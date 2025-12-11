Koneen Säätiöltä lähes kolme miljoonaa euroa Jyväskylän yliopistoon

Yhteensä hakemuksia jätettiin yli 7 600 kappaletta, joihin 389 hankkeelle säätiö myönsi rahoituksen. Tänä vuonna rahoitusta myönnettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa.

“Olen todella iloinen kaikkien apurahan saajien puolesta ja onnittelen heitä lämpimästi. Ilman säätiöiden tukea paljon tärkeää tutkimusta jäisi tekemättä. Tämä vuosi oli suuri onnistuminen, kun Koneen Säätiön rahoitus kasvoi viime vuodesta yli 700 000 eurolla. Uskon että erinomainen menestys rohkaisee tutkijoitamme hakemaan eri säätiöiltä rahoitusta jatkossakin. Rahoitettujen hankkeiden teemat ja alat ovat erinomainen osoitus vahvan ja vaikuttavan tiedeyliopistomme monitieteisyydestä”, Jyväskylän yliopiston vararehtori Kaisa Miettinen sanoo.

”Olen vuosikymmenien ajan saanut seurata säätiölle saapuvia apurahahakemuksia ja yhä olen vaikuttunut siitä, miten rikas ja monipuolinen suomalaisen tieteen ja taiteen kenttä on. Juuri nyt on hienoa nähdä, miten tutkijat ja taiteilijat jatkavat tärkeää työtään vaientamisyrityksistä viis veisaten”, Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen sanoo.

Suurimman apurahan Jyväskylän yliopistossa, 477 000 euroa, sai FT Saija Volmari ja työryhmä hankkeeseen Poissaolon politiikat, kuulumaton lapsi ja suomalainen peruskoulu. Kyseessä on monitieteinen ja taiteellinen tutkimushanke, joka tarkastelee koulupoissaoloja lasten ja nuorten kokemuksellisen tiedon valossa. Hanke yhdistää kasvatustieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja dokumentaarisen elokuvan praktiikkaan. Tavoitteena on tuoda esiin niiden lasten ääni, joita koulutiedon tuotannossa harvoin kuullaan – erityisesti siksi, etteivät he ole fyysisesti läsnä tiedonkeruun hetkellä.

Koneen Säätiön myöntämät apurahat Jyväskylän yliopistoon:

Bekir Afsar ja työryhmä, Postdoctoral researcher 302 700 e, MetsäGPT: AI-Powered Decision Support for Finnish Forests

Olli Aho ja työryhmä, Yhteiskuntatieteiden tohtori, 205 300 e, Ruumiillinen tietoisuus ajatteluna – Tanssijalle taito on hänen sidoksensa ympäristöön

Sara Calhim Senior Researcher 105 500 e, Does climate change affect tardigrades?

Antti Hautamäki, Yhteiskuntatieteiden maisteri, 68 800 e, Turvallisuus ja hyvinvointi poliittis-temporaalisina käsitteinä. Suomen valtion sisäisen turvallisuuden pitkä historia käsitehistoriallisesta näkökulmasta

Antti Hämäläinen, YTT, Tutkijatohtori, 116 500 e, Hoivan (est)eettiset merkitykset teknologisoituvassa iäkkäiden ihmistenkotihoidossa

Joni Jaakola, VTT, 172 600 e, Puhuva älyteknologia ja iäkkäiden ihmisten hoivan katvealueet

Abdul Kadir Khan, Postdoctoral Researcher, 173 600 e, Trapped in Climate Fragility: Sustainability Transformations Across the Humanitarian–Development–Peace (HDP) Nexus in Protracted Humanitarian Crises

Erja Kilpeläinen, Filosofian maisteri, 116 900 e, Suomea toisena kielenä käyttävien opettajien kieli-ideologiat ja kielipoliittinen toimijuus perusopetuksessa

Kati Mäkelä, Tutkijatohtori, 177 800 e, Phages and Fibres: Ympäristöbakteerien ja virusten rooli vesiekosysteemien tasapainon ylläpitäjinä sekä niiden inspiroimat ja värittämät taidetekstiilit

Juho Pekkarinen, Filosofian tohtori, 78 800 e, Lavatansseja ja uraauurtavaa sosiologista tutkimusta: Siirtokarjalaisten sopeutuminen tutkimusongelmana sotienjälkeisessä Suomessa

Maiju Peura ja työryhmä, Filosofian tohtori, 354 900 e. Luontovaikutusten mittareiden yhteensovittaminen ja kokonaisluontovaikutuksen laskenta

Tuomo-Paavo Salokas, YTM, FM, 163 300 e, Poliittinen teoria roomalaisen retoriikan perinteessä

Ripsa Soininen, Filosofian maisteri, 111 400 e, Maankäytön muutokset ja järvien tummuminen - pitkäaikaiset vaikutukset järvien biogeokemiaan ja eliöyhteisöihin

Saija Volmari ja työryhmä, FT/Tutkija, 477 000 e, Poissaolon politiikat, kuulumaton lapsi ja suomalainen peruskoulu

Polina Vorobeva, Doctor of Philosophy, 163 500 e, Perezhivanie in the sociolinguistics of crises: Ukrainian and Russian families in Finland after the full-scale war in Ukraine

Tommi Vuori, Filosofian maisteri, 136 100 e, Karhukaisten kognition ja kuivumisen evoluutioekologiaa