 kielelle, ja se sai Italian arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Stregan vuonna 2023.​

Historioitsija, kirjailija, näytelmäkirjailija ja LGBTQ-aktivisti Alana S. Porteron esikoisteos Paha tapa julkaistiin Espanjassa vuonna 2023, ja se on noussut viime vuosien palkituimmaksi ja ylistetyimmäksi espanjalaiseksi romaaniksi. Kirjasta on painettu jo 20. painos, ja sitä on myyty pelkästään Espanjassa 100 000 kappaletta. Kirjan käännösoikeuksia on myyty nyt 18 maahan.

Kriitikoiden ja kirjallisuusraatien ylistämän Lina Wolffin kirjoja on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle, ja hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä uuden polven merkittävimmistä ruotsalaisista kirjailijoista. Vuosia Espanjassa ja Italiassa viettänyt ja siellä ennen kirjailijanuraansa muun muassa tulkkina työskennellyt Wolff teki kansainvälisen läpimurtonsa romaanillaan Rakastajat, josta hän sai Svenska Dagbladetin kirjallisuuspalkinnon sekä August-palkinnon vuoden parhaana romaanina. Romaani Lihan aika palkittiin Aftonbladetin kirjallisuuspalkinnolla ja Liken vi begravde juuri August-palkinnolla. Wolff kuuluu harvoihin kirjailijoihin, jotka ovat voittaneet Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon kahdesti. Oman tuotantonsa lisäksi Wolff on myös kääntänyt ruotsiksi muun muassa Samanta Schweblinin, Roberto Bolañon ja Gabriel García Márquezin teoksia.

Intiassa syntynyt yhdysvaltalaiskirjailija Tara Menon on englannin kielen apulaisprofessori Harvardin yliopistossa. Menon on kasvanut Singaporessa ja asuu nykyään Yhdysvalloissa. Hänen esikoisromaaninsa Upoksissa käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan.

Aiemmin muun muassa Savoy-teatterissa järjestetty Helsinki Lit toteutetaan ensi vuonna 12. kerran, nyt uudessa paikassa Helsingin Kulttuuritalolla. Festivaalin liput on myyty lähes joka vuosi loppuun jo varhain keväällä, ja toukokuussa 2026 Kulttuuritalolla on luvassa kapasiteetiltaan festivaalin historian suurin käännöskirjallisuustapahtuma.

Helsinki Lit 2026

22.-23.5.2026 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki

De första författargästerna för Helsinki Lit 2026 klara – bland dem Vincenzo Latronico, Alana S. Portero, Lina Wolff och Tara Menon

Helsinki Lits första internationella författargäster för nästa år kommer från Italien, Spanien, Sverige och USA. Författaren Lina Wolff, som precis vunnit sitt andra Augustpris, kommer att möta med den dubbla Finlandiapristagaren Pajtim Statovci.

Den italienske författaren, översättaren och kritikern Vincenzo Latronico har skrivit flera romaner och översatt verk av George Orwell, Oscar Wilde, Alexandre Dumas, F. Scott Fitzgerald och Isaac Asimov. Latronicos internationella genombrottsroman Le perfezioni var finalist till Bookerpriset för översatt litteratur år 2025 och nominerad till Dublin Literary Award. Boken har översatts till över 20 språk och belönades med Italiens mest prestigefyllda litteraturpris, Stregapriset, år 2023.

Historikern, författaren, dramatikern och HBTQ-aktivisten Alana S. Porteros debutroman La mala costumbre gavs ut i Spanien år 2023 och har blivit en av de mest prisbelönta och hyllade spanska romanerna under de senaste åren. Boken har redan tryckts i 20 upplagor och sålts i 100 000 exemplar enbart i Spanien. Översättningsrättigheterna har sålts till 18 länder.

Lina Wolff, hyllad av kritiker och litterära juryer, har översatts till över tjugo språk och etablerat sig som en av den nya generationens mest betydelsefulla svenska författare. Wolff, som bott flera år i Spanien och Italien och arbetat som tolk innan sin författarkarriär, fick sitt internationella genombrott med De polyglotta älskarna (2016), som tilldelades Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset för årets bästa roman. Köttets tid (2019) belönades med Aftonbladets litteraturpris, och Liken vi begravde (2025) tilldelades alldeles nyligen Augustpriset – vilket gör Wolff till en av de få författare som har belönats med Sveriges mest prestigefyllda litteraturpris två gånger. Utöver sina egna verk har Wolff även översatt bland annat Samanta Schweblin, Roberto Bolaño och Gabriel García Márquez till svenska.

Tara Menon, född i Indien, är docent i engelska vid Harvard University. Menon växte upp i Singapore och bor numera i USA. Översättningsrättigheterna till hennes debutroman Under Water har sålts till över 30 länder.

Helsinki Lit, som vanligtvis ordnats på Savoyteatern, fyller tolv år nästa vår. År 2026 flyttar Helsinki Lit Kulturhuset i Helsingfors, för att möta publikens stora intresse. Festivalen leds återigen av skådespelaren Alma Pöysti.

Hela programmet för festivalen, som ordnas den 22–23 maj 2026 i Kulturhuset i Helsingfors, offentliggörs traditionsenligt på alla hjärtans dag den 14 februari. Då släpps också biljetterna för enskilda dagar. Tvådagarsbiljetterna går redan nu att köpa hos Lippu.fi.

Helsinki Lit 2026

22–23.5.2026, Kulturhuset, Sturekatu 4, Helsingfors

