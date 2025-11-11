AI-investoinnit kompensoivat kauppasodan haittoja
Atradiuksen tuoreen Economic Outlook December 2025 -raportin mukaan maailmanlaajuinen talouskasvu on ollut yllättävän vahvaa kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta.
Kasvun moottorina on erityisesti Yhdysvalloissa nähty ennennäkemätön tekoälyinvestointien aalto, joka on lisännyt taloudellista kehitystä ja tukenut myös globaalin BKT:n kasvua. AI-infrastruktuuriin, kuten datakeskuksiin, puolijohteisiin ja energiainvestointeihin, virtaavat pääomat kompensoivat osittain kauppasodan negatiivisia vaikutuksia.
Keskeiset havainnot:
- Maailmantalouden kasvu jatkuu, mutta hidastuu: Vuonna 2026 globaalin BKT:n odotetaan kasvavan 2,6 % ja vuonna 2027 hieman enemmän (2,8 %). Yhdysvallat pitää yllä noin 2 % kasvua. Kehittyvä Aasia jatkaa globaalina kasvuveturina. AI-investoinnit ovat lisänneet erityisesti Yhdysvaltojen ja Aasian maiden vientiä, mutta kasvun odotetaan tasaantuvan vuonna 2026.
- Kauppasota vaikuttaa näkymiin: Kauppasodan vaikutukset ovat jääneet odotettua pienemmiksi, mutta jatkuva epävarmuus ja korkeat tullit painavat erityisesti Yhdysvaltojen ja Aasian välistä kauppaa.
- Euroalueella maltillista kasvua: Euroalueella kasvu jää vaimeaksi (0,9 % vuonna 2026), sillä sekä kuluttajien luottamus että investoinnit pysyvät heikkoina. Palvelusektori ja tietyt maat, kuten Espanja, tukevat kasvua, mutta kokonaiskuva on edelleen epäselvä.
- Inflaatio ja rahapolitiikka: Inflaatiohuolet ovat laantuneet, ja keskuspankit, erityisesti Yhdysvalloissa, saattavat jatkaa rahapolitiikan maltillista keventämistä. Euroalueella inflaation odotetaan pysyvän lähellä EKP:n 2 % tavoitetta.
- Kehittyvät markkinat kestävät paremmin: Kehittyvien talouksien, kuten Aasian maiden ja Intian, kasvu jatkuu vahvana, vaikka ulkoiset paineet ja kauppapoliittinen epävarmuus hidastavat investointeja.
Tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet:
- Kauppapoliittinen epävarmuus ja Yhdysvaltain mahdollinen velkakriisi voivat aiheuttaa markkinahäiriöitä ja hidastaa kasvua globaalisti.
- AI-investointien jatkuminen ja teknologinen kehitys voivat kuitenkin tarjota uusia mahdollisuuksia erityisesti niille kansantalouksille, jotka pystyvät integroitumaan AI-arvoketjuihin.
“Tekoälyyn liittyvät investoinnit ovat tällä hetkellä merkittävin yksittäinen kasvun lähde, mutta niiden varaan rakentuva kasvu on myös altis markkinahäiriöille ja poliittiselle epävarmuudelle. Yritysten ja erityisesti pk-sektorin on syytä panostaa riskienhallintaan ja varautua mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä”, toteaa Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.
Koko raportti on saatavilla täällä.
Meistä
Atradiuksen Suomen toimistossa Helsingissä työskentelee luottovakuuttamisen, takaamisen ja riskienhallinnan asiantuntijoita.
Tuemme suomalaisia yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Laaja verkostomme auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.
Olemme osa kansainvälistä organisaatiota, joka toimii yli 50 eri maassa. Meillä on käytössämme laaja tietokanta, joka kattaa yli 240 miljoonan yrityksen maksukäyttäytymistä eri puolilta maailmaa.
