AI-investoinnit kompensoivat kauppasodan haittoja

Kulutustavarakaupan kasvu hyytyy – pk-yritykset erityisen haavoittuvia 11.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Atradiuksen tuore Industry trends consumer durables/retail -raportti osoittaa, että kulutustavarakaupan globaali kasvu hidastuu merkittävästi vuosina 2025–2026. Vuoden 2024 vahvan (5,8 %) kasvun jälkeen myynnin odotetaan kasvavan vain 1,8 % vuonna 2025 ja 1,3 % vuonna 2026. Hidastumisen taustalla vaikuttavat erityisesti protektionistiset kauppapoliittiset toimenpiteet, kuluttajahintojen nousu sekä heikentyvä ostovoima, jotka yhdessä painavat kulutuskysyntää ja vähentävät vähittäiskaupan toimijoiden investointihalukkuutta.