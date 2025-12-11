Annukka Salama ja Otava aloittavat yhteistyön – uusi romaani kesällä 2026

Tamperelainen Annukka Salama on noussut lukijoiden rakastamaksi kirjailijaksi koukuttavien nuortenkirjojensa siivittämänä. Hän on saanut mm. Vuoden Queer-kirja -palkinnon sekä useita muita nuortenkirjallisuudelle jaettavia palkintoja ja ehdokkuuksia. Salamalla on laaja fanikunta booktokissa. Häntä on kiitelty erityisesti kyvystä tavoittaa kohdeyleisönsä tunne-elämä ja tulkita sitä teoksiinsa poikkeuksellisen samaistuttavasti.

Otavan kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Iina Tikanoja on vaikuttunut Annukka Salaman kirjailijantaidoista. ”On valtavan innostavaa ja hohdokasta päästä tekemään yhteistyötä Annukka Salaman kanssa. Visiomme siitä, millaisia uusia tuulia kotimaisen viihteen moderni, moniäänistyvä kenttä juuri nyt kaipaa, kohtasivat tämän ideoita pursuvan kirjallisuuden moniottelijan kanssa välittömästi. Annukka on kansainvälisten trendien hermolla ja tuo ne herkullisella, raikkaalla tavalla suomalaisiin maisemiin. Hän tulee säkenöimään aivan uudella tavalla viihdekirjallisuuden tähtitaivaalla.”

Annukka Salamaa uusi yhteistyö ja sen tarjoamat mahdollisuudet inspiroivat: "Olen haaveillut yhteistyöstä Otavan kanssa pitkään. Kumppanuus on nyt jo ylittänyt odotukseni ja yhdessä tekeminen taitavien ammattilaisten kanssa on ollut valtavan inspiroivaa. Tavoitteeni on laajentaa kirjojeni kohderyhmää sekä tihentää julkaisutahtiani nyt kun olen jäänyt vapaaksi kirjailijaksi. Odotan innolla, mitä kaikkea saamme yhdessä aikaiseksi."

Salaman uusi, aikuisille lukijoille suunnattu countryromanssi Villinä viety julkaistaan Otavan kustantamana kesällä 2026.